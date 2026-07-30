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La nostalgia como herramienta en el tratamiento de la demencia: cómo conectar con el pasado ayuda a la memoria

La neuropsicóloga Lucía Crivelli abordó en Infobae al Mediodía el rol de los recuerdos personales en terapias y explicó cómo el vínculo emocional con vivencias previas contribuye al bienestar y la estimulación cognitiva

La nostalgia puede servir como ancla terapéutica para personas con demencia, ya que ayuda a conectar vivencias pasadas con el presente y reforzar recuerdos
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En una entrevista exclusiva con Lucía Crivelli, neuropsicóloga, en Infobae en Vivo, se analizó el papel de la nostalgia como herramienta terapéutica en la demencia, su impacto en la memoria y la importancia de estrategias integrales de tratamiento.

En diálogo con el equipo de Infobae al Mediodía, donde participan Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Crivelli sostuvo que la nostalgia puede ser un “ancla” para personas con demencia: “La terapia de reminiscencia se basa en la nostalgia, en el sentido de que usa elementos de la vida diaria de la persona para llevarlo hacia recuerdos del pasado”. Aclaró que la memoria autobiográfica, y en particular la ligada a la identidad, suele preservarse más tiempo que la memoria episódica.

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El papel de la nostalgia en la terapia de reminiscencia

Crivelli explicó: “La nostalgia tiene una etimología complicada, porque ‘nos’ viene de recuerdo y ‘talgia’ de sufrimiento. Es un poquito sufrimiento en el recuerdo”. La especialista remarcó que la terapia de reminiscencia utiliza la nostalgia para reforzar redes de memoria más estables, valiéndose de olores, imágenes y canciones.

Una mujer rubia sonriendo con un micrófono en la mejilla, viste una camisa blanca. Detrás se ve una pantalla azul con texto borroso y una imagen
Lucía Crivelli, neuropsicóloga, explicó en Infobae al Mediodía cómo la nostalgia puede reforzar redes de memoria en personas con demencia

“La memoria autobiográfica depende de una red de conexiones mucho más sólida y mucho más estable, que está en el lóbulo temporal medial, en el lóbulo frontal y en el cíngulo anterior”, detalló. Para la neuropsicóloga, “la terapia de reminiscencia se ancla en la nostalgia, de manera que me trae un perfume, una foto, una canción que me lleva a ese pasado y refuerza esta red”.

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Durante la charla, surgieron ejemplos cotidianos: ciertos olores o una canción de la adolescencia pueden activar recuerdos y emociones de manera directa. Crivelli enfatizó la diferencia entre el envejecimiento saludable y el desarrollo de demencias: “Tenemos que tener en cuenta que envejecer no es perder la memoria. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad, la demencia es un síndrome, pero el envejecimiento normal no implica este déficit”.

Impacto y límites de la reminiscencia sobre la memoria y calidad de vida

Crivelli citó estudios recientes sobre la eficacia de la terapia de reminiscencia: “Un meta-análisis publicado el año pasado en agosto encuentra que esta terapia tiene efectos sobre la memoria actual. Robustece la conexión de esta red por defecto y el hipocampo. Trabajar sobre el pasado tiene efectos sobre el presente”. Subrayó que los beneficios alcanzan a la memoria, la calidad de vida y la depresión, aunque precisó: “No existe cura todavía, pero lo que hacés es ralentecer la progresión”.

La especialista puntualizó que la memoria episódica (la de los hechos recientes) suele ser la primera afectada en el Alzheimer, mientras que la memoria autobiográfica, tanto la de episodios personales como la identidad, resiste más tiempo.

Estrategias prácticas y el rol de la familia en el tratamiento

Detalle de una red de neuronas con múltiples ramificaciones azules, un nodo central brillante que emite luz blanca sobre un fondo negro oscuro.
La terapia de reminiscencia utiliza elementos diarios como olores, imágenes y canciones para fortalecer redes de memoria más estables en quienes la reciben (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carolina Soldavila, licenciada en terapia ocupacional y coordinadora de un equipo interdisciplinario en Mar del Plata, sumó su experiencia desde la práctica: “Utilizamos la reminiscencia como una de las estrategias según el caso de las personas que tienen demencia. Se llama atención centrada en la persona”.

Relató cómo la música, los perfumes y los objetos personales se utilizan para estimular recuerdos y emociones: “Con la música han logrado tener movimientos y cambios en los rostros y en los gestos, y eso es maravilloso”.

“La información vieja que está ya almacenada en general tarda más en irse. La memoria olfativa es la única que tiene contacto directo con el sistema límbico, el sistema de las emociones”, mencionó.

La terapeuta explicó que el estímulo debe ser personalizado y que el trabajo con las familias es esencial: “Hacemos la valoración gerontológica integral, que incluye, además de la evaluación de su estado físico, toda su historia de vida. Esa información no solo nos la quedamos los profesionales, sino que se distribuye en todo el personal”. Mencionó la importancia de conocer los gustos, intereses y pasiones previas del paciente para adaptar las intervenciones, desde canciones hasta partidos de fútbol.

Modelo transparente de un cerebro humano con líneas de luz que simulan conexiones neuronales en tonos azules, verdes y naranjas.
Trabajar sobre recuerdos del pasado puede robustecer la red de conexión por defecto y el hipocampo, aportando beneficios en el presente para la persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crivelli, por su parte, remarcó la importancia de los hábitos preventivos: “La mejor forma de proteger la salud cerebral es cuidar el cuerpo también, cuidarnos integralmente. Lo más importante que vos podés hacer a nivel preventivo es mantenerte socialmente conectado”. Enumeró cinco pilares fundamentales: ejercicio físico, nutrición saludable, ejercicios cognitivos, control de riesgos cardiovasculares y mantener la socialización.

Y diferenció el valor de la interacción presencial: “No hay nada más desafiante que el contacto con otra persona porque el vínculo implica reacciones en simultáneo. En una videollamada se produce mucho de esto y es algo positivo, incluso en una llamada telefónica, pero la mirada directa tiene un componente clave en la teoría de la mente”.

Al cierre, Crivelli recordó la magnitud del desafío: “En el mundo hay 57 millones de personas con enfermedad de Alzheimer, lo cual constituye casi la población de un país, pero este número está proyectado a crecer y triplicarse para 2050”. Enfatizó que hasta el 60% de los casos de demencia en Argentina se pueden prevenir, por lo que los factores de riesgo, como el bajo nivel educativo, la hipoacusia, el colesterol, la obesidad y el aislamiento social, merecen atención prioritaria.

La entrevista completa con Lucía Crivelli y Carolina Soldavila

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