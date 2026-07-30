El juzgado de trabajo de Guatemala levanta el emplazamiento del sindicato de maestros contra el Ministerio de Educación

Trabajadores de la educación de San José Pinula, Guatemala, marchan por una calle céntrica con pancartas que exigen mejoras y control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Juzgado Noveno Pluripersonal de Trabajo de Guatemala ordenó levantar el emplazamiento promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala contra el Ministerio de Educación, una decisión emitida este jueves 30 de julio de 2026 que despeja, por ahora, el obstáculo judicial que había interrumpido la negociación del pacto colectivo entre ambas partes.

De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio de Educación, el tribunal concluyó que el STEG acudió a la vía judicial sin haber agotado antes la negociación directa, un requisito legal indispensable para solicitar esa medida. Por esa razón, declaró improcedente el emplazamiento y ordenó dejarlo sin efecto.

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La cartera sostuvo que mantuvo activa la mesa de diálogo durante más de 70 sesiones de negociación, pese a las medidas adoptadas por el sindicato durante ese período. El conflicto, según registros periodísticos citados en el texto fuente, se arrastra desde enero de 2026 y ha pasado por varias instancias laborales y constitucionales.

El emplazamiento es la actuación procesal por la que un juez notifica formalmente a la parte demandada sobre una acción legal, le entrega copia de la demanda y fija un plazo para responder. Ese acto abre de manera oficial el juicio, garantiza el derecho de defensa y somete al demandado a la jurisdicción del tribunal.

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En este caso, la medida había frenado las discusiones sobre el pacto colectivo entre el ministerio y el gremio magisterial. El fallo reciente responde de forma directa al punto central de la disputa: para el juzgado, el sindicato no podía trasladar el conflicto a tribunales sin cerrar antes la etapa de trato directo.

El Ministerio de Educación de Guatemala informa sobre un fallo judicial que ordena levantar el emplazamiento presentado por el Sindicato de Trabajadores de la Educación. (Ministerio de Educación)

El sindicato anunció apelaciones tras un nuevo revés judicial

El STEG, encabezado por Joviel Acevedo, rechazó la resolución y anunció que presentará recursos de apelación con el argumento de que el emplazamiento sigue vigente. Esa respuesta abre una nueva fase procesal en una controversia de varios meses, marcada por resoluciones desfavorables para la organización sindical.

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El ministerio, dirigido por la ministra Anabella Giracca, interpretó la decisión como una confirmación de que su actuación se ha mantenido dentro de la legalidad durante todo el proceso de negociación. En su comunicado, la cartera reiteró su posición con una frase que resumió su postura frente al conflicto: “Los derechos laborales se respetan; el derecho a la educación no se negocia”.

Los antecedentes inmediatos muestran que no es la primera vez que un emplazamiento relacionado con esta disputa queda sin efecto. Según los registros periodísticos incorporados al texto fuente, en enero de 2026 un comité ad hoc vinculado a la dirigencia sindical promovió una primera acción de este tipo para resguardar derechos laborales y limitar despidos o destituciones dentro de la cartera educativa.

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Esa primera medida fue revisada en abril de 2026 por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que la dejó sin efecto al establecer que no se había agotado previamente la vía directa de negociación. Después de ese revés, el sindicato impulsó un nuevo emplazamiento ya bajo su propio nombre, con lo que dio por terminada la etapa de diálogo directo y trasladó de nuevo la disputa a tribunales.

Un grupo de personas en una calle sostiene una pancarta que declara "FUERA DEL PACTO COLECTIVO NADA" durante una protesta. (Steg departamento de Guatemala)

La Corte de Constitucionalidad ya había invalidado parte del pacto colectivo

El trasfondo del litigio también incluye una resolución de la Corte de Constitucionalidad emitida en junio de 2026, que declaró inconstitucionales varias disposiciones del pacto colectivo vigente entre el Mineduc y el sindicato. Entre los puntos cuestionados figuraban facultades que el gremio ejercía en la aprobación de programas de capacitación docente, la intervención en procesos administrativos del ministerio y la supervisión de programas educativos financiados por el Estado.

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La CC determinó que esas atribuciones implicaban una transferencia indebida de funciones estatales al sindicato. Ese fallo añadió un componente institucional al conflicto laboral y reforzó el debate sobre los límites de la participación gremial en decisiones propias de la administración pública.

En el mismo período, la Procuraduría General de la Nación informó que la CC confirmó la certificación de lo conducente al Ministerio Público contra el Comité Ejecutivo Nacional y dirigentes del STEG. La medida se relacionó con el incumplimiento de una orden judicial que prohibía la suspensión indebida de clases en centros educativos públicos del país.

Con la resolución del juzgado laboral, el ministerio afirmó que continuará con su política de rescate de la educación en Guatemala. El sindicato deberá tramitar ahora sus apelaciones ante la instancia correspondiente, que definirá si el emplazamiento puede ser reinstaurado o si la negociación colectiva vuelve a la vía directa.

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