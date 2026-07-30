El efecto LeBron: por qué su llegada a Philadelphia puede cambiar mucho más que un equipo de la NBA

Juan Posite sostuvo en Infobae a la Tarde que el fichaje de LeBron James impacta en las aspiraciones deportivas, el negocio y la identidad de una franquicia de la NBA

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La NBA volvió a sacudirse con uno de esos movimientos que reconfiguran el mapa de la competencia. Después de siete temporadas en Los Ángeles Lakers, LeBron James decidió continuar su carrera en los Philadelphia 76ers, una elección que alteró de inmediato las expectativas de la franquicia y la ubicó entre las principales candidatas al título.

Con 41 años, 1.924 partidos disputados y 51.961 puntos convertidos entre temporada regular y playoffs, el máximo anotador de la historia de la liga afrontará un nuevo desafío en una trayectoria que ya ocupa un lugar entre las más importantes del deporte mundial. Sin embargo, para el creador de contenido especializado en básquet Juan Posite, el verdadero impacto del fichaje excede ampliamente el aspecto deportivo. Durante su participación en Infobae a la Tarde, explicó que la llegada de un jugador de semejante dimensión transforma la realidad de una franquicia y genera un efecto que alcanza a toda una ciudad.

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Por qué LeBron dejó Los Ángeles para apostar por Philadelphia

Para Posite, la decisión sorprendió incluso a quienes siguen la NBA de cerca. “Es una locura que absolutamente nadie veía venir”, afirmó al recordar que el escenario más probable era que LeBron continuara en Los Ángeles. Sin embargo, sostuvo que el contexto cambió a partir de la llegada de Luka Dončić, un movimiento que marcó un nuevo rumbo para los Lakers y que terminó empujando al histórico alero a buscar un proyecto con mayores posibilidades inmediatas de competir por otro campeonato.

LeBron James dejó Los Angeles Lakers después de siete temporadas y su llegada a los Philadelphia 76ers reconfiguró el mapa de la NBA (AP Foto/Matt Slocum)

Según explicó, la organización angelina comenzó a construir alrededor de una estrella más joven y eso modificó naturalmente el rol de LeBron dentro del proyecto. Frente a ese escenario, evaluó distintas alternativas y terminó inclinándose por Philadelphia, una franquicia que lleva varias temporadas conformando un plantel competitivo y que ahora apuesta definitivamente por conquistar el anillo.

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En ese análisis, Posite consideró que el aspecto económico dejó de ser un factor determinante para un jugador que hace tiempo resolvió su futuro financiero. Después de percibir durante años contratos cercanos a los 50 millones de dólares por temporada, aceptó un salario muy inferior porque, a su entender, la prioridad pasó a ser exclusivamente deportiva. “No hay un problema monetario, yo voy a ir al mejor equipo”, recordó el especialista al explicar una decisión que, según su mirada, estuvo guiada por la posibilidad concreta de volver a pelear por el título.

El efecto LeBron: cómo una estrella transforma a una franquicia y a toda una ciudad

Pero el desembarco de LeBron implica mucho más que sumar talento dentro de la cancha. Posite remarcó que existen muy pocos deportistas capaces de modificar por completo el presente de una organización apenas se anuncia su llegada. En la NBA, donde las franquicias funcionan como empresas privadas y compiten también por audiencia, patrocinadores y valor de mercado, incorporar a una figura de esa magnitud representa un salto deportivo y comercial al mismo tiempo.

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LeBron James aceptó un salario muy inferior al que cobraba en Los Angeles Lakers porque priorizó competir por otro campeonato de la NBA (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Según explicó, el impacto comienza a percibirse desde el primer día: aumentan las ventas de camisetas, se dispara la demanda de entradas, crece el interés de los patrocinadores y la franquicia adquiere una exposición global difícil de alcanzar con cualquier otro jugador. Ese fenómeno también repercute en la ciudad, que recupera la ilusión de pelear por un campeonato y vuelve a ubicarse en el centro de la conversación deportiva.

En ese sentido, Posite recordó que Philadelphia lleva años armando equipos competitivos alrededor de Joel Embiid, aunque siempre quedó la sensación de que faltaba una pieza para dar el salto definitivo. La incorporación de LeBron, explicó, modifica esa percepción porque suma liderazgo, experiencia y una capacidad para competir en los momentos decisivos que muy pocos jugadores poseen. Al mismo tiempo, advirtió que el entusiasmo inicial no garantiza el éxito. Aunque reconoció que muchos hinchas ya imaginan a los 76ers como los máximos candidatos al título, señaló que esa condición deberá sostenerse en la cancha frente a rivales que vienen dominando la Conferencia Este desde hace varias temporadas.

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Durante la charla también explicó cómo funciona el sistema de franquicias de la NBA, muy diferente al modelo de clubes que predomina en Sudamérica. En la liga estadounidense, recordó, los equipos pertenecen a propietarios privados y su valor depende en gran medida de la fortaleza de la marca, la capacidad de generar ingresos y el atractivo del espectáculo. En ese contexto, la llegada de un jugador como LeBron no solo mejora las posibilidades deportivas, sino que fortalece el posicionamiento económico de toda la organización.

Philadelphia 76ers llevaba años construyendo alrededor de Joel Embiid y la llegada de LeBron James aparece como la pieza que faltaba para pelear por el anillo (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Ese peso también se refleja en la dimensión de su propia carrera. Además de convertirse en el máximo anotador de la historia de la NBA, LeBron fue el primer jugador de la liga en alcanzar el estatus de billonario mientras seguía en actividad, combinando sus contratos deportivos con acuerdos comerciales e inversiones empresariales. Posite recordó que solo en salarios acumuló más de 500 millones de dólares antes de impuestos, una cifra que ayuda a dimensionar el alcance de una figura cuya influencia trasciende ampliamente el básquet.

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Del presente al futuro: la irrupción de Jongkuch Mach

Además del fenómeno LeBron, la entrevista dejó espacio para mirar hacia la próxima generación de talentos. Uno de los nombres que más expectativas despierta es el del australiano Jongkuch Mach, un jugador de apenas 18 años y 2,29 metros de altura que ya comenzó a atraer la atención de universidades estadounidenses y de los principales observadores de la NBA.

Para Posite, Mach representa la evolución del básquet moderno. Explicó que hace algunos años un jugador de esa estatura estaba destinado casi exclusivamente a ocupar la pintura, mientras que hoy aparecen perfiles mucho más completos, capaces de lanzar desde larga distancia, conducir el balón y moverse con una agilidad impensada para pivotes de generaciones anteriores. En ese cambio de paradigma, consideró que la irrupción de Victor Wembanyama marcó un antes y un después para el desarrollo de los jugadores más altos.

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La entrevista también destacó al australiano Jongkuch Mach, un talento de 18 años y 2,29 metros que refleja la evolución del básquet moderno y el futuro de la NBA

No obstante, también advirtió que ese tipo de físicos excepcionales suele convivir con mayores riesgos de lesiones durante los primeros años de carrera, como ocurrió con otros gigantes recientes. Si logra atravesar esa etapa de crecimiento y adaptación, sostuvo, Mach reúne las condiciones para convertirse en una de las próximas grandes figuras del básquet internacional.

La aparición de jóvenes talentos como el australiano anticipa hacia dónde puede dirigirse la próxima generación de la NBA. Sin embargo, el presente de la liga sigue orbitando alrededor de figuras capaces de alterar el equilibrio competitivo con una sola decisión. La elección de LeBron James de continuar su carrera en Philadelphia no solo reposicionó a los 76ers entre los candidatos al título: volvió a demostrar que, incluso a los 41 años, sigue siendo uno de los pocos jugadores cuyo impacto trasciende el juego y alcanza a una franquicia, una ciudad y a toda la NBA.

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