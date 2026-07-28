En agosto comenzará la temporada alta de protestas sindicales: estatales, docentes y marcha a San Cayetano, en la agenda

Las 3 centrales obreras y los movimientos sociales volverán a marchar el 7 de agosto por San Cayetano como en 2025 (Foto: Reuters/Alessia Maccioni)

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Desde el sábado próximo, y a lo largo de todo agosto, la CGT, las dos CTA, varios sindicatos y los movimientos sociales intensificarán las medidas contra el Gobierno, en el inicio de la temporada alta de protestas tras el paréntesis impuesto por el Mundial de Fútbol.

La temperatura sindical comenzó a recalentarse con la movilización de la CGT ante el Congreso para acompañar a los jubilados, que se hizo el miércoles pasado, pero la presencia cegetista fue testimonial y sus líderes advirtieron que concentrarán sus esfuerzos en las próximas acciones previstas en el nuevo plan de lucha.

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De todas formas, la primera medida de fuerza del mes de agosto será la que anunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para el lunes que viene, que consistirá en un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía en reclamo de un aumento salarial de emergencia y contra el vaciamiento de organismos públicos y los despidos en el Estado.

ATE anunció un paro con movilización para el lunes 3 de agosto

La protesta fue definida este lunes por la conducción nacional de ATE, que lidera Rodolfo Aguiar, en una reunión realizada en el Hotel Quagliaro del sindicato, donde se vinculó la medida con un cuadro más amplio de deterioro social que, según dijeron, incluye el cierre de más de 28 mil empresas, la pérdida de más de 341 mil puestos de trabajo en los últimos dos años y medio y una desaprobación al Gobierno que supera el 58,2%.

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En agosto, además, se prevén protestas de los sindicatos educativos agrupados en la CGT, así como de otras organizaciones gremiales del sector, en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo se mantiene desde hace un año en $500 mil.

Todavía no está definida la modalidad de las medidas por aplicarse en agosto, que son coordinadas por la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), e incluirán a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), miembro de la CTA de los Trabajadores, y a distintos gremios universitarios.

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Sergio Romero, líder de UDA, con Jorge Sola y Carlos Acuña

Mientras, este miércoles se reunirá la comisión organizadora del plan de lucha de la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales para definir los detalles de la marcha de San Cayetano que se realizará el 7 de agosto, día del patrono del pan y del trabajo.

El titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, anticipó a Infobae que, en principio, la idea sería concretar, como en años anteriores, una peregrinación multitudinaria desde la Iglesia de San Cayetano, ubicada en el barrio de Liniers, hasta Plaza de Mayo, que comenzaría por la mañana con una bendición de herramientas que se hará en la intersección de las avenidas Rivadavia y Jujuy.

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El dirigente confirmó que la siguiente medida conjunta será una movilización al Ministerio Economía, con fecha tentativa para la semana del 20 de agosto, que buscará visibilizar el problema de las familias endeudadas en el sistema formal e informal de la economía.

Alejandro Gramajo, líder de la UTEP

Gramajo señaló que la protesta pondrá el foco en 7 millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito por no haber podido pagar los préstamos tomados e incluye a quienes se endeudan fuera del circuito bancario, sobre todo en barrios populares.

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Según su descripción, en los barrios populares esos mecanismos de financiamiento informal aparecen en muchos casos asociados al narcomenudeo, a vendedores de droga y al crimen organizado.

El cronograma trazado por la CGT, las CTA y los movimientos sociales continuará el 2 de septiembre, en coincidencia con el Día de la Industria, con una marcha en lugar por definir para alertar sobre la caída de la actividad productiva y la pérdida de empleo en el sector.

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El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre próximo (Foto: Kike Rincón/Europa Press)

Después de esa instancia, las organizaciones convocantes participarán de la Semana Social que la Comisión Episcopal de Pastoral Social realizará en Córdoba entre el 4 y el 6 de septiembre, y luego, según se prevé, evaluarán cómo continuar con las acciones.

En forma paralela, no hay definiciones sobre alguna medida sindical que acompañe la visita del Papa León XIV a nuestro país. Gramajo afirmó que esperarán la confirmación oficial sobre el viaje por parte del Vaticano y de la Conferencia Episcopal Argentina antes de avanzar en cualquier decisión, aunque reconoció que existe diálogo por este tema con la Iglesia y que una delegación papal, con la presencia del nuevo nuncio apostólico en la Argentina, el arzobispo norteamericano Michael Wallace Banach, trabaja y recorre lugares en el país.

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