El accidente que destruyó a la selección de Zambia: un error en cabina y 30 muertos camino a las Eliminatorias

El avión de Zambia cayó al océano Atlántico minutos después de despegar de Libreville, en Gabón, tras escalas en Lusaka y Brazzaville (FIFA.com)

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El 27 de abril de 1993, la selección nacional de Zambia se convirtió en protagonista de una de las mayores tragedias del fútbol africano. Mientras se dirigía a Senegal para disputar un partido clave de clasificación al Mundial de 1994, el equipo sufrió un accidente en el que murieron los 18 jugadores que integraban la delegación, junto con miembros del cuerpo técnico y la tripulación. En total, 30 personas perdieron la vida.

Este grupo representaba la esperanza de un país que había logrado consolidar una generación de futbolistas talentosos y prometedores, capaces de competir de igual a igual con las grandes potencias del continente. La nación llegaba a ese momento tras años de crecimiento y resultados destacados, con fanáticos volcados en el sueño de ver a su selección en la máxima cita del fútbol mundial. La noticia del accidente conmocionó a todos y dejó una huella imborrable tanto en el deporte como en la memoria colectiva del país.

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Cómo fue el accidente que mató al plantel de Zambia

El accidente que acabó con la vida de la selección nacional de Zambia se produjo durante un extenso y complicado viaje hacia Senegal, donde el equipo debía disputar un partido de eliminatorias para el Mundial de 1994.

Las limitaciones financieras y logísticas de la federación zambiana obligaron a la delegación a viajar en un avión militar DHC-5 Buffalo, propiedad de la Fuerza Aérea de Zambia, ya que no contaban con recursos para vuelos comerciales. Según relata la BBC, este tipo de aeronaves solían usarse para los traslados del equipo, a pesar de las preocupaciones previas sobre su estado y seguridad.

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Jugadores de la selección de Zambia (2012) rinden tributo a las víctimas del accidente en las costas de Gabón (AP)

La ruta incluía varias escalas para repostar, dada la capacidad limitada del avión. El 27 de abril de 1993, tras despegar de Lusaka y realizar escalas en Brazzaville y después en Libreville, reanudaron el viaje. Minutos después de salir del aeropuerto de la capital de Gabón, el avión perdió altura y se precipitó al océano Atlántico. Ninguna de las 30 personas a bordo sobrevivió al impacto, entre ellas 18 futbolistas, el cuerpo técnico y miembros de la tripulación.

Según detalla el informe oficial publicado casi diez años después del hecho y citado por BBC y CNN, un incendio en el motor izquierdo desató la emergencia. Bajo presión y en medio de la confusión, los pilotos cometieron un error fatal: apagaron el motor derecho, que aún funcionaba.

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Con los dos motores fuera de servicio, el avión perdió toda capacidad de mantenerse en vuelo y cayó al mar. CNN recoge el testimonio del periodista Jay Mwamba, quien investigó el caso y explicó que el pánico en la cabina y la falta de experiencia ante ese tipo de emergencia agravaron la situación e hicieron imposible cualquier intento de recuperación.

Las 30 víctimas de la selección de Zambia fueron enterradas en Lusaka, en el memorial conocido como el Cementerio de los Héroes

El accidente tuvo consecuencias inmediatas y devastadoras. Restos del avión y pertenencias de los pasajeros comenzaron a llegar a la costa gabonesa en las horas siguientes. Según FIFA.com, las 30 víctimas fueron enterradas en las afueras del Estadio de la Independencia en Lusaka, en un lugar que se convirtió en el “Cementerio de los Héroes”, un memorial para toda una generación perdida.

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La tragedia puso de manifiesto las carencias estructurales y económicas del fútbol zambiano en ese momento, así como los riesgos asociados a la precariedad en los traslados de delegaciones deportivas. Además, generó un profundo dolor en la sociedad zambiana, que perdió a su generación dorada de futbolistas en un solo instante.

Qué sucedió después con la selección de Zambia

Tras la tragedia, la federación enfrentó el desafío de reconstruir su selección nacional desde cero. Con el país sumido en el dolor y la incredulidad, las autoridades deportivas y políticas decidieron no abandonar la competencia, sino iniciar un proceso de renovación acelerada.

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Según BBC, apenas semanas después del accidente, la federación convocó a nuevos jugadores, muchos de ellos sin experiencia internacional, y recurrió al entrenador danés Roald Poulsen para liderar el proyecto de reconstrucción.

El grupo fue trasladado a Dinamarca para una concentración intensiva, donde disputaron partidos amistosos y recibieron una preparación física y táctica especial. Al mismo tiempo, Kalusha Bwalya, la gran figura del fútbol zambiano que no estuvo en el vuelo por compromisos con su club en Europa, aceptó el pedido de la federación y del presidente Frederick Chiluba para capitanear al nuevo equipo. Su presencia aportó liderazgo y experiencia en medio de la incertidumbre.

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La nueva selección de Zambia venció a Marruecos, llegó a la final de la Copa Africana de Naciones 1994 y se consagró campeona en Gabón en 2012 (AP)

El primer gran reto llegó apenas 67 días después del accidente, con un partido clave frente a Marruecos por las eliminatorias mundialistas. Zambia logró una emotiva victoria por 2-1, con goles de Kalusha Bwalya y Johnson Bwalya. Este resultado marcó el inicio de una recuperación futbolística inesperada, que devolvió la esperanza a una nación golpeada.

En el ciclo siguiente, el equipo, bajo la conducción de Ian Porterfield, logró llegar a la final de la Copa Africana de Naciones de 1994, donde cayó ante Nigeria por 2-1. Aunque no alcanzaron el título ni la clasificación al Mundial, la selección renovada se transformó en un símbolo de resiliencia nacional.

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Con el paso de los años, Zambia continuó creciendo como potencia africana y, en 2012, conquistó la Copa Africana de Naciones en Gabón, el mismo país donde ocurrió la tragedia, en una consagración cargada de significado y homenaje a los que ya no estaban.