Ciencia

Pilates Reformer en casa: por qué el modelo híbrido gana terreno entre quienes buscan bienestar

Instructores señalan que la modalidad virtual aporta flexibilidad incluso con sesiones breves, pero la dinámica grupal y la corrección manual siguen siendo diferenciales presenciales, por lo que la combinación aparece como la opción más completa

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Dua Lipa Pilates reformer
El Pilates Reformer en casa crece por la demanda de entrenamiento en el hogar con comodidad, flexibilidad y personalización

La popularidad de las máquinas de Pilates Reformer en casa impulsa la compra de estos equipos para entrenar en el hogar. Cada vez más personas eligen invertir en equipos profesionales para entrenar en su propia vivienda, priorizando la comodidad, la flexibilidad y la personalización, de acuerdo con estudios recientes y el análisis de Vogue, revista de moda y estilo de vida.

Una investigación demostró que el entrenamiento con Pilates Reformer en casa mejora de manera significativa la composición corporal, la fuerza muscular y el bienestar psicológico, especialmente en mujeres con sobrepeso y obesidad, consolidando así la preferencia por este tipo de equipamiento doméstico.

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Esta tendencia surge por la búsqueda de espacios privados para el entrenamiento. La posibilidad de ejercitarse en cualquier momento y de optimizar tanto el gasto como el tiempo dedicado al ejercicio impulsa a muchos a considerar la adquisición de una máquina específica fabricada por expertos y adecuada para cada objetivo.

La práctica del Pilates, creada por Joseph Pilates, experimentó un crecimiento en los últimos años, en gran parte por la demanda de soluciones personalizadas de ejercicio en casa. Vogue destaca que la presencia de estas máquinas en los hogares responde a la necesidad de eficiencia frente a la asistencia a estudios presenciales.

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Ventajas de entrenar Pilates en casa

Pilates Reformer
La práctica del Pilates, creada por Joseph Pilates, gana espacio en los hogares por la búsqueda de soluciones de ejercicio en casa (Freepik)

Contar con una máquina de Pilates Reformer en casa permite diseñar rutinas personalizadas sin depender de horarios ni traslados. Según la instructora Andrea Speir, citada por Vogue, “el mayor beneficio del formato virtual es que se adapta a ti: incluso una sesión de diez minutos desde tu sala cuenta”. Esta flexibilidad favorece la continuidad en la práctica y la consolidación de hábitos saludables.

No obstante, los expertos advierten sobre ciertos beneficios que solo se obtienen de forma presencial. Speir resalta que “la energía de estar en grupo y la corrección manual son insustituibles”. La supervisión directa de un instructor facilita la detección y corrección de posturas inadecuadas, algo difícil de igualar de forma remota.

El enfoque híbrido, que alterna sesiones virtuales en casa con entrenamientos presenciales, aparece como una opción. Speir subraya que “la eficiencia y flexibilidad de la modalidad virtual se complementan con la profundidad de una clase presencial”.

Mujer de cabello rizado en top azul y leggings negros, en estocada sobre un reformer de Pilates. Fondo con ventanales a árboles y edificios, y un espejo.
Una máquina de Pilates Reformer residencial permite armar rutinas personalizadas sin depender de horarios ni traslados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de las máquinas de Pilates Reformer para el entorno doméstico continúa creciendo, respaldado por quienes buscan autonomía y por quienes desean mejorar su condición física y bienestar.

Cómo elegir la máquina de Pilates Reformer para el hogar

Seleccionar una máquina adecuada representa una inversión. El equipo de Vogue y los expertos consultados recomiendan priorizar modelos con durabilidad, precisión en los movimientos y compatibilidad con accesorios.

Andrea Speir aconseja observar la resistencia de los muelles, la calidad del deslizamiento y los acabados del tapizado. Además, destaca la relevancia de la estructura de madera y de accesorios como el tablero para saltos o el box. “El error más común es elegir una máquina barata y poco fiable; una mala máquina no solo desperdicia dinero, sino que frena tu progreso”, señala la instructora.

Una mujer de cabello corto y canoso, vestida con ropa deportiva, realiza un ejercicio de pilates en una máquina reformer en un estudio con ventanas.
Los especialistas advirtieron que la corrección manual y la energía grupal de una clase presencial no se reemplazan en el formato remoto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las editoras de Vogue insisten en la importancia de informarse antes de comprar. Recomiendan consultar con instructores de confianza, verificar la procedencia del fabricante y revisar la experiencia de otros usuarios. “No hay sustituto para una máquina bien fabricada y adaptada a tus necesidades a largo plazo”, señalan.

El futuro del Pilates en el hogar

Firmas como Your Reformer se convirtieron en referencias del sector con equipos con estructura de arce y tapizado suave, como la estructura de arce y el tapizado suave. El modelo original tiene un precio de USD 2.750, y existe la opción de alquilarlo por USD 39 por semana, lo que ofrece una opción de alquiler semanal, según el análisis de Vogue.

Todo indica que el Pilates Reformer de lujo en casa se consolidará como una inversión duradera y rentable para quienes buscan bienestar sin salir de su espacio personal. Elegir una máquina fiable y consultar a especialistas asegura resultados sostenibles y una mejor experiencia de uso.

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