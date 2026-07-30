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Tragedia en San Juan: recuperaron los cuerpos de las víctimas y avanzan con las pericias sobre la caída del helicóptero

Tras un complejo operativo para llegar al lugar del accidente, los restos de los siete tripulantes ya están en la morgue provincial y les realizarán la autopsia correspondiente. Mientras tanto, las familias esperan para realizar el último adiós

Tras un complejo operativo para llegar al lugar del accidente, los restos de los siete tripulantes serán analizados en una autopsia. Mientras tanto, las familias esperan para realizar el último adiós
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El trágico accidente aéreo en San Juan que se registró este miércoles dejó siete víctimas fatales cuyos cuerpos pudieron ser recuperados en la tarde de este jueves y ya están en la morgue judicial de la provincia, después de un complejo operativo que se llevó a cabo con personal especializado en el Parque Provincial Ischigualasto.

Todo se inició a primera hora de hoy con un operativo que se desplegó para llegar a la zona donde estaban los restos de la aeronave. Según explicaron, el lugar era de muy difícil acceso, ya que se encontraba rodeado de sierras y el personal que participa de las tareas solo puede llegar a pie.

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Desde la medianoche, camionetas 4x4 de Gendarmería Nacional ingresaron al parque nacional donde comenzaron los preparativos para llegar a la zona. La caminata para recuperar los cuerpos fue de 15 kilómetros, donde también llevaban camillas y material pesado para poder traer los cuerpos. Tras tres horas de recorrida, alcanzaron el punto donde estaban los restos de las siete víctimas.

Finalmente, cerca de las 17.30, los restos de los tripulantes del helicóptero llegaron a la sede de la morgue judicial de San Juan, donde se llevará a cabo una autopsia durante las próximas horas. Una vez que se completen los exámenes, los cuerpos serán entregados a las familias para que realicen el último adiós.

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Según informaron a Infobae, más de 45 personas participaron del operativo de este jueves. El personal llegó a la zona entre las 6:30 y las 7 de la mañana, cuando comenzaron los trabajos preliminares: preservación de la escena, fotografía, mediciones y relevamiento de los restos y de la posición de la aeronave. La mayoría de los cuerpos estaban dentro del helicóptero, que presenta grandes daños que dan cuenta de la violencia del impacto. La aeronave quedó en un sector llano con vegetación, rodeado de sierras.

A las 10:30, el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, informó a este medio que más de la mitad de las víctimas ya estaban en bolsas mortuorias listas para ser trasladadas en camillas hasta los vehículos.

La comitiva emprendió el regreso por la Ruta Nacional 150 hasta empalmar con la Ruta Nacional 40 en la zona de Jáchal, desde donde continuó hacia la ciudad de San Juan. Para garantizar el desplazamiento de las camionetas de Criminalística, se dispuso un operativo policial a lo largo de todo el recorrido. Algunos familiares de las víctimas se hicieron presentes en el lugar para seguir de cerca el inicio del traslado, junto a equipos periodísticos de medios provinciales.

Tragedia en San Juan: el rescate de las víctimas del helicóptero
El operativo de rescate en San Juan

Según informaron fuentes oficiales al medio Tiempo de San Juan, es probable que el velorio de los cuatro funcionarios sanjuaninos se realice en la Catedral de San Juan, aunque la modalidad y el lugar aún no fueron confirmados oficialmente.

Los cuatro servidores públicos que serían despedidos en ese espacio son el subjefe de la Policía provincial, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el subjefe de la misma fuerza, Jorge Carbajal; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia. Los otros tres fallecidos son el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, oriundos de Córdoba.

En paralelo al operativo de recuperación de los cuerpos, avanza la investigación sobre las causas del accidente. La Junta de Seguridad de Transporte de la Nación (JST) abrió actuaciones de manera inmediata y la aeronave permanecerá en el lugar del impacto hasta que el organismo lo determine.

La investigación penal, por su parte, quedó a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado. “La investigación que desarrolla la JST tiene como único propósito determinar los factores que contribuyeron al accidente, con el fin de formular recomendaciones que permitan prevenir la ocurrencia de hechos similares en el futuro. No tiene por objeto determinar responsabilidades civiles, penales o administrativas”, precisó el organismo en un comunicado oficial.

Helicóptero San Juan
El helicóptero que se accidentó en San Juan

Una de las líneas de investigación apunta a las condiciones meteorológicas al momento del siniestro. El intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, fue el primero en dar detalles públicos al respecto: “Cuando tomé contacto con personal de fuerza civil de la provincia, me informaron que la zona del Parque estaba con neblina y era allí donde se había producido el hecho”, declaró en diálogo con TN.

Riveros también precisó que pasaron alrededor de 40 minutos entre la pérdida de contacto a las 10:26 y la localización de los restos por parte de otra aeronave que sobrevolaba la zona. Se espera que los primeros resultados de las pericias estén disponibles dentro de 30 días.

El área de Valle Fértil, en el límite entre San Juan y La Rioja, está rodeada de sierras y vegetación característica como cardones, jarillas y algarrobos. El Parque Provincial Ischigualasto, conocido también como el “Valle de la Luna”, es una zona desértica con clima árido y montañas de tonalidades rojizas. El gobernador provincial, Marcelo Orrego, interrumpió sus actividades en el exterior y regresó a San Juan tras confirmarse la tragedia, que derivó en un decreto de tres días de duelo provincial con bandera a media asta y cese de todos los actos festivos.

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