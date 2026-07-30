¿Líder o dictador? A 45 años del último vuelo del general panameño Omar Torrijos Herrera

Con el apoyo del ejército de Estados Unidos, las autoridades encontraron en el cerro Marta, a 3,100 pies sobre el nivel del mar, los restos de la aeronave en la que viajaba Omar Torrijos Herrera. (Fundación OT)

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A las 11:40 a.m. del viernes 31 de julio de 1981 el DeHavilland Twin Otter de la entonces Fuerza Aérea Panameña, identificado como el FAP-205, despegó del aeropuerto de Penonomé, en la provincia de Coclé, hacia la comunidad de Coclesito, en un vuelo de apenas 15 minutos.

En el interior de la aeronave iba el general Omar Torrijos Herrera, en compañía del sargento Ricardo Machazek, guardaespaldas, el asistente Jaime Correa, la odontóloga Teresa Ferreiro, el mecánico Carlos E. Rivera, el piloto Azael Adames y el copiloto Víctor Rangel.

Llegando a su destino, diversos reportes de la época indican que se encontraron con un fuerte temporal, fenómeno atmosférico que algunos atribuyeron como la causa de la caída del avión.

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No obstante, Tulio Córdoba, un campesino que se encontraba en el área, dijo en sus primeras y únicas declaraciones que había escuchado dos detonaciones fuertes, una antes y otra después cuando el avión se estrelló contra el cerro Marta.

Ese 31 de julio la vida en el país continuaba con normalidad, hasta que al día siguiente el gobierno comunicó que el avión en que viajaba Torrijos estaba desaparecido.

Omar Torrijos basó su política nacionalista en la recuperación del Canal de Panamá. (Fundación OT)

Los comentarios surgieron, la nación se inquietó. “El dictador ha muerto”, señalaban unos, mientras que otros lamentaban el acontecimiento, manifestando que “se fue el último líder panameño”.

Noticias posteriores daban cuenta de que las autoridades panameñas, con el apoyo del ejército de Estados Unidos, encontraron los primeros restos de la aeronave en el cerro Marta, a 3,100 pies sobre el nivel del mar.

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El avión se había desintegrado por el impacto contra la montaña, con excepción de la cola, falleciendo todos los que se encontraban a bordo.

Omar Torrijos Herrera (1929 – 1981) fue una figura controversial en la política panameña, quien desde 1968 hasta su fallecimiento impuso una dictadura militar “con cariño”, como dijera alguna vez.

Con estudios en El Salvador y en la Escuela de las Américas, ubicada en ese entonces en la antigua Zona del Canal, llegó al poder el 11 de octubre de 1968 al encabezar, junto a otros militares, un alzamiento que dio al traste con el gobierno de Arnulfo Arias Madrid.

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Sede del PRD, fundado en 1979 como brazo político del militarismo. EFE/Gabriel Rodríguez

Nacionalista con tintes populista, exilio a sus enemigos políticos, y en 1972 la Asamblea Nacional adoptó una nueva Constitución, donde le concedió poderes extraordinarios como jefe de Gobierno y líder máximo de la revolución panameña.

Mientras el país se encontraba bajo la bota militar, Torrijos inició un periplo por la recuperación del Canal de Panamá, hecho que se concretó en 1977 cuando junto al expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter (1924 - 2024) firmó los tratados Torrijos - Carter, que el 31 de diciembre de 1999 le devolvieron a Panamá el control de la vía acuática.

El convenio sustituyó al Tratado Hay-Bunau Varilla, que otorgaba a perpetuidad el Canal de Panamá a Estados Unidos.

Amigo de líderes izquierdistas como Fidel Castro, Josip Broz Tito y Salvador Allende, Torrijos mostró su apoyo al Frente Sandinista de Liberación Nacional y a otras fuerzas rebeldes en Guatemala y El Salvador.

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En 1979 funda el Partido Revolucionario Democrático (PRD), como brazo político del régimen militar, colectivo que hoy día es mirado con recelo por los panameños.

Manuel Antonio Noriega, heredero político de Torrijos, fue defenestrado del poder el 20 de diciembre de 1989, mediante la invasión militar de Estados Unidos a Panamá. (Reuters)

A la muerte de Torrijos le sucedieron al menos dos de sus compañeros de armas, hasta que le llegó el turno a Manuel Antonio Noriega Moreno, quien le había servido como un oscuro jefe del temible aparato de inteligencia, el llamado G-2.

A su estilo, Noriega hizo sentir el peso de la dictadura, no permitió el disenso, persiguió a sus opositores, instalando un régimen férreo.

De Torrijos poco o nada se volvió a escuchar. El nuevo comandante del país era el “MAN”, como era conocido Noriega por las iniciales de su nombre. La dictadura llegó a su fin el 20 de diciembre de 1989 con la invasión militar estadounidense a Panamá. Ese diciembre, de ese año, por esas vueltas que da la vida, en Rumania otro dictador caía: Nicolae Ceaucescu.

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