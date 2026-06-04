El dolor de cabeza por helado podría revelar susceptibilidad a la migraña, según nuevas investigaciones

El dolor de cabeza por helado surge tras consumir alimentos o bebidas frías de manera rápida, causando molestias agudas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de cabeza por helado, esa punzada aguda tras consumir alimentos o bebidas frías de manera rápida, no solo es común sino que puede ofrecer información relevante sobre la predisposición a trastornos como la migraña. Según la BBC, recientes investigaciones sugieren que su aparición puede estar ligada a la sensibilidad del sistema nervioso y convertirse en una herramienta de estudio científico.

La cefalea por estímulo frío ocurre cuando la temperatura desciende bruscamente en el paladar o la garganta, generando una contracción y posterior dilatación de los vasos sanguíneos en la zona. Esto activa fibras relacionadas con el nervio trigémino, provocando dolor en la cabeza en segundos.

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Las personas que experimentan de forma intensa o habitual este dolor podrían tener una mayor predisposición a la migraña, aunque el episodio suele durar menos de un minuto y rara vez reviste gravedad.

Explicación científica del “brain freeze” o cefalea por helado

La cefalea por estímulo frío es el término técnico para referirse al popular “dolor de cabeza por helado”. La neuróloga Amaal Starling, de Mayo Clinic, explicó a la BBC que este dolor “es muy, muy común. Es inofensivo, va y viene”.

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El mecanismo ocurre cuando la bajada súbita de temperatura en la boca o la garganta produce primero una contracción y luego una dilatación inmediata de los vasos sanguíneos. Las fibras que detectan el dolor, que están asociadas al nervio trigémino, se activan y transmiten la señal hacia la zona frontal y el rostro. Por eso, el malestar se percibe en la cabeza, aunque comienza en la cavidad bucal.

El nervio trigémino juega un papel clave en la aparición del dolor de cabeza por frío al transmitir la señal dolorosa al cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos poco frecuentes, consumir productos fríos puede generar palpitaciones o arritmias cardíacas transitorias, principalmente en varones adultos.

Starling sugiere que tomar alimentos fríos con calma y hacer pausas entre bocados o sorbos puede ayudar a evitar este dolor. Si el dolor ya aparece, recomienda calentar el paladar con la lengua, el pulgar o beber algo tibio.

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Relación entre la cefalea por helado y la migraña

Estudios recopilados por Irene Toldo, profesora de neurología infantil en la Universidad de Padua, y citados por la BBC, revelan importantes coincidencias entre la cefalea por helado y la migraña. La frecuencia de dolores por frío es mayor en familias con antecedentes de migrañas, aunque aún no se han identificado genes responsables.

La intensidad varía, pero quienes padecen migraña suelen experimentar dolores de cabeza por estímulo frío más fuertes. Toldo detalla: “Las personas con migraña suelen experimentar una mayor intensidad de este tipo de dolor de cabeza”.

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Según los datos de la BBC, 1 de cada 6 mujeres, 1 de cada 11 niños y 1 de cada 10 hombres padecen migraña. Más del 50% nunca han consultado a un médico, a pesar de que existen diagnósticos y tratamientos, recordó Starling.

Importancia del “brain freeze” en la investigación científica

El dolor de cabeza por helado continúa proporcionando datos valiosos sobre dolor cerebral y nuevas alternativas en la ciencia médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “dolor de cabeza por helado” ha servido como modelo experimental para investigar la migraña, uno de los trastornos neurológicos más extendidos. Según la BBC, desde los años 60 los científicos inducen esta cefalea en voluntarios para analizar, mediante resonancias magnéticas y otras pruebas, la respuesta del nervio trigémino y la circulación sanguínea cerebral.

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A diferencia de la migraña, que aparece de forma impredecible y puede ser incapacitante, la cefalea por estímulo frío se reproduce de manera controlada con alimentos fríos, facilitando estudios en condiciones clínicas.

Starling puntualizó en declaraciones a la BBC: “En los primeros tiempos de la investigación sobre cefaleas, cuando intentaban entender los mecanismos básicos del dolor en la cabeza, el ‘brain freeze’ era un modelo experimental conveniente”.

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En la actualidad, existen otros métodos como la infusión de nitroglicerina para ocasionar migrañas y así desarrollar nuevos tratamientos. No obstante, el dolor de cabeza por helado sigue aportando datos importantes a la ciencia médica.

Consejos prácticos y datos de salud asociados al consumo de alimentos fríos

Los expertos consultados por la BBC insisten en que tomar alimentos fríos sin apresurarse reduce el riesgo de sufrir cefalea por estímulo frío. Si llega a presentarse el dolor, técnicas simples como calentar el paladar con la lengua o una bebida templada pueden acortar la molestia.

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Beber una bebida templada ayuda a aliviar rápidamente la molestia causada por alimentos fríos según los expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque normalmente el fenómeno es benigno, rara vez puede acompañarse de palpitaciones o arritmias, sobre todo en hombres adultos. No existe razón para eliminar de la dieta helados o bebidas frías en la mayoría de la población. Toldo asegura: “No tienes que dejar de comer helado. Puedes aprender a gestionarlo”.

El dolor intenso, frecuente, o asociado a otras cefaleas debe motivar la consulta con un especialista. Más de la mitad de los pacientes con migraña no acceden al tratamiento, pese a su disponibilidad, según la BBC. Tomarse una pausa al degustar alimentos fríos ayuda a evitar molestias y permite disfrutar más de los sabores.

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