Hallazgo en Neuquén: descubren el fósil de un gliptodonte de entre 700.000 y un millón de años

Un fósil de gliptodonte de entre 700.000 y un millón de años fue hallado en Neuquén y obligó a revisar la historia geológica del Valle del Covunco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fósil de gliptodonte de entre 700.000 y un millón de años fue hallado en Neuquén y el descubrimiento no solo sorprendió por su estado de conservación, sino que también obliga a revisar la historia geológica del Valle del Covunco, una zona donde no se esperaba encontrar restos de esa antigüedad.

Las evaluaciones preliminares indican que el ejemplar podría ser uno de los gliptodontes más completos recuperados hasta ahora en territorio neuquino. El valor del hallazgo radica en que conserva numerosos huesos y gran parte de la coraza, una combinación poco frecuente que abre la puerta a estudios anatómicos y paleoambientales de mayor detalle.

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El hallazgo fue fortuito y ocurrió cuando Jorge Necul, vecino de la localidad de Mariano Moreno, recorría el lugar. En un primer momento creyó haber encontrado un huevo de dinosaurio, pero la intervención posterior de especialistas confirmó que se trataba de restos de un mamífero prehistórico que habitó Sudamérica durante el Pleistoceno.

Los gliptodontes pertenecían al mismo grupo evolutivo que los armadillos actuales, aunque tenían dimensiones mucho mayores. Podían medir hasta 3,3 metros de largo, superar ampliamente una tonelada de peso y contaban con una coraza ósea robusta que protegía casi todo el cuerpo.

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Un vecino de la localidad neuquina de Mariano Moreno halló los restos de un gliptodonte (gentileza LM Neuquén)

El fósil apareció en un sedimento que no figuraba en los mapas geológicos de Neuquén

Alberto Garrido, director del Museo Provincial de Ciencias Naturales Profesor Dr. Juan A. Olsacher y geólogo de Zapala, explicó al diario La Mañana de Neuquén: “Si bien en la región pampeana restos de este tipo suelen ser muy abundantes, en nuestra región son raros y excepcionales. Y además, éste está bastante completo. Tiene mucho de la coraza y algunos huesos asociados. Sería uno de los más completos, por no decir por ahora el más completo hallado en la provincia de Neuquén”, admitió.

La primera interpretación ubicaba los restos en la Formación La Bardita, una unidad geológica con una antigüedad aproximada de 12 millones de años. Un análisis más detallado de los fragmentos de coraza encontrados en el sitio permitió descartar esa hipótesis y reubicar el ejemplar en el Pleistoceno.

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“Lo más probable es que sea de edad pleistocena. Mucho más moderno de lo pensado.Para ser cautos, podría estar entre los 700 mil años y 1 millón de años", explicó Garrido.

Esa nueva datación cambió por completo la lectura inicial del terreno. De acuerdo con Garrido, el fósil apareció en un tipo de sedimento que hasta ahora no estaba registrado en los mapas geológicos de la provincia.

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Los restos de un gliptodonte hallados en el Valle Covunco (gentileza LM Neuquén)

Sobre el tamaño, el especialista aportó un dato para que se entienda la magnitud. “Este tipo de animales solían alcanzar un tamaño que se podría comparar con un Fiat 600“, comparó.

Ese dato convierte al hallazgo en una pieza de interés no solo paleontológico, sino también geológico. La presencia de ese sedimento ofrece nueva información para reconstruir cómo evolucionó el paisaje del centro de Neuquén y cómo se distribuyeron los grandes mamíferos prehistóricos en la región.

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Los gliptodontes integraban la megafauna sudamericana, el conjunto de mamíferos de gran tamaño que vivió durante miles de años en el continente antes de extinguirse al final del Pleistoceno. En referencia a la certeza del hallazgo, detalló que “estamos haciendo referencia a un mamífero que están emparentados con los actuales peludos o piches de nuestra región. Con grandes diferencias: el tamaño y la coraza rígida“.

De confirmarse los primeros análisis, los restos podrían pertenecer a una nueva especie, lo que llevaría a bautizarla en honor al lugar y a su descubridor.

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La extracción requiere yeso, traslado controlado y una ventana de buen tiempo

Este tipo de animales solían alcanzar un tamaño semejante a un Fiat 600

Tras la confirmación del hallazgo, el equipo del Museo Olsacher comenzó a planificar la extracción del fósil. El procedimiento exige una logística compleja porque la pieza debe cubrirse con yeso antes del traslado al laboratorio, con el fin de evitar daños durante el rescate.

Las condiciones climáticas son uno de los principales obstáculos para los investigadores. Las bajas temperaturas y las lluvias dificultan el secado del yeso que se utiliza para estabilizar el fósil, por lo que los especialistas analizan distintas alternativas de trabajo según el pronóstico.

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La respuesta más directa al alcance del hallazgo es doble: el ejemplar aporta información inédita sobre la megafauna que habitó la Patagonia durante la última era glacial y, al mismo tiempo, introduce un dato nuevo sobre la composición geológica de una zona del centro neuquino. Por eso, el descubrimiento abrió una nueva línea de investigación para paleontólogos y geólogos.

Una vez terminada la extracción, la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural definirá el destino final del ejemplar. Hasta entonces, la prioridad del equipo científico es recuperar el fósil en las mejores condiciones posibles para estudiar con precisión una pieza que puede modificar el conocimiento disponible sobre el pasado natural de Neuquén.

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