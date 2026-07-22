¿Existe una fórmula para vivir más años?: un especialista explicó qué dice realmente la ciencia sobre la longevidad

El especialista sostuvo que la expectativa de vida mejoró por vacunas, buena alimentación, sueño suficiente y ejercicio, y no por fórmulas mágicas de longevidad

La idea de vivir más años genera expectativas crecientes en la sociedad. Las historias sobre magnates que buscan curas para enfermedades y promueven supuestos avances en longevidad circulan con fuerza en medios y redes sociales. Sin embargo, la ciencia aún no respalda la mayoría de estas promesas. Marcelo Rinesi, tecnólogo y programador, analizó en Infobae en Vivo el fenómeno y advirtió sobre los riesgos de la desinformación, señalando dónde se ubican hoy los verdaderos límites de la ciencia.

Rinesi expuso una mirada escéptica sobre la longevidad. Aclaró que la ciencia avanza, pero la mayoría de las novedades que circulan en medios y redes “son más marketing que realidad”. Según Rinesi, la fascinación social por el tema responde en parte a historias de magnates tecnológicos que, al invertir en su propia salud, generan mitos sobre la posibilidad de prolongar la vida de manera extraordinaria.

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El especialista sostuvo que la expectativa de vida ha mejorado gracias a prácticas simples y avances médicos específicos, pero advirtió que no existen fórmulas mágicas. Rinesi recomendó seguir los consejos conocidos: vacunarse, comer bien, dormir lo suficiente y hacer ejercicio.

Por otra parte, el tecnólogo enfatizó que los avances reales ocurren en el laboratorio y requieren tiempo y recursos. “Primero hace falta mucho tiempo y mucha plata. Y segundo, cuanto más te distraés de eso, cuanto más dejás de decir hagamos ciencia y más empezás a decir compro esta pastilla o le hago caso a este billonario, más tardamos”, advirtió.

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Rinesi advirtió que los avances reales de la investigación sobre longevidad requieren tiempo, recursos y trabajo de laboratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obstáculos para la investigación biomédica

Al mismo tiempo, Rinesi describió los problemas de financiamiento en la investigación básica. Sostuvo que el dinero privado suele orientarse a desarrollar productos patentables y de alto rendimiento comercial, mientras que la investigación fundamental recibe menos apoyo. “Parte de los problemas que hay es que la plata hoy en día en investigación biomédica muy poca va a problemas de base. Hacés mucho más plata con una nueva versión de una estatina que investigando las bases de la aterosclerosis”, señaló.

El tecnólogo agregó que la investigación básica no resulta rentable para las empresas y depende en gran medida del financiamiento estatal. Destacó que esta situación afecta a muchos países, no solo a Argentina. “Ha caído mucho la investigación biomédica básica. Sin eso no hay avances. Lo que sale en los medios es la nueva pastilla. Pero eso es veinte años después de lo agudo, que le pusieron plata a un tipo en una universidad para que haga algo”, afirmó.

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Marcelo Rinesi afirmó que la ciencia sobre la longevidad no respalda la mayoría de las promesas para extender la vida que circulan en medios y redes sociales (Imagen ilustrativa Infobae)

Avances médicos y cambios demográficos

Consultado sobre los principales hitos que impactaron en la expectativa de vida, Rinesi mencionó desarrollos como las vacunas infantiles, partos asépticos y la anticoncepción. “Lavarse las manos y vacunas infantiles, los partos bien hechos, que no fue para nada obvio, cambiaron la demografía. Pasamos de niños que se mueren muy rápido”, explicó.

El tecnólogo también subrayó que los nuevos medicamentos, como los tratamientos para la diabetes o los anticonceptivos, tienen un fuerte impacto comercial y clínico, pero aún se desconoce su efecto a largo plazo en la expectativa de vida.

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La infodemia y el deterioro informativo

Entre otras cosas, Rinesi advirtió sobre el fenómeno de la infodemia y la dificultad de acceder a información científica confiable, especialmente en redes sociales. “La red social no te informa de esto. Te desinforma. Hasta diría que los medios, lo que es ciencia y tecnología, medio que no te informan y a veces casi te desinforman. Tenés que ir al fondo, tenés que leer los papers”, señaló. Recomendó buscar información en medios periodísticos y fuentes especializadas, y evitar el consumo pasivo de contenidos en redes.

“Una red social es una máquina para que vos sigas scrolleando. Si te informás o desinformás, si te entretenés o te jode la vida, es lo mismo”, afirmó Rinesi. Sostuvo que no existe una forma informacionalmente sana de vivir en las redes y que la mejor alternativa es limitar su uso para informarse.

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Mitos, tendencias y límites actuales

El tecnólogo también cuestionó la difusión de historias sobre “zonas azules” y modas alimentarias. Afirmó que los relatos sobre regiones donde las personas viven muchos años suelen basarse en registros defectuosos y no en pruebas científicas sólidas. “Un documental en Netflix no es una prueba de nada”, puntualizó.

Sobre el auge de productos como suplementos y superalimentos, Rinesi sostuvo que no existe una fórmula única para prolongar la vida. “No hay la supercomida. No hay el ejercicio mágico. Problemas puntuales, soluciones reales”, dijo. Advirtió, además, que el escepticismo sigue siendo la mejor herramienta: “Nada hoy mueve la aguja sobre lo básico. Hacé todo lo básico”, concluyó.

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