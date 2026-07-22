Ciencia

¿Existe una fórmula para vivir más años?: un especialista explicó qué dice realmente la ciencia sobre la longevidad

Mientras crecen las promesas sobre tratamientos, suplementos y avances para extender la vida, el tecnólogo Marcelo Rinesi analizó qué evidencia científica existe y cuáles son los límites actuales de la investigación

Guardar
Google icon
El especialista sostuvo que la expectativa de vida mejoró por vacunas, buena alimentación, sueño suficiente y ejercicio, y no por fórmulas mágicas de longevidad

La idea de vivir más años genera expectativas crecientes en la sociedad. Las historias sobre magnates que buscan curas para enfermedades y promueven supuestos avances en longevidad circulan con fuerza en medios y redes sociales. Sin embargo, la ciencia aún no respalda la mayoría de estas promesas. Marcelo Rinesi, tecnólogo y programador, analizó en Infobae en Vivo el fenómeno y advirtió sobre los riesgos de la desinformación, señalando dónde se ubican hoy los verdaderos límites de la ciencia.

Rinesi expuso una mirada escéptica sobre la longevidad. Aclaró que la ciencia avanza, pero la mayoría de las novedades que circulan en medios y redes “son más marketing que realidad”. Según Rinesi, la fascinación social por el tema responde en parte a historias de magnates tecnológicos que, al invertir en su propia salud, generan mitos sobre la posibilidad de prolongar la vida de manera extraordinaria.

PUBLICIDAD

El especialista sostuvo que la expectativa de vida ha mejorado gracias a prácticas simples y avances médicos específicos, pero advirtió que no existen fórmulas mágicas. Rinesi recomendó seguir los consejos conocidos: vacunarse, comer bien, dormir lo suficiente y hacer ejercicio.

Por otra parte, el tecnólogo enfatizó que los avances reales ocurren en el laboratorio y requieren tiempo y recursos. “Primero hace falta mucho tiempo y mucha plata. Y segundo, cuanto más te distraés de eso, cuanto más dejás de decir hagamos ciencia y más empezás a decir compro esta pastilla o le hago caso a este billonario, más tardamos”, advirtió.

PUBLICIDAD

Hombre mayor de cabello gris en bata de hospital sonriendo a una doctora que le muestra una tableta con un gráfico de EKG, en una consulta médica.
Rinesi advirtió que los avances reales de la investigación sobre longevidad requieren tiempo, recursos y trabajo de laboratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obstáculos para la investigación biomédica

Al mismo tiempo, Rinesi describió los problemas de financiamiento en la investigación básica. Sostuvo que el dinero privado suele orientarse a desarrollar productos patentables y de alto rendimiento comercial, mientras que la investigación fundamental recibe menos apoyo. “Parte de los problemas que hay es que la plata hoy en día en investigación biomédica muy poca va a problemas de base. Hacés mucho más plata con una nueva versión de una estatina que investigando las bases de la aterosclerosis”, señaló.

El tecnólogo agregó que la investigación básica no resulta rentable para las empresas y depende en gran medida del financiamiento estatal. Destacó que esta situación afecta a muchos países, no solo a Argentina. “Ha caído mucho la investigación biomédica básica. Sin eso no hay avances. Lo que sale en los medios es la nueva pastilla. Pero eso es veinte años después de lo agudo, que le pusieron plata a un tipo en una universidad para que haga algo”, afirmó.

Realizar deporte es clave para las personas mayores de 60 años. (Imagen ilustrativa Infobae)
Marcelo Rinesi afirmó que la ciencia sobre la longevidad no respalda la mayoría de las promesas para extender la vida que circulan en medios y redes sociales (Imagen ilustrativa Infobae)

Avances médicos y cambios demográficos

Consultado sobre los principales hitos que impactaron en la expectativa de vida, Rinesi mencionó desarrollos como las vacunas infantiles, partos asépticos y la anticoncepción. “Lavarse las manos y vacunas infantiles, los partos bien hechos, que no fue para nada obvio, cambiaron la demografía. Pasamos de niños que se mueren muy rápido”, explicó.

El tecnólogo también subrayó que los nuevos medicamentos, como los tratamientos para la diabetes o los anticonceptivos, tienen un fuerte impacto comercial y clínico, pero aún se desconoce su efecto a largo plazo en la expectativa de vida.

La infodemia y el deterioro informativo

Entre otras cosas, Rinesi advirtió sobre el fenómeno de la infodemia y la dificultad de acceder a información científica confiable, especialmente en redes sociales. “La red social no te informa de esto. Te desinforma. Hasta diría que los medios, lo que es ciencia y tecnología, medio que no te informan y a veces casi te desinforman. Tenés que ir al fondo, tenés que leer los papers”, señaló. Recomendó buscar información en medios periodísticos y fuentes especializadas, y evitar el consumo pasivo de contenidos en redes.

Una red social es una máquina para que vos sigas scrolleando. Si te informás o desinformás, si te entretenés o te jode la vida, es lo mismo”, afirmó Rinesi. Sostuvo que no existe una forma informacionalmente sana de vivir en las redes y que la mejor alternativa es limitar su uso para informarse.

Mitos, tendencias y límites actuales

El tecnólogo también cuestionó la difusión de historias sobre “zonas azules” y modas alimentarias. Afirmó que los relatos sobre regiones donde las personas viven muchos años suelen basarse en registros defectuosos y no en pruebas científicas sólidas. “Un documental en Netflix no es una prueba de nada”, puntualizó.

Sobre el auge de productos como suplementos y superalimentos, Rinesi sostuvo que no existe una fórmula única para prolongar la vida. “No hay la supercomida. No hay el ejercicio mágico. Problemas puntuales, soluciones reales”, dijo. Advirtió, además, que el escepticismo sigue siendo la mejor herramienta: “Nada hoy mueve la aguja sobre lo básico. Hacé todo lo básico”, concluyó.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

LongevidadInvestigación BiomédicaRedes SocialesInteligencia ArtificialInfobae en VivoInfobae A las Nueve

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuando el ruido enferma: el impacto oculto de la contaminación acústica en la ciudad

La exposición continua al ruido urbano se vincula con un aumento del 81% en el riesgo de hipertensión y un 8% más de mortalidad general, según estudios en Europa. Un solo aumento de 14,9 decibelios en el tráfico puede elevar la probabilidad de sufrir eventos cardiovasculares graves y afectar la salud mental de niños y adultos

Cuando el ruido enferma: el impacto oculto de la contaminación acústica en la ciudad

Hallazgo en Neuquén: descubren el fósil de un gliptodonte de entre 700.000 y un millón de años

El fósil, uno de los más completos encontrados en la provincia, conserva huesos y gran parte de la coraza. Los expertos creen que ayudará a reconstruir la megafauna patagónica y la geología del Valle del Covunco

Hallazgo en Neuquén: descubren el fósil de un gliptodonte de entre 700.000 y un millón de años

Un ensayo clínico demostró los beneficios de un deporte para aliviar el dolor lumbar crónico

Investigadores de Australia comprobaron que ocho semanas en el agua reducen la discapacidad generada por las molestias de espalda persistentes. Qué descubrieron tras un año de seguimiento

Un ensayo clínico demostró los beneficios de un deporte para aliviar el dolor lumbar crónico

Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte entre la población de 10 a 39 años en el mundo

Un equipo internacional analizó datos de 204 países entre 1990 y 2023 y publicó los resultados en The Lancet Public Health. Descubrieron que más del 90% de las muertes en las rutas ocurre en países de bajos y medianos ingresos

Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte entre la población de 10 a 39 años en el mundo

La paradoja de la longevidad: vivimos más años pero también más tiempo con problemas de salud

Un estudio global publicado en The Lancet Public Health señala que la expectativa de vida avanzó más rápido que el lapso sin enfermedades. Las afecciones crónicas como dolor lumbar, depresión y pérdida de audición, son las que más afectan a los mayores

La paradoja de la longevidad: vivimos más años pero también más tiempo con problemas de salud

DEPORTES

Lanús abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante Cienciano: hora, TV y formaciones

Lanús abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante Cienciano: hora, TV y formaciones

“Tiene una doble herida de bala”: el presidente de Tigre dio detalles del estremecedor ataque que sufrió el micro de los fanáticos en Uruguay

Roberto Ayala habló sobre el tenso cruce con Dani Olmo tras la final del Mundial: “Fue la reacción a un dicho”

La nueva era de Coco Gauff, entre la élite deportiva y el liderazgo empresarial

Los tres clubes del extranjero que tienen en la mira a Galarza Fonda tras ser una de las figuras de Paraguay en el Mundial

TELESHOW

Burlas, agresiones y disculpas: quiénes son las figuras que criticaron a la Argentina tras la final del Mundial

Burlas, agresiones y disculpas: quiénes son las figuras que criticaron a la Argentina tras la final del Mundial

El percance de Darío Barassi mientras conducía su programa: “Ay, se me acaba de salir...”

María Becerra expresó su orgullo argentino antes de retomar su gira por España: “Un país lleno de amor y respeto”

Los 13 años de Rufina: cómo fue el festejo íntimo organizado por Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Patti Smith también pidió perdón en medio de la polémica anti Argentina: “Siempre respeté el coraje de su gente”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: Toca “Children of Sanchez” y “Visa para un sueño” mientras espera el inicio de los Juegos Centroamericanos

República Dominicana: Toca “Children of Sanchez” y “Visa para un sueño” mientras espera el inicio de los Juegos Centroamericanos

Obras de infraestructura avanzan en El Salvador: El proyecto de Los Chorros alcanza el 60% de ejecución

COHEP busca eliminación de aranceles de EE. UU. para fortalecer inversiones y exportaciones hondureñas

Así cambiará el Instituto José Dolores Moscote en Panamá: nuevos laboratorios, gimnasio y tres pabellones por $24.5 millones

Policía dominicana investiga la muerte de madre e hijo hallados en avanzado estado descomposición en su apartamento