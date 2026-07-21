Karina Milei crece en un nuevo rol dentro del Gobierno y planifica nuevas actividades con los gobernadores

Karina Milei decidió en la reunión de la mesa política de la semana pasada que viajará a Chaco para ser la figura principal del oficialismo en una cumbre con gobernadores del Norte, todos preocupados por el riesgo inminente de las crecidas por el fenómeno climatológico de El Niño. Será una de las apariciones con jefes provinciales que se suma a otras que ya tuvo y que la consolidan en un rol más proactivo desde lo político, incluso con figuras de la oposición dialoguista.

“Me parece que lo que comunica esto es que hay actores al interior del oficialismo que saben que toda la decisión política que ocurre acá fluye por ella. Y eso se transmite en miembros de la oposición, que ven que por ahí tiene que ser el diálogo fundamental”, afirma una fuente inobjetable del Gobierno a Infobae.

PUBLICIDAD

Las visiones en el oficialismo varían según a quién se le consulte. Cerca de la Secretaría General de la Presidencia opinan que su rol con los gobernadores comenzó a tomar una preponderancia aun más relevante que en tiempos anteriores.

Quienes opinan de esta manera alegan que es una cuestión lógica. En la medida que fue ganando poder político al interior del esquema decisorio del gobierno, eso tuvo una correlación con una colonización en áreas clave en las cuales los gobernadores miran con atención.

PUBLICIDAD

Ya no fue solo la Presidencia de la Cámara de Diputados (con Martín Menem a la cabeza) o del partido nacional de La Libertad Avanza (con Lule Menem como armador territorial), sino que aquello se le sumó la Jefatura de Gabinete, ahora con Diego Santilli como un funcionario más activo y con más muñeca que la que tenía Manuel Adorni. No es menor el interés que genera en las gobernaciones las selecciones que pueda llegar a hacer el Ministerio de Justicia, con Juan Bautista Mahiques como responsable, sobre las vacantes de jueces y fiscales federales de diferentes provincias.

“Ella es la cabeza política y nosotros somos los implementos”, indicó uno de ellos a Infobae.

Pero también hay alfiles de responden a ella que juegan un rol silencioso en esa interlocución. Un ejemplo es lo que sucede en el Banco Nación: su presidente, Darío Wasserman, fue junto al Directorio días atrás a Catamarca para participar en un encuentro con el gobernador Raúl Jalil, al que las dos partes caracterizaron de muy productivo: ratificaron que el BNA que se accederá a una tasa preferencial para el acceso al crédito y que seguirá vigente el Marcatón, programa único a nivel nacional con la entidad. En efectos prácticos, el BNA funciona como un mecanismo más para realizar políticas proactivas. Hoy por la mañana se conoció que Javier Lanari, exsecretario de Comunicación y Prensa, fue designado como director del banco. Fue una decisión que provino de los Milei.

PUBLICIDAD

Hay quienes no creen que la hermana presidencial tenga mayor intención de participar en el diálogo con los gobernadores, sino que era algo que ya estaba presente. “Desde siempre ella participó, no es novedoso para mi punto de vista”, afirma una de sus personas de mayor confianza.

Justifica esa visión en encuentros con gobernadores como los que ella tuvo en años anteriores. Un ejemplo es el viaje que realizó en abril de 2024 a la provincia de Salta en donde fue recibida por Gustavo Sáenz y se hablaron de las necesidades que tenía la gobernación en materia de políticas y fondos nacionales. No son pocos los que recuerdan un encuentro que Karina, Lule y Santilli recibieron a Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Se la bautizó como la primera edición de la mesa electoral para 2027.

PUBLICIDAD

“Puede que después de la elección pasada se le preste otra atención a sus actividades. De cualquier manera, definitivamente es representativo que esté en reuniones. Es la que conduce la mesa política”, marcan desde su riñón.

El primer viaje provincial que hizo Karina Milei en abril de 2024

Hay novedades para esta semana que abona a la visión de que Karina está cada vez más abocada en asuntos relativos a los gobernadores. Además de presidir la reunión de la mesa política esta tarde, Karina también estará este miércoles al mediodía junto a Santilli para presidir un acto para la firma del convenio para el traspaso de obras viales de la Nación a la Provincia de Santa Fe, junto al gobernador Maximiliano Pullaro.

PUBLICIDAD

Ese distrito subnacional es uno de los cinco que recibió transferencias discrecionales en el último mes por decisión de Santilli, quien comienza a configurarse como un formulador claro de la estrategia del karinismo en el diálogo con las provincias, con más autonomía que en otras épocas. Un informe de la consultora Politikon Chaco marca que en las dos primeras semanas del mes el Ministerio de Economía de la Nación distribuyó $5.000 a Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe. Jujuy tiene un ATN devengado por el mismo monto que todavía no fue abonado.

El encuentro con Pullaro y el viaje a Resistencia que tendrá lugar en la primera semana de agosto vienen a instalar, posiblemente, una nueva dinámica. Todavía no se sabe si Karina y su hermano irán en los próximos días a la Fiesta Nacional del Poncho que se realiza en Catamarca. El Presidente solo espera la venia de su hermana, según indica en privado. A priori, se espera que Santilli asista.

PUBLICIDAD

El jefe de Gabinete recibió ayer por la tarde al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, en donde analizaron la agenda política-legislativa a nivel nacional. Entre otros temas, el ministro coordinador y el gobernador conversaron sobre la importancia de que Nación otorgue aval a la provincia de Corrientes para las obras para el puente Alvear-Itaquí y el proyecto Puente Monte Caseros-Bella Unión.