Política

Karina Milei crece en un nuevo rol dentro del Gobierno y planifica nuevas actividades con los gobernadores

La hermana presidencial activa su agenda en el diálogo con las provincias de una manera más activa que en otros meses. El trasfondo a nivel interno. Nuevas cesiones y viajes en agenda

Guardar
Google icon
Karina Milei con legisladores de La Libertad Avanza

Karina Milei decidió en la reunión de la mesa política de la semana pasada que viajará a Chaco para ser la figura principal del oficialismo en una cumbre con gobernadores del Norte, todos preocupados por el riesgo inminente de las crecidas por el fenómeno climatológico de El Niño. Será una de las apariciones con jefes provinciales que se suma a otras que ya tuvo y que la consolidan en un rol más proactivo desde lo político, incluso con figuras de la oposición dialoguista.

“Me parece que lo que comunica esto es que hay actores al interior del oficialismo que saben que toda la decisión política que ocurre acá fluye por ella. Y eso se transmite en miembros de la oposición, que ven que por ahí tiene que ser el diálogo fundamental”, afirma una fuente inobjetable del Gobierno a Infobae.

PUBLICIDAD

Las visiones en el oficialismo varían según a quién se le consulte. Cerca de la Secretaría General de la Presidencia opinan que su rol con los gobernadores comenzó a tomar una preponderancia aun más relevante que en tiempos anteriores.

Quienes opinan de esta manera alegan que es una cuestión lógica. En la medida que fue ganando poder político al interior del esquema decisorio del gobierno, eso tuvo una correlación con una colonización en áreas clave en las cuales los gobernadores miran con atención.

PUBLICIDAD

Imagen R4VNOJGZGNAPRFX5B4Z7IW5RUM

Ya no fue solo la Presidencia de la Cámara de Diputados (con Martín Menem a la cabeza) o del partido nacional de La Libertad Avanza (con Lule Menem como armador territorial), sino que aquello se le sumó la Jefatura de Gabinete, ahora con Diego Santilli como un funcionario más activo y con más muñeca que la que tenía Manuel Adorni. No es menor el interés que genera en las gobernaciones las selecciones que pueda llegar a hacer el Ministerio de Justicia, con Juan Bautista Mahiques como responsable, sobre las vacantes de jueces y fiscales federales de diferentes provincias.

“Ella es la cabeza política y nosotros somos los implementos”, indicó uno de ellos a Infobae.

Pero también hay alfiles de responden a ella que juegan un rol silencioso en esa interlocución. Un ejemplo es lo que sucede en el Banco Nación: su presidente, Darío Wasserman, fue junto al Directorio días atrás a Catamarca para participar en un encuentro con el gobernador Raúl Jalil, al que las dos partes caracterizaron de muy productivo: ratificaron que el BNA que se accederá a una tasa preferencial para el acceso al crédito y que seguirá vigente el Marcatón, programa único a nivel nacional con la entidad. En efectos prácticos, el BNA funciona como un mecanismo más para realizar políticas proactivas. Hoy por la mañana se conoció que Javier Lanari, exsecretario de Comunicación y Prensa, fue designado como director del banco. Fue una decisión que provino de los Milei.

Hay quienes no creen que la hermana presidencial tenga mayor intención de participar en el diálogo con los gobernadores, sino que era algo que ya estaba presente. “Desde siempre ella participó, no es novedoso para mi punto de vista”, afirma una de sus personas de mayor confianza.

Justifica esa visión en encuentros con gobernadores como los que ella tuvo en años anteriores. Un ejemplo es el viaje que realizó en abril de 2024 a la provincia de Salta en donde fue recibida por Gustavo Sáenz y se hablaron de las necesidades que tenía la gobernación en materia de políticas y fondos nacionales. No son pocos los que recuerdan un encuentro que Karina, Lule y Santilli recibieron a Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Se la bautizó como la primera edición de la mesa electoral para 2027.

“Puede que después de la elección pasada se le preste otra atención a sus actividades. De cualquier manera, definitivamente es representativo que esté en reuniones. Es la que conduce la mesa política”, marcan desde su riñón.

Karina Milei-Martín Menem-Gustavo Sáenz
El primer viaje provincial que hizo Karina Milei en abril de 2024

Hay novedades para esta semana que abona a la visión de que Karina está cada vez más abocada en asuntos relativos a los gobernadores. Además de presidir la reunión de la mesa política esta tarde, Karina también estará este miércoles al mediodía junto a Santilli para presidir un acto para la firma del convenio para el traspaso de obras viales de la Nación a la Provincia de Santa Fe, junto al gobernador Maximiliano Pullaro.

Ese distrito subnacional es uno de los cinco que recibió transferencias discrecionales en el último mes por decisión de Santilli, quien comienza a configurarse como un formulador claro de la estrategia del karinismo en el diálogo con las provincias, con más autonomía que en otras épocas. Un informe de la consultora Politikon Chaco marca que en las dos primeras semanas del mes el Ministerio de Economía de la Nación distribuyó $5.000 a Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe. Jujuy tiene un ATN devengado por el mismo monto que todavía no fue abonado.

El encuentro con Pullaro y el viaje a Resistencia que tendrá lugar en la primera semana de agosto vienen a instalar, posiblemente, una nueva dinámica. Todavía no se sabe si Karina y su hermano irán en los próximos días a la Fiesta Nacional del Poncho que se realiza en Catamarca. El Presidente solo espera la venia de su hermana, según indica en privado. A priori, se espera que Santilli asista.

El jefe de Gabinete recibió ayer por la tarde al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, en donde analizaron la agenda política-legislativa a nivel nacional. Entre otros temas, el ministro coordinador y el gobernador conversaron sobre la importancia de que Nación otorgue aval a la provincia de Corrientes para las obras para el puente Alvear-Itaquí y el proyecto Puente Monte Caseros-Bella Unión.

Temas Relacionados

Karina MileigobernadoresJavier MileiDiego SantilliprovinciasMaximiliano PullaroCasa Rosada

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Edgardo Kueider tendrá una nueva cita con la Justicia paraguaya esta semana

El exsenador deberá comparecer ante la Justicia Penal en el marco de un juicio por lavado de activos. En la audiencia se decidirá si continuará con prisión domiciliaria y tobillera electrónica. La semana pasada fue condenado por tentativa de contrabando

Edgardo Kueider tendrá una nueva cita con la Justicia paraguaya esta semana

El embajador de España en Argentina pidió que se juegue la Finalíssima: “Por qué no hacer una gran despedida a Lionel Messi con ese partido”

Joaquín María de Arístegui Laborde planteó que, después del título, debería organizarse otra definición ante la Albiceleste y sugirió que el partido sirva como despedida de Lionel Messi en un evento especial. Además, rechazó las teorías conspirativas que giran en torno a la final del Mundial

El embajador de España en Argentina pidió que se juegue la Finalíssima: “Por qué no hacer una gran despedida a Lionel Messi con ese partido”

El gobierno nacional oficializó un suplemento salarial por título en las Fuerzas Armadas

El Ejecutivo introduce reglas nuevas para el cálculo de haberes militares, autoriza a los jefes de cada fuerza a definir títulos válidos y extiende el beneficio a personal retirado y familiares con derecho a pensión

El gobierno nacional oficializó un suplemento salarial por título en las Fuerzas Armadas

Oficializaron la salida de la coordinadora de Políticas Sociales de Capital Humano

La funcionaria dejó el cargo para continuar su carrera en el sector privado. La reemplazará su segundo David Guido de Graaf. Además, se implementaron cambios en el directorio de la CONAE

Oficializaron la salida de la coordinadora de Políticas Sociales de Capital Humano

Renunció un funcionario del Banco Nación y designaron en su lugar a Javier Lanari, ex secretario de Prensa

La llegada al organismo de quien se desempeñó como segundo de Manuel Adorni durante su gestión al frente de la Jefatura de Gabinete ya había trascendido a principio de mes. El reciente movimiento tiene su origen en la salida de Gonzalo Pascual del directorio

Renunció un funcionario del Banco Nación y designaron en su lugar a Javier Lanari, ex secretario de Prensa

DEPORTES

“De vuelta en casa”: Leandro Paredes regresó a Boca Juniors tras disputar el Mundial con la selección argentina

“De vuelta en casa”: Leandro Paredes regresó a Boca Juniors tras disputar el Mundial con la selección argentina

Lionel Scaloni volvió a hablar sobre su futuro en la selección argentina tras la final del Mundial ante España

Qué dicen las teorías conspirativas que se viralizaron tras la derrota de Argentina en la final del Mundial

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana para disputar un GP de Hungría clave para su futuro en la F1: hora, TV y todo lo que hay que saber

El embajador de España en Argentina pidió que se juegue la Finalíssima: “Por qué no hacer una gran despedida a Lionel Messi con ese partido”

TELESHOW

El padre de Rodrigo De Paul elogió la relación del futbolista con Tini Stoessel: “Es una gran compañera”

El padre de Rodrigo De Paul elogió la relación del futbolista con Tini Stoessel: “Es una gran compañera”

Soy Rada faltó al programa de Mario Pergolini y fue reemplazado por dos muñecos: “Decime que estoy alucinando”

Nora Colosimo habló por primera vez del robo en la casa de Wanda Nara en Milán: “Ingresaron 4 hombres encapuchados”

El video viral de Flavio Mendoza en el Obelisco junto a su hijo: “Tenemos que apoyar a Argentina”

La profunda reflexión de Mario Pergolini tras la final del Mundial: “¿Y si nos quedáramos así?”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador elevó el nivel de alerta a naranja ante el avance del fenómeno de El Niño

Ecuador elevó el nivel de alerta a naranja ante el avance del fenómeno de El Niño

Daniel Noboa viajará a Lima para la investidura de Keiko Fujimori

Se agravan los incendios en Bolivia y la respuesta oficial no logra contener el avance del fuego

Honduras arde y se quema: 237 de los 298 municipios del país están en alerta

“La presencia de drogas sintéticas como el fentanilo ya es una realidad en El Salvador”, advierte Hogares CREA