El entrenamiento de fuerza podría igualar o superar a la medicación en el abordaje de la salud mental

Un meta-análisis internacional revela que la actividad física, especialmente el entrenamiento de fuerza, logra reducir los síntomas de depresión y ansiedad en todos los grupos de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un meta-análisis publicado en la revista científica British Journal of Sports Medicine presentó nuevas evidencias sobre los efectos del ejercicio en la salud mental. La actividad física, especialmente el entrenamiento de fuerza y el ejercicio aeróbico, reduce de modo significativo los síntomas de depresión y ansiedad. Esta revisión analizó datos de más de 57.000 personas de entre 10 y 90 años e incluyó distintos tipos de ejercicios y contextos sociales.

Los investigadores evaluaron programas estructurados, tanto individual como grupal. Según el estudio, todos los tipos de ejercicio —aeróbico, de fuerza, mixto y mente-cuerpo— se relacionan con mejoras en síntomas mentales. El trabajo concluyó que el ejercicio físico logra resultados comparables o superiores a los de la medicación y la psicoterapia, sin registrar efectos secundarios graves.

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Beneficios comprobados y modalidades recomendadas

El estudio internacional, basado en más de 57.000 personas, demuestra que los programas de ejercicio, especialmente grupales y supervisados, producen mejoras notables en ánimo (Captura de video: YouTube/@tia-clairtoomeyshaneorr5705)

De acuerdo con el informe citado por Science Daily, los programas realizados en grupo o bajo supervisión son los que más beneficios aportan, en especial para quienes presentan depresión. Además, los efectos positivos se observan en todas las edades y en ambos géneros. Los autores del análisis subrayaron que el meta-metaanálisis “ofrece evidencia robusta de que el ejercicio reduce síntomas de depresión y ansiedad en todos los grupos de edad, con efectos similares o superiores a los tratamientos tradicionales”.

La revisión detalló que, para la depresión, la actividad aeróbica y el entrenamiento de fuerza producen los mejores resultados, mientras que para la ansiedad, los programas de baja intensidad y corta duración son los más eficaces. Los especialistas destacaron que la modalidad grupal potencia los efectos, al sumar el componente social y el acompañamiento profesional. Los resultados demostraron mejoras en el ánimo, la autopercepción y la calidad de vida, junto a una reducción de los días con malestar mental.

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El estudio recomendó que los programas de ejercicio sean adaptados a las necesidades y posibilidades de cada persona. La constancia y la progresión gradual en la dificultad de los ejercicios resultan claves. No se requiere levantar grandes pesos; se sugiere comenzar con el propio peso corporal, mancuernas ligeras o bandas elásticas, y avanzar de modo progresivo.

El ejercicio como primera línea de intervención

La investigación subraya que los programas de fuerza realizados en grupo, bajo supervisión profesional, maximizan los beneficios sobre la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de investigación sostuvo que la evidencia disponible justifica la incorporación del ejercicio físico entre las intervenciones prioritarias para tratar la depresión y la ansiedad. Según Science Daily, los resultados mostraron una clara mejora en la calidad de vida y una reducción sostenida de síntomas, sin efectos adversos relevantes.

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Esta estrategia resulta especialmente útil en contextos donde los tratamientos tradicionales presentan barreras de acceso o limitaciones de cobertura.

Los autores subrayaron la importancia de estructurar rutinas personalizadas y promover el acompañamiento profesional para maximizar los beneficios. Destacaron que “los formatos grupales y supervisados ofrecen los mayores beneficios, lo que resalta la importancia del componente social en la salud mental”. El ejercicio, por su accesibilidad y bajo costo, se presenta como una alternativa eficaz y sostenible.

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Perspectivas y recomendaciones

Según los expertos, no es necesario levantar grandes pesos para obtener ventajas mentales significativas, solo basta con entrenamientos adaptados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio sugirió que la práctica regular de entrenamiento de fuerza y actividades aeróbicas puede integrarse como complemento o, en algunos casos, como primera opción terapéutica. La revisión internacional concluyó que el ejercicio físico, adecuadamente prescrito, resulta seguro y efectivo, y que su implementación debe formar parte de las políticas de promoción de la salud mental.

La llamada “terapia de hierro”, basada en el entrenamiento de fuerza, se consolida como una herramienta accesible para personas de todas las edades. Los especialistas remarcaron que incluso rutinas sencillas y de baja intensidad pueden generar beneficios perceptibles en el estado de ánimo y el bienestar emocional.

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El mensaje central es que la actividad física no solo fortalece el cuerpo, sino que también constituye un pilar en la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales más frecuentes.