ANSES: cuándo cobro en junio 2026 si mi DNI termina en 0

ANSES confirmó el calendario de pagos de junio 2026 según la terminación de DNI para jubilaciones, pensiones y asignaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció el calendario de pagos para junio de 2026, definiendo fechas específicas para jubilaciones, pensiones, asignaciones y beneficios sociales. El esquema se organiza según la terminación del DNI de los beneficiarios, lo que permite una distribución ordenada y evita demoras en el cobro.

En junio, todas las prestaciones reciben un incremento del 2,58%, correspondiente a la inflación de abril, siguiendo la fórmula de movilidad previsional que ajusta los haberes con dos meses de rezago. Además, este mes se abona el medio aguinaldo, que representa el 50% de la mayor remuneración mensual del semestre.

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Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Quienes cobran jubilaciones o pensiones que no superan el haber mínimo y tienen el DNI terminado en 0, percibirán sus haberes el 8 de junio. El haber mínimo, tras el aumento, es de $403.318 brutos. Luego de aplicar el descuento destinado al financiamiento de PAMI, el monto neto se ubica en $391.218. Es importante señalar que en ciertos casos pueden existir deducciones adicionales, como cuotas de moratorias previsionales, si corresponde.

A este monto se suma un bono extraordinario de $70.000, vigente desde marzo de 2024, otorgado mensualmente a quienes perciben la jubilación mínima. Por lo tanto, el ingreso total bruto para este grupo en junio asciende a $473.318, mientras que el ingreso neto es de $461.218.

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Las jubilaciones mínimas con DNI terminado en 0 se abonarán el 8 de junio e incluyen el incremento del 2,58% y el medio aguinaldo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago incluye el medio aguinaldo, que se calcula tomando como referencia el haber previsional más alto del semestre. Así, quienes cobran la jubilación mínima recibirán en junio un total bruto de $674.977, considerando el haber mensual, el bono extraordinario y el aguinaldo.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para los beneficiarios de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo con DNI terminado en 0, el cobro está programado para el 23 de junio. Este mes, el haber máximo será de $2.713.948 brutos. Tras el descuento para PAMI, el ingreso neto se reduce a $2.563.211.

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Este grupo también percibe el medio aguinaldo, cuyo monto depende de la mayor remuneración mensual del semestre.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 0 cobran el 8 de junio. El monto de estas pensiones no se detalla de forma específica en el segmento fuente, pero se indica que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $322.654. Sumando el bono extraordinario de $70.000, el ingreso de junio para la PUAM alcanza los $392.654.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Para quienes tienen DNI terminado en 0, el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo está previsto para el 8 de junio. El monto actualizado de la AUH es de $144.932 por menor de 18 años. De este total, ANSES deposita el 80% mensualmente, es decir, $115.945,60 en mano, y retiene el 20% restante ($28.986,40) hasta la presentación anual de la Libreta de salud y educación.

Las pensiones y jubilaciones que superan el haber mínimo con DNI terminado en 0 cobrarán el 23 de junio e incorporan aguinaldo proporcional (REUTERS/Francisco Loureiro)

En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el valor asciende a $471.915, de los cuales se cobran $377.532 en mano y se retienen $94.383. Para la Asignación Familiar por Hijo (trabajadores en blanco y monotributistas del Tramo I), el monto es de $72.474 por hijo. Si el hijo presenta discapacidad, el monto es de $235.967 mensuales.

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Quienes cobren la AUH (para hijos de hasta 3 años) o la AUE recibirán también el Complemento Leche del Plan 1000 días, que para junio se fijó en $54.665 por menor.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Las titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 0 cobrarán el 8 de junio. El monto para junio 2026 es de $144.932 por embarazo, aplicándose la misma modalidad de pago que la AUH: $115.945,60 se depositan en mano y $28.986,40 se retienen hasta la presentación de la Libreta. Además, quienes reciben la AUE acceden al Complemento Leche por cada menor, con un valor de $54.665 este mes.

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Asignación por Prenatal

El pago de la Asignación por Prenatal para titulares con DNI terminado en 0 está previsto para el 10 de junio. El monto es de $72.474, igual al que se percibe en la Asignación Familiar por Hijo para el primer tramo de ingresos.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) se acreditará el 10 de junio con un monto mensual de $144.932 y acceso al complemento leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad se cobra entre el 10 de junio y el 8 de julio, sin distinción de terminación de DNI. El monto no es fijo: equivale al salario bruto habitual de la trabajadora durante su licencia.

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Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único (APU) pueden cobrarse entre el 9 de junio y el 8 de julio, sin distinción por terminación de documento. Los montos para junio 2026 son:

Nacimiento: $84.478

Adopción: $505.070

Matrimonio: $126.489

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas estarán acreditadas entre el 8 de junio y el 14 de julio para todos los documentos. Tras el reajuste por movilidad, los montos vigentes para este mes son de $72.474 por hijo, $235.967 en caso de hijo con discapacidad y $17.582,92 por cónyuge.

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Los titulares de pensiones no contributivas con DNI finalizado en 0 reciben el 8 de junio la PUAM y el bono de $70.000, totalizando $392.654

Prestación por Desempleo

Quienes perciben la Prestación por Desempleo y tienen DNI terminado en 0 podrán cobrar el 19 de junio. Tras la actualización de junio, el monto mínimo de la prestación es de $181.500 y el tope máximo general asciende a $363.000.

El monto exacto que recibe cada beneficiario se calcula individualmente, según los aportes acumulados y los mejores sueldos que haya de haber percibido durante su empleo.