Redes sociales y adicción digital en la vida cotidiana: señales tempranas y efectos menos conocidos en la salud mental

El uso excesivo de redes sociales activa el sistema de recompensa cerebral y puede conducir a una adicción similar a otras dependencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adicción a las redes sociales es un fenómeno que, aunque no está reconocido formalmente como un trastorno mental, puede tener consecuencias en la vida cotidiana, ya sea en las relaciones personales como en el rendimiento tanto académico como laboral.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, el psicólogo clínico Adam Borland explica que “la adicción a las redes sociales realmente encaja en la misma categoría que cualquier otra adicción”, ya que “activa el centro de placer del cerebro —ya sea a través de los ‘me gusta’, de reconectar con alguien o simplemente al ver algo placentero—, y eso te hace volver por más”.

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Síntomas y señales de uso problemático

El uso problemático de redes sociales se caracteriza por ciertos patrones de comportamiento. Entre los síntomas más frecuentes están dedicar mucho tiempo a estas plataformas, sentir ansiedad, impaciencia o irritabilidad al no poder acceder a ellas, y reducir el tiempo dedicado a otras actividades.

También es común utilizar las redes como vía de escape ante preocupaciones o emociones y experimentar dificultades en el entorno escolar, laboral o en las relaciones personales.

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Los síntomas de uso problemático de redes incluyen ansiedad, irritabilidad y una reducción del tiempo dedicado a otras actividades diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una señal de advertencia es la sensación de pérdida de tiempo tras largos periodos de navegación. “Otra señal clave es perder la noción del tiempo. Te das cuenta de que has estado desplazándote durante una hora sin notarlo”, señala Borland.

Además, escuchar comentarios de personas cercanas sobre el tiempo que se pasa en redes puede servir de alerta. El profesional subraya: “Si lo primero que haces al abrir los ojos es tomar tu teléfono, eso es algo a lo que debes prestar atención”.

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Mecanismos cerebrales y razones detrás de la adicción

El atractivo de las redes sociales reside en la forma en que estimulan el sistema de recompensa cerebral. Actividades como consultar notificaciones o recibir interacciones positivas generan liberación de dopamina, una sustancia asociada al placer.

“Como ocurre con cualquier adicción, el cerebro experimenta sensaciones de placer y recompensa, por lo que empiezas a realizar la actividad que libera dopamina cada vez más”, detalla Borland. Con el tiempo, esta estimulación constante provoca desensibilización, lo que lleva a buscar dosis mayores de la actividad para obtener el mismo efecto.

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El uso intensivo de redes sociales se vincula a un aumento de depresión, ansiedad, estrés y a una imagen distorsionada de la realidad personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño de las plataformas digitales refuerza este ciclo. Las empresas detrás de estas aplicaciones emplean especialistas en salud mental para maximizar el tiempo de uso y la participación de los usuarios, lo que contribuye a que sea difícil apartarse de ellas.

Efectos negativos sobre la salud mental y física

El uso excesivo de redes sociales puede acarrear consecuencias en diferentes aspectos del bienestar. Estudios mencionados en la fuente vinculan el uso problemático con un aumento de la depresión, la ansiedad y el estrés. La comparación constante con otros usuarios afecta la autoimagen, ya que muchas personas muestran solo los aspectos positivos de su vida, generando una percepción distorsionada de la realidad.

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Además, la Cleveland Clinic advierte que el uso intensivo de redes sociales está asociado a una reducción en la calidad y duración del sueño, especialmente en adolescentes. El profesional señala que los comentarios en línea pueden ser especialmente duros, lo que contribuye a la pérdida de empatía y compasión.

Cleveland Clinic advierte que una alta exposición a redes sociales puede reducir la calidad y duración del sueño, especialmente en adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasar más de 30 minutos diarios en redes puede aumentar la sensación de soledad y afectar las relaciones presenciales, provocando conflictos familiares, menor rendimiento en el trabajo y vínculos sociales debilitados.

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Estrategias para dejar la adicción a las redes sociales

El primer paso para superar la adicción es reconocer que el uso de redes se ha convertido en un problema. Cambiar estos hábitos requiere avanzar de manera gradual. “No necesitas pasar de estar todo el día desplazándote a cero tiempo de pantalla de la noche a la mañana. Se trata de un cambio constante y manejable”, recomienda el especialista.

Algunas estrategias propuestas incluyen realizar una desintoxicación digital, identificar los desencadenantes que llevan a conectarse, establecer límites de tiempo y buscar actividades alternativas. Fortalecer la atención plena o mindfulness también ayuda a reducir el uso compulsivo de estas plataformas. El objetivo no es eliminar por completo el uso de redes, sino construir hábitos saludables que permitan utilizarlas sin dependencia.

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Acudir a un profesional de la salud mental resulta recomendable si el uso de redes sociales interfiere con el bienestar y las actividades cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo buscar ayuda profesional

Reconocer que modificar los hábitos digitales sin ayuda puede ser complicado resulta esencial para quienes atraviesan este tipo de dificultades. Cuando regular el uso de las redes sociales se vuelve una meta inalcanzable por cuenta propia, la asistencia profesional puede ser determinante.

Borland observa que muchas personas se preguntan si su comportamiento justifica una consulta terapéutica, aunque insiste en que la adicción digital es un asunto legítimo para trabajar en terapia. “El trabajo con un terapeuta no solo se enfoca en cómo reducir tu tiempo frente a la pantalla. También se centra en por qué tus hábitos son los que son”, señala el especialista.

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“En el fondo, se trata de entender qué impulsa tu comportamiento y de aprender formas más saludables de afrontar las situaciones”, plantea Borland.

Explorar estos aspectos en un contexto terapéutico facilita descubrir qué factores están detrás de la búsqueda de consuelo o conexión en las redes sociales, y permite desarrollar estrategias para responder de manera más equilibrada a esas necesidades.