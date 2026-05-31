República Dominicana

Niños de 10 años sufren descarga eléctrica al volar cometas en Higüey, República Dominicana

Una complicación médica obligó a reforzar los cuidados en la Unidad Nacional de Quemados Pediátricos en Santo Domingo, donde ambos pacientes reciben atención luego del accidente ocurrido el viernes en La Altagracia

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Ilustración acuarela de dos niños en un tejado en República Dominicana, elevando cometas. Uno de espaldas, el otro de perfil. Edificios y cielo claro visibles.
Dos niños de unos 10 años elevan cometas coloridas sobre el techo de una vivienda en República Dominicana, en una ilustración acuarela que evoca tensión y expectativa bajo la fuerte luz del mediodía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos niños de 10 años resultaron gravemente heridos tras recibir una descarga eléctrica mientras jugaban con chichiguas ( popularmente conocidas como cometas), en el sector Nazaret, municipio de Higüey, en la provincia de La Altagracia, República Dominicana. El incidente ocurrió el viernes en horas del mediodía; sin embargo, este domingo las autoridades confirmaron que el estado de salud de uno de los menores se ha complicado.

El accidente se produjo alrededor de las 12:35, momento en el que los niños, identificados uno de ellos por las iniciales R. Y., subieron al techo de una vivienda para elevar sus chichiguas. Durante la actividad, una de las cometas hizo contacto accidental con un cable del tendido eléctrico, provocando una descarga que afectó a ambos menores.

Se presume que el segundo menor habría intentado ayudar a su amigo en medio de la emergencia. Ambos sufrieron quemaduras en distintas partes del cuerpo.

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Ilustración acuarela. Ambulancia de la Cruz Roja Dominicana, adultos trasladan a dos niños heridos (uno en camilla, otro en brazos) en una calle de Higüey.
Vecinos y personal de la Cruz Roja Dominicana trasladan a niños heridos a una ambulancia en un barrio de Higüey, República Dominicana, reflejando urgencia y preocupación en la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vecinos del sector y agentes de seguridad que se encontraban cerca del lugar acudieron rápidamente para auxiliar a los niños. Tras asistirlos en el sitio, los trasladaron de urgencia al Hospital Materno Infantil de Higüey, donde ingresaron en estado delicado. El personal médico procedió a estabilizarlos evaluando la gravedad de las lesiones, considerando la extensión y profundidad de las quemaduras.

El informe médico inicial determinó que uno de los menores presentaba quemaduras de consideración en la cara, el cuello, el tronco y las extremidades. Debido a la complejidad del caso, el equipo de salud clasificó su estado como grave y recomendó el traslado a un hospital con mayor capacidad para el manejo de quemaduras severas. El segundo niño, también de 10 años, presentaba lesiones similares y ambos fueron referidos juntos para asegurar atención especializada.

Ambos pacientes permanecieron varias horas bajo observación y tratamiento en Higüey. Posteriormente, el personal médico organizó el traslado a la Unidad de Quemados del Hospital Infantil Robert Reid Cabral, en Santo Domingo, donde ingresaron a la Unidad Nacional de Quemados Pediátricos para recibir atención de alta complejidad.

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Ilustración de un niño de 10 años en una cama de hospital con vendajes, atendido por un médico y dos enfermeras. Se ve equipo médico y una ventana con palmeras.
Un niño de 10 años con vendajes recibe atención médica de un doctor y dos enfermeras en una habitación del Hospital Santo Domingo, en un ambiente cálido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la unidad especializada, los niños recibieron cuidados intensivos y se mantuvieron bajo estricta observación. Este domingo, el equipo médico confirmó que el estado de uno de los menores se ha complicado, lo que obligó a reforzar las medidas de atención y vigilancia para controlar posibles riesgos sumado a las complicaciones derivadas de las quemaduras eléctricas. El equipo multidisciplinario mantiene un monitoreo continuo para atender cualquier evolución inesperada en la salud de los pacientes.

El caso generó preocupación y solidaridad entre los habitantes del sector Nazaret, quienes presenciaron el accidente y colaboraron en el auxilio de los menores. Videos grabados por vecinos circularon en redes sociales, mostrando la reacción de la comunidad así como la rapidez con la que intentaron socorrer a los niños tras la descarga eléctrica.

Las autoridades confirmaron que las investigaciones sobre las circunstancias del accidente continúan y que ambos menores permanecerán bajo atención médica especializada durante el proceso de recuperación. El seguimiento médico y el apoyo familiar serán fundamentales para evaluar la evolución de los niños durante las próximas semanas.

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