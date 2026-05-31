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Ataque terrorista en Cisjordania: al menos cuatro heridos luego de que un palestino atropellara a varios peatones

El hombre de 30 años fue abatido por un soldado israelí tras embestir con su automóvil a un grupo de jóvenes en el cruce de Gush Etzion

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Fotografía tomada en el lugar del ataque en Gush Etzion.
Fotografía tomada en el lugar del ataque en Gush Etzion

Un palestino de unos 30 años fue abatido este domingo por un soldado israelí después de lanzar su vehículo contra un grupo de jóvenes en un cruce de carreteras del sur de Cisjordania, el territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. El ataque, ocurrido en la intersección de Gush Etzion —sobre la ruta que une las ciudades de Belén y Hebrón—, dejó cuatro heridos, dos de ellos en estado grave, según informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

Entre los heridos había dos menores de edad. Una joven de 17 años fue trasladada en estado grave al Centro Médico Shaare Zedek de Jerusalén con lesiones en las extremidades, y otra de 15 años llegó al mismo hospital con heridas en el rostro en estado moderado, precisó MDA. En total, cuatro personas recibieron asistencia médica; dos permanecían conscientes pero en condición crítica al momento de la evacuación.

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Las FDI desplegaron unidades adicionales y cerraron los accesos viales a la zona. La Policía de Israel y el ejército realizaron búsquedas conjuntas para descartar la presencia de otros implicados. El Consejo Regional de Gush Etzion confirmó el corte de la carretera hacia Kiryat Arba y pidió a los residentes evitar el área. Yaron Rosenthal, presidente del Consejo Regional, señaló según el Jerusalem Post que el atacante intentó arrollar deliberadamente a un grupo de jóvenes y fue eliminado con rapidez por los militares desplegados en el terreno.

Policía israelí en Cisjordania
Policía israelí en Cisjordania

El cruce de Gush Etzion, sobre la Ruta 60 entre Belén y Hebrón, ha sido escenario de ataques recurrentes desde 2015. En noviembre de 2025, un atentado combinado de atropello y apuñalamiento causó la muerte de un israelí y dejó tres heridos; la Yihad Islámica Palestina reivindicó la acción. La zona alberga varios asentamientos israelíes en territorio que el derecho internacional considera ocupado desde la Guerra de los Seis Días de 1967, y la tensión entre colonos y población palestina ha sido documentada de forma sistemática por organismos internacionales.

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La violencia en Cisjordania se intensificó tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la ofensiva israelí en Gaza y agravó la situación en todo el territorio. En enero de 2025, las FDI lanzaron la Operación Muro de Hierro, orientada a desmantelar células armadas en campos de refugiados palestinos, algunas financiadas por Irán. La campaña ha mantenido presencia militar casi continua en Yenín, Tulkarem y Hebrón, la ciudad de origen del agresor del domingo.

Los ataques con vehículo se han multiplicado en Cisjordania por su bajo umbral logístico: no requieren armamento convencional ni organización compleja, lo que los convierte en una amenaza difícil de anticipar. La rapidez con la que el agresor fue neutralizado refleja la densidad del despliegue israelí en la zona, que las autoridades presentan como respuesta a la escalada, pero que organismos de derechos humanos han cuestionado por su impacto sobre los civiles palestinos.

Al cierre de esta información, ninguna organización había reivindicado el ataque ni se había difundido oficialmente la identidad completa del agresor. La investigación seguía abierta. La acumulación de incidentes en Gush Etzion refleja hasta qué punto la violencia en Cisjordania se ha vuelto estructural, sostenida por una ocupación sin horizonte político que ningún despliegue militar ha logrado estabilizar de manera duradera.

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