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Los trastornos de salud mental son ahora la causa número 1 de discapacidad en todo el mundo

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VIERNES, 29 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Los trastornos de salud mental son ahora la principal causa de discapacidad a nivel mundial, según un importante nuevo estudio.

Los investigadores encontraron que casi 1.200 millones de personas vivían con un trastorno de salud mental en 2023, casi el doble que en 1990.

"Estas tendencias al alza pueden reflejar tanto los efectos persistentes del estrés relacionado con la pandemia como factores estructurales a largo plazo como la pobreza, la inseguridad, el abuso, la violencia y la disminución de la conexión social", dijo el primer autor Damian Santomauro, profesor asociado en el Queensland Center for Mental Health Research en Australia.

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El análisis global analizó datos de 204 países y encontró que la ansiedad y la depresión han aumentado desde la pandemia de COVID-19.

Las tasas de trastorno depresivo mayor han aumentado alrededor de un 24% desde 2019, mientras que los trastornos de ansiedad se dispararon más del 47%.

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"Nuestros hallazgos muestran que la carga de trastornos mentales alcanza su punto máximo entre jóvenes de 15 a 19 años, un periodo crítico de desarrollo que puede marcar trayectorias para la educación, el empleo y las relaciones", dijo la coautora Alize Ferrari, que también trabaja en el Centro de Investigación en Salud Mental de Queensland.

El estudio también encontró que las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada, posiblemente debido a presiones en el cuidado, desigualdad de género y mayores tasas de abuso.

Abordar la crisis creciente requerirá una mayor inversión en la atención de la salud mental, un mayor acceso al tratamiento y un mejor apoyo a las poblaciones en riesgo, según los autores.

Los hallazgos se publicaron recientemente en The Lancet.

Más información

El Instituto Nacional de Salud de los Metales tiene más información sobre enfermedades mentales.

FUENTE: HealthDay TV, 29 de mayo de 2026

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