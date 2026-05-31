Honduras y Estados Unidos exploran nuevas operaciones militares conjuntas para combatir el crimen organizado

Honduras y Estados Unidos avanzan en negociaciones para realizar operaciones militares conjuntas en territorio hondureño. Erin Schaff/Pool via REUTERS

Honduras y Estados Unidos mantienen conversaciones para desarrollar operaciones militares en territorio hondureño, así lo confirmó el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Héctor Benjamín Valerio. El anuncio se conoció mientras el Gobierno prepara una ofensiva contra el crimen organizado en al menos 40 municipios.

“Actualmente sí hemos tenido pláticas con ellos para poder realizar operaciones en el país. Ellos nos van a brindar todo el apoyo necesario para hacer frente al crimen organizado que actualmente estamos viviendo”, declaró el alto mando militar.

Las declaraciones de Valerio se conocieron mientras el Gobierno hondureño prepara una nueva estrategia de seguridad para debilitar las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, las maras, las pandillas y otras organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

Ofensiva anunciada por el Gobierno

El ministro de Comunicación y Estrategia, José Argueta, informó que a partir de esta semana comenzarán “acciones contundentes” orientadas a recuperar el control de zonas consideradas de alta incidencia delictiva.

PUBLICIDAD

Según explicó el funcionario, las primeras intervenciones se desarrollarán en al menos 40 municipios identificados por las autoridades como focos de violencia y actividad criminal.

Héctor Benjamín Valerio Ardón destaca la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas de Honduras frente al avance tecnológico del crimen organizado. (cortesía)

Argueta señaló que la estrategia incluirá la incorporación de nuevas tecnologías, equipamiento especializado y el acompañamiento de socios internacionales para fortalecer las capacidades operativas de las instituciones encargadas de la seguridad pública.

“El lunes estará llegando la noticia, muy importante de cómo estamos fortaleciendo nuestras instituciones. Ya están llegando todas estas personas para compartir aquí. Y equipo, equipo que ustedes van a poder ver”, expresó.

El Gobierno no detalló qué tipo de tecnología será incorporada ni el alcance exacto de la asistencia internacional.

Cooperación regional

La nueva etapa de colaboración surge después de la participación de Honduras en la cumbre denominada Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por el presidente estadounidense Donald Trump con el objetivo de fortalecer la coordinación regional contra el crimen transnacional.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Argueta, el encuentro permitió establecer mecanismos de cooperación entre los países latinoamericanos para enfrentar amenazas comunes como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y las estructuras criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.

“Fue un primer paso para que todos los gobiernos de Latinoamérica en conjunto trabajemos contra el crimen organizado, apoyados, por supuesto, por una potencia mundial como Estados Unidos en acompañamiento técnico, fortalecimiento de nuestras fuerzas y persecución del crimen”, afirmó.

Las autoridades hondureñas sostienen que la cooperación internacional será clave para enfrentar organizaciones criminales con redes logísticas, recursos financieros y capacidad de movilización en diferentes países de la región.

La Base Aérea Palmerola, en Comayagua, simboliza la cooperación militar histórica entre Honduras y Estados Unidos desde la década de 1980.

Seguridad en Honduras

El anuncio de posibles operaciones conjuntas ocurre en medio de una creciente preocupación por la seguridad ciudadana. En los últimos años, Honduras ha desarrollado estrategias para contener la violencia relacionada con grupos criminales, incluidos estados de excepción, operaciones militares especiales y el fortalecimiento de tareas de inteligencia, mismas que han sido cuestionadas.

PUBLICIDAD

Las autoridades sostienen que las organizaciones criminales han cambiado sus métodos de operación, lo que obliga a implementar nuevas herramientas tecnológicas y mecanismos de cooperación internacional para combatirlas.

La eventual participación de Estados Unidos en operaciones dentro del territorio hondureño podría traducirse en asistencia técnica, intercambio de inteligencia, capacitación especializada, apoyo logístico y fortalecimiento institucional, aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre el alcance de esas acciones.

Histórica cooperación militar

La cooperación militar entre Honduras y Estados Unidos tiene una larga historia, y uno de sus principales símbolos es la Base Aérea de Palmerola, ubicada en el departamento de Comayagua, Honduras.

Desde la década de 1980, Palmerola ha sido utilizada como un punto estratégico para operaciones de apoyo militar, entrenamiento conjunto, asistencia humanitaria y respuesta ante emergencias en Centroamérica. En sus instalaciones opera la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de Estados Unidos, una unidad que ha participado en misiones de ayuda durante desastres naturales, evacuaciones médicas, operaciones de búsqueda y rescate, así como en programas de cooperación en seguridad regional.

PUBLICIDAD

La base también ha servido como plataforma para ejercicios militares multinacionales y operaciones destinadas al combate del narcotráfico y otras amenazas transnacionales que afectan a la región. Su ubicación geográfica ha convertido a Palmerola en una de las instalaciones estratégicas para la presencia estadounidense en Centroamérica.