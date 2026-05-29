Salud de la mujer en Argentina: expertos analizaron brechas y avances hacia una atención médica más equitativa

El Summit por la Salud de la Mujer 2026 reunió a referentes de distintas áreas para debatir desigualdades en el acceso a la salud y políticas de equidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 28 de mayo se realizó el Summit por la Salud de la Mujer 2026, bajo el lema “Liderar para cerrar la brecha estructural”.

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, el encuentro organizado por Women in Global Health Argentina reunió a referentes de distintas áreas para debatir las desigualdades que enfrentan las mujeres en el acceso a la salud y las oportunidades para articular datos y experiencias que permitan reducir esas brechas.

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Durante la jornada, se presentaron diagnósticos y propuestas surgidas de la experiencia de gestión, la investigación y la atención médica, delineando los principales desafíos en la salud femenina. El debate intersectorial reflejó la urgencia de incorporar una perspectiva de género en los sistemas sanitarios y dieron visibilidad a las barreras que atraviesan las mujeres a lo largo de toda su vida.

La importancia de datos reales, voces y diagnósticos para impulsar cambios concretos

Emilia Caro, directora ejecutiva de la Fundación de Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica (GEDYT) y presidente de Women in Global Health (WGH) Argentina, presentó durante el evento en el Auditorio OSDE el proyecto llamado “Lo que las mujeres necesitan”. Se trata de una consulta centrada en la recolección sistematizada de datos sobre las necesidades de salud de las mujeres.

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Emilia Caro destacó que una mujer en edad reproductiva tarda de siete a diez años en ser diagnosticada por endometriosis en la región (WGH Argentina)

Describió cómo advirtió una realidad que antes no veía: “El mundo en general fue desarrollado sin nosotras: los autos, los sistemas de seguridad, los protocolos, los ensayos clínicos, las medicaciones, las dosis. Ese es el problema”.

Caro compartió cifras alarmantes sobre las barreras en el acceso a la salud: “Hoy, una mujer en edad reproductiva tarda de siete a diez años en ser diagnosticada por endometriosis”. Además, detalló que “una mujer demora en promedio cuatro años más en ser diagnosticada para cualquier patología, con síntomas similares, que un hombre”.

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El 57% de las mujeres en Latinoamérica reporta barreras para recibir atención, que van desde costos y distancia hasta la falta de redes de cuidado. “Cuando una paciente no llega a ser atendida a tiempo, no falla la mujer: le falla el sistema”, remarcó.

La presentación de Caro incluyó el llamado a recolectar datos que permitan incidir en políticas públicas: “La evidencia nunca pesa más que la voluntad política. Pero la voluntad política puede ser influida cuando hay muchas voces, con una estrategia y una herramienta de poder”. El proyecto aspira a obtener datos en todas las provincias argentinas para traducirlos en propuestas y agenda pública. “La idea es tener estas voces convertidas en datos y estos datos convertidos en evidencia, para poder después hacer incidencia en políticas”, concluyó.

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Cuando una mujer no accede a atención a tiempo no falla la mujer le falla el sistema a la mujer, según Caro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El evento también marcó un año del lanzamiento de la Alianza por la Salud de la Mujer, un espacio colaborativo impulsado por WGH Argentina, orientado a promover compromisos concretos y a trabajar junto a legisladores y otras instituciones para alcanzar mayor equidad.

La realidad de la participación femenina en la conducción y la toma de decisiones

El diagnóstico presentado por Caro sobre la falta de perspectiva de género en los sistemas de salud y la urgencia de reunir datos concretos sobre las necesidades de las mujeres también dejó un número alarmante: si bien alrededor del 70% de las personas que se encuentran trabajando en el sistema de salud son mujeres, solo el 25% accede a espacios de decisión.

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La situación encontró eco en un panel dedicado al rol de las mujeres en la conducción y gestión sanitaria. Allí, los participantes coincidieron en que la participación femenina en las tomas de decisiones es clave para transformar estructuras históricamente inequitativas y avanzar hacia políticas de salud más inclusivas y efectivas.

El panel moderado por Daniela Blanco, Directora editorial de Infobae, junto a Hugo Magonza, presidente de ALAMI, y a la diputada de la Legislatura de CABA, Graciela Ocaña, abordó el avance de la salud femenina en la agenda pública y la importancia de ampliar la visibilidad de estos temas (WGH Argentina)

La directora editorial de Infobae, Daniela Blanco, fue una de las moderadoras y describió: “La mujer es un centro radial de salud: genera salud, y tiene la otra razón, que es de cuidadora. Hay muchos estudios donde, por ejemplo, una mujer vacunada genera hijos vacunados. Una mujer que tiene un vínculo con el consultorio, que va al médico, que tiene una conexión cotidiana con la salud y con el autocuidado, va a generar hijos y seguramente cuidará a su familia, a sus padres, y generará más salud”.

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La charla reunió a Hugo Magonza, presidente de Asociación Latinoamericana y Centroamericana de Sistemas Privados de Salud (ALAMI), y a la diputada de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Graciela Ocaña. El experto analizó la composición de los equipos de salud y el rol de las mujeres en las organizaciones: “Hubo un enorme crecimiento desde hace mucho tiempo. Tienen una mirada más de contención, más de empatía, más de cuidar los detalles”.

“Cuando uno logra conformar equipos de conducción con mucha participación de mujeres, se logra una inercia que después es muy difícil de parar. Y eso viene bien porque, en la complementación de los distintos géneros, sacamos lo mejor de cada uno”, sostuvo sobre la relevancia de la presencia femenina en los espacios de decisión. Sin embargo, según Magonza, la equidad sigue pendiente: “La Argentina tiene un modelo extraordinariamente inequitativo. Es inequitativo entre los que tienen un poco más y los que tienen un poco menos; es inequitativo entre géneros; es inequitativo entre regiones”.

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Hugo Magonza señaló que las mujeres aportan contención empatía y trabajo en los equipos de salud aunque la equidad sigue pendiente en el sistema (Imagen Ilustrativa Infobae)

También advirtió: “Nuestro modelo fue creado bajo un sistema en el cual se fueron superponiendo normas. Hoy tenemos más de 100 leyes que regulan la atención médica en la Argentina, por enfermedad o por especialidad. Eso en ningún lugar del mundo es razonable y compatible con un plan nacional de salud”.

Por su parte, la legisladora Graciela Ocaña puso el foco en las dificultades cotidianas: “Tenemos alta tecnología y profesionales del mejor nivel en la Argentina, y a veces no podemos atender cuestiones mínimas”. Remarcó las inequidades en el acceso a servicios básicos, como la anestesia peridural en partos. “Tenemos derechos, pero efectivizarlos para las mujeres muchas veces se hace muy difícil”, afirmó.

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Ocaña también señaló la sobrecarga de tareas de cuidado que recae sobre las mujeres y la falta de estrategias que contemplen el envejecimiento femenino: “Como vivimos más, vamos a ser un porcentaje superior al de los hombres. No hay una estrategia tampoco en ese sentido, de cuidado hacia las mujeres. Creo que el sistema está en deuda”.

El panel de médicas expuso que cada retraso en el diagnóstico incrementa el riesgo de fallecimiento y complicaciones graves en mujeres con enfermedades cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La salud de las mujeres hoy en la Argentina no está cuidada, y creo que en mucho se explica también por la baja participación de mujeres en los lugares de decisión, en muchos organismos o ministerios del Estado”, enfatizó.

Sesgos, diagnósticos tardíos y el valor del bienestar integral

Otro de los momentos centrales del evento fue un panel de especialistas médicas que abordó los desafíos clínicos, epidemiológicos y sociales en la salud femenina a lo largo de la vida. Florencia Rolandi, cardióloga, destacó el impacto del retraso diagnóstico: “En las mujeres, cada retraso en el diagnóstico y en el acceso al tratamiento se traduce en un mayor riesgo de fallecimiento o en la posibilidad de complicaciones graves. Un infarto si la arteria que se cerró es la del corazón; o en tener un ACV y quedar con secuelas, si la arteria que se cerró es la del cerebro”.

La experta sostuvo: “Los mensajes tienen que ser claros: si tenés cualquier tipo de molestia y algún riesgo cardiovascular, tenés que exigir que te hagan un electrocardiograma”.

Florencia Salort, ginecóloga, analizó el sesgo clínico y cultural: “Se normaliza el dolor de la menstruación y, a veces, puede ser endometriosis y se retrasa tanto el diagnóstico o se invisibilizan períodos como el climaterio. Nos dejaron sin herramientas en ese sentido”. En esta línea, advirtió sobre la falta de información y acompañamiento durante la menopausia, etapa en la que muchas mujeres no encuentran respuestas claras ni contención profesional.

Florencia Salort subrayó la falta de herramientas para abordar la menopausia y la importancia del bienestar integral en la salud femenina (WGH Argentina)

Hizo hincapié en la importancia de hablar del placer y el bienestar: “El goce es salud. Una mujer que se divierte, que la pasa bien, que está plena, que genera endorfinas, que hace actividad física, que tiene tiempo para ella, se enferma mucho menos”.

La intervención de Mariana Isasi, jefa de la oficina de Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina, se centró en indicadores críticos: “La mortalidad materna es uno de los indicadores críticos de cómo está funcionando un sistema de salud, en la Argentina, en el mundo y, en particular, en salud sexual y reproductiva”. Alertó sobre el aumento del 37% en la mortalidad materna en el último indicador disponible, e identificó brechas en la atención territorial y en la accesibilidad para las adolescentes.

Subrayó el impacto económico de la prevención: “Las políticas de prevención del embarazo en la adolescencia generaron un beneficio social estimado en más de 165 millones de dólares, lo que significa un retorno de 4,3 dólares por cada dólar invertido”.

Barreras administrativas y el desafío de garantizar equidad

Carlos Díaz señaló que la salud femenina impacta en el tres por ciento del PBI y criticó la baja presencia de mujeres en cargos ejecutivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el bloque sobre gestión, el doctor Carlos Díaz, Director de la Especialización en Economía y Gestión de la Salud (Universidad ISALUD), destacó que la salud femenina influye en el 3% del PBI de los países y cuestionó la fragmentación: “Una mujer enferma, o una mujer con mayor incidencia de cáncer de cuello uterino, de mama, de colon, de tiroides, entre otros, porque no puede acceder correctamente o porque no es vista correctamente, también afecta la riqueza. La cantidad de responsabilidad ejecutiva bajó en los últimos años del 31% al 23%, en términos de ministras de Salud”.

La licenciada Ana Paula Herrera Viana describió los obstáculos en la gestión del cáncer de cuello uterino en las provincias: “El tema es la desarticulación de todas estas estrategias. Pero me parece que la principal barrera hoy, para el cáncer de cuello de útero, es la decisión: poner en agenda la temática y priorizar un diagnóstico y un tratamiento oportunos”.

Valoró la importancia de los espacios colaborativos: “Este espacio de encuentro, este espacio de escucha, este compartir experiencias, que por ahí parece una política liviana, pero en momentos donde todo está tan acelerado, para reflexionar y escucharnos, ayuda muchísimo más que seguir haciendo porque sí”.

Natalia Messina destacó la brecha entre derechos formales y el acceso real a la salud para mujeres en el sistema sanitario argentino (WGH Argentina)

María Victoria Ceretti, Gerente de Gestión Médica del Grupo OSDE, abordó el desafío de incorporar nuevas tecnologías sin perder de vista la equidad: “Hay tecnologías cuyo beneficio clínico es muy pequeño con respecto a las que ya están en el mercado. Entonces, si los financiadores no tenemos claro qué tecnologías agregan valor, cuáles modifican la realidad de vida e impactan en la mortalidad, podemos tomar decisiones equivocadas al incorporarlas”. Además, remarcó la necesidad de facilitar el acceso y la capacitación de los profesionales.

Finalmente, Natalia Messina, abogada y consultora especializada en Derecho Administrativo y en Sistemas de Salud, remarcó la distancia entre derechos formales y acceso real: “Nadie duda de que la salud es un derecho, un derecho humano fundamental, y el acceso a la salud también lo es. Hoy por hoy pareciera que es casi una utopía”.

Messina instó: “Hay que dejar de escribir normas y empezar a hacer exigibles las que están, por empezar. Porque las normas están. Lo que falta es decisión política y, por supuesto, políticas públicas”.

El evento evidenció la necesidad de articular datos sólidos, experiencias y la participación de las mujeres para lograr sistemas sanitarios más equitativos (WGH Argentina)

El Summit por la Salud de la Mujer 2026 dejó en evidencia los desafíos pendientes y la necesidad de transformar los diagnósticos y las experiencias en acciones concretas. Las voces reunidas durante la jornada coincidieron en que avanzar hacia sistemas sanitarios más equitativos depende de la articulación entre los distintos sectores, la producción de datos sólidos y la participación efectiva de las mujeres en los espacios de decisión.

El compromiso de las organizaciones y referentes que participaron apunta a que la salud de las mujeres deje de ocupar un lugar secundario en la agenda pública y reciba la atención prioritaria que requiere en todas las etapas de la vida.