Día de Acción por la Salud de las Mujeres: por qué es clave la información para prevenir el cáncer de mama

En Argentina, más de 22.000 mujeres reciben cada año un diagnóstico de cáncer de mama y unas 7.000 fallecen por esta causa, según datos oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, cada año más de 22.000 mujeres reciben un diagnóstico de cáncer de mama y unas 7.000 mueren por esta causa, según el Instituto Nacional del Cáncer. Aunque los avances médicos permiten que más del 90% de los casos detectados a tiempo se cure, miles de mujeres siguen enfrentando barreras que van más allá de la consulta médica. El desafío principal es la falta de información y la desigualdad en el acceso a la salud, fenómenos comunes en toda América Latina y que afectan de manera particular a las poblaciones más vulnerables.

Poca información, grandes riesgos

El Índice de Concientización sobre el Cáncer de Mama en Argentina 2025, realizado por la Fundación Instituto Natura y Avon, revela que solo 4 de cada 10 mujeres en el país cuentan con información suficiente para cuidar su salud mamaria.

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Florencia Mezzadra, gerenta de la Fundación, sostiene: “El Índice nos muestra que todavía tenemos una oportunidad muy concreta: seguir fortaleciendo la información y ampliar la forma en que hablamos del cuidado de la salud mamaria”.

El estudio también subraya que el 57% de las mujeres está dispuesta a modificar hábitos para reducir el riesgo de cáncer de mama, aunque el 42% no menciona ningún hábito saludable específico cuando se le pregunta espontáneamente.

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La mamografía y los controles médicos periódicos son herramientas centrales para la detección temprana, pero la falta de acceso a información clara y el desconocimiento de prácticas preventivas limitan el alcance real de estas estrategias. Desde la Fundación remarcan que “hablar de salud de las mujeres también implica promover información clara, accesible y sostenida en el tiempo”.

Miles de mujeres enfrentan obstáculos que superan el ámbito médico, como la falta de información y la desigualdad en el acceso a la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barreras estructurales y desigualdad de género

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la salud de las mujeres y las niñas “es motivo de especial preocupación porque en muchas sociedades se ven desfavorecidas por una discriminación arraigada en factores socioculturales”.

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Entre los elementos que perpetúan estas desigualdades figuran la pobreza, las normas sociales restrictivas, la falta de educación y el acceso limitado a servicios médicos. La pobreza tiende a suponer una mayor carga para la salud de mujeres y niñas, debido a prácticas de alimentación inadecuadas y a la exposición a combustibles inseguros.

La OMS reportó que en 2023 más de 700 mujeres murieron cada día por causas evitables relacionadas con el embarazo y el parto, la mayoría en países de ingresos bajos o medios. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) impulsa proyectos para reducir estas cifras, como la capacitación de equipos de salud en zonas rurales y el uso de tecnologías simples, de bajo costo, para manejar emergencias obstétricas.

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En áreas rurales y periféricas de América Latina, el acceso a controles médicos continúa siendo limitado. Según la OPS, la hemorragia obstétrica sigue como una de las principales causas de muerte materna. Profesionales de la salud en zonas como la selva amazónica peruana relatan que la falta de personal y recursos provoca que mujeres lleguen tarde a los centros de salud, cuando ya es poco lo que se puede hacer. La introducción de tecnologías como el “traje antishock no neumático” y el “balón intrauterino” busca dar tiempo vital para salvar vidas mientras se logra la derivación a hospitales.

Florencia Mezzadra, gerenta de la Fundación Instituto Natura, plantea la necesidad de fortalecer la información y diversificar la forma de hablar sobre el cuidado mamario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS subraya que cada año mueren unas 287.000 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, el 99% en países en desarrollo. Las complicaciones maternas y el cáncer de mama forman parte de un cuadro más amplio de desigualdad sanitaria que se agrava en contextos de pobreza, violencia y discriminación.

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La OPS y la OMS insisten en que la igualdad de género en la salud requiere acciones concretas para eliminar barreras y promover el empoderamiento de las mujeres. “La salud de la mujer es un elemento clave para el empoderamiento de la mujer. Las mujeres sanas tienen más probabilidad de estar empleadas y de tener mayores ingresos, lo que lleva a mayor movilidad social”, afirmó la asesora de género de la OPS, Aysa Saleh-Ramírez, en una nota previa para Infobae.

El Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemora cada 28 de mayo, busca poner en primer plano estos desafíos. El acceso a información confiable y a controles médicos periódicos, así como la promoción de hábitos saludables, resultan esenciales para reducir la carga de enfermedad y mortalidad prevenible. Las cifras y testimonios dejan en evidencia que hablar de salud femenina implica mirar más allá de la consulta médica y abordar las raíces sociales que perpetúan las desigualdades.

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