Las redes sociales serían tan dañinas para los niños como el tabaco, de acuerdo con expertos

La Academy of Medical Royal Colleges equiparó la amenaza de las redes sociales para la salud infantil con la del tabaco, según informe presentado al Gobierno británico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Academy of Medical Royal Colleges advirtió que las redes sociales representan para la salud infantil una amenaza comparable al tabaco para jóvenes, en un informe presentado a la consulta del Gobierno británico sobre restricciones para menores, según el diario británico The Independent. En paralelo, el Ejecutivo de Keir Starmer se comprometió a imponer límites de edad o de funcionamiento para los menores de 16 años antes de fin de año.

La academia sostuvo que los médicos están viendo “una ola de niños expuestos a radicalización” y a contenidos “de odio, adictivos y profundamente angustiantes”. Una encuesta a 454 médicos realizada por la entidad mostró que la mitad atiende al menos a un niño por semana con angustia mental o lesiones físicas vinculadas de forma directa a contenido en línea.

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El informe también reunió relatos de muertes y lesiones derivadas de “replicar actos de pornografía extrema” y de intereses en la violencia o la radicalización. Ese material fue remitido a la consulta gubernamental “Growing Up In The Online World”, que evaluó medidas como una prohibición del uso de redes sociales para menores al estilo de Australia, toques de queda para aplicaciones y límites a funciones adictivas.

Médicos británicos alertan de un aumento de casos de angustia mental y lesiones físicas en niños vinculadas al contenido online y las redes sociales - REUTERS/Louisa Gouliamaki

La respuesta del Gobierno y el Parlamento

En abril, los ministros anunciaron que introducirían “restricciones por edad o funcionalidad” en las redes sociales para los menores de 16 años sin importar el resultado de la consulta, con propuestas previstas para el verano y planes para legislar antes de terminar el año.

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Esa concesión llegó después de la presión ejercida en la Cámara de los Lores —la cámara alta del Parlamento británico—, encabezada por el exministro de Educación conservador y fundador de una cadena de academias Lord Nash. Los lores votaron cuatro veces para presionar a la Cámara de los Comunes —la cámara baja— a aceptar una prohibición total, y solo pusieron fin al pulso con los diputados cuando los ministros aceptaron introducir restricciones. Lord Nash expresó: “Ahora esperamos que cumplan plenamente ese compromiso y en el plazo más breve posible”.

En su primera declaración pública sobre este asunto desde que dejó el gabinete a comienzos de este mes, el exsecretario de Salud Wes Streeting afirmó que las redes sociales deben ser tratadas como el tabaco. “Es extremadamente adictivo, malo para nuestra salud, y las grandes tecnológicas están tomando prestado el manual de las grandes tabacaleras para evitar la regulación”, señaló.

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Streeting añadió: “Tenemos que devolverles a nuestros niños su infancia. Una prohibición para los menores de 16 años debe ser el comienzo, no el final. Hemos dado el bolígrafo a los magnates tecnológicos para que escriban nuestro futuro por nosotros. Es hora de recuperarlo”.

El Gobierno de Keir Starmer anuncia nuevas restricciones para menores de 16 años en redes sociales, incluyendo límites de edad y funcionalidad, a aplicar antes de fin de año - REUTERS/Hollie Adams/Ilustración

La voz de las familias afectadas

Las familias que perdieron a parientes por daños asociados a plataformas en línea tenían previsto reunirse este martes con Sir Keir Starmer para exigirle que cumpla la promesa del Gobierno de imponer restricciones a las redes sociales para los menores de 16 años. De acuerdo con el diario británico, hubo llamados generalizados para que Reino Unido siga el camino de Australia, aunque también se plantearon dudas sobre la eficacia de esa prohibición.

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Ellen Roome, madre de Jools Sweeney, que murió a los 14 años al intentar lo que ella cree que fue un desafío en línea, dijo: “Yo, y otras familias que hemos perdido hijos por las redes sociales, le diremos directamente al primer ministro: las redes sociales son un producto, y como cualquier otro producto defectuoso que causa la muerte de niños, debe restringirse hasta que las empresas responsables lo hayan corregido y demostrado que es seguro”.

Roome añadió: “No podemos seguir con más especulación: necesitamos claridad”. Su testimonio forma parte de la presión pública sobre Downing Street para acelerar las restricciones prometidas.

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La Cámara de los Lores presiona al Parlamento británico para avanzar hacia una prohibición total de redes sociales para menores, exigiendo cumplimiento de los compromisos asumidos

Las organizaciones infantiles y sus demandas

La Children’s Coalition for Online Safety advirtió que concentrarse solo en límites de edad corre el riesgo de no abordar los factores estructurales que impulsan los daños en línea. Liderada por la ONG Five Rights Foundation e integrada por grupos como la NSPCC y Girlguiding, la organización reclamó una revisión más amplia de los modelos de negocio y de las decisiones de diseño de las tecnológicas que mantienen enganchados a los usuarios jóvenes.

En una declaración conjunta, 25 organizaciones pidieron prohibir la publicidad dirigida y las funciones de diseño manipuladoras; vetar los servicios personalizados para menores de 13 años y establecer protecciones de seguridad por defecto para los menores de 16 años, con sanciones para las empresas que incumplan; reforzar la regulación de los sistemas de inteligencia artificial, incluidas evaluaciones de riesgo centradas en la infancia; y crear un comisionado independiente de seguridad en línea.

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Leanda Barrington-Leach, directora ejecutiva de Five Rights Foundation, señaló: “No vamos a arreglar esto retocando los bordes, ajustando funciones o confiando solo en los límites de edad”, y afirmó: “Si un producto no fuera seguro para los niños fuera de internet, no se permitiría su salida al mercado. Debemos exigir la misma lógica en internet”, informó el diario.

Barrington-Leach agregó que el problema “está incorporado al propio sistema, a modelos de negocio y decisiones de diseño que priorizan la interacción, la extracción de datos y el beneficio por encima del bienestar de los niños”. La NSPCC indicó que no se puede permitir que las empresas tecnológicas que priorizan las ganancias por encima de la seguridad infantil “sigan actuando así”.

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