Ciencia

Cómo afecta el placer ante el fracaso ajeno a la salud mental

Las investigaciones muestran que ciertas emociones, aunque naturales, pueden convertirse en señales de alerta para el bienestar psicológico si son recurrentes

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Personas juzgando a otro
La schadenfreude, el placer que algunas personas sienten ante las desgracias ajenas, despierta cada vez más interés en la neurociencia y la salud mental (Imagen ilustrativa Infobae)

La tendencia a experimentar satisfacción ante los fracasos o desgracias ajenas —fenómeno conocido en psicología como schadenfreude— ha sido objeto de creciente interés en el campo de la neurociencia y la salud mental. Esta emoción, que combina alivio, placer e incluso alegría frente a la adversidad de otro, puede manifestarse tanto en situaciones cotidianas -como la competencia laboral— como en eventos públicos, donde figuras prominentes atraviesan reveses visibles.

La investigación contemporánea busca dilucidar si este tipo de placer es una reacción normal del ser humano o si, en ciertos contextos, revela un trasfondo patológico.

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Según el análisis publicado por Psychology Today, el schadenfreude es una respuesta frecuente y, en cierta medida, natural, que aparece con mayor fuerza cuando el infortunio ajeno afecta a personas percibidas como rivales, arrogantes o privilegiadas.

Los estudios de la Universidad de California, documentados en el Journal of Personality and Social Psychology, demuestran que la intensidad de este sentimiento depende del vínculo previo con la persona afectada y del grado de competencia o resentimiento existente.

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Los especialistas sostienen que, si bien todos pueden experimentar schadenfreude en algún momento, la frecuencia y la incapacidad de regular esta emoción pueden ser indicativos de dificultades emocionales, baja empatía o problemas en la salud mental.

La schadenfreude, el placer frente al fracaso ajeno, despierta interés en la psicología por su vínculo con la empatía, la competencia y la necesidad de validación social (Imagen ilustrativa Infobae)
La schadenfreude, el placer frente al fracaso ajeno, despierta interés en la psicología por su vínculo con la empatía, la competencia y la necesidad de validación social (Imagen ilustrativa Infobae)

A nivel social, el schadenfreude refleja una compleja interacción entre comparación, autoestima y pertenencia grupal. Sociedades marcadas por la competencia, la desigualdad o la presión por el éxito tienden a propiciar escenarios donde la caída de un tercero representa simbólicamente el alivio de presiones propias o la recuperación de un equilibrio percibido como injusto.

Tal como explican los expertos citados por Nature Human Behaviour, observar el fracaso de un rival activa el sistema de recompensa cerebral, liberando dopamina y generando sensaciones placenteras similares a otras experiencias positivas. Este mecanismo evolutivo, según los mismos investigadores, habría favorecido la cohesión grupal y la autodefensa en contextos ancestrales de competencia por recursos o estatus.

¿Por qué las personas sienten placer ante la desgracia ajena?

Desde la perspectiva de la neurociencia, los estudios publicados en Nature Human Behaviour y Harvard Health Publishing muestran que la reacción de schadenfreude está relacionada con la activación de áreas cerebrales asociadas al placer y la recompensa, como el núcleo accumbens.

El grado de satisfacción experimentado varía según el contexto: es más probable que surja cuando el afectado es percibido como una amenaza para el propio estatus, un competidor directo o alguien socialmente distante. Por ejemplo, la caída de una celebridad o de un colega competitivo suele generar más placer que la de una persona cercana o vulnerable.

La psicología social añade que el schadenfreude se ve potenciado por factores como la baja autoestima, el resentimiento acumulado y la percepción de injusticia. Las investigaciones señalan que quienes se sienten desfavorecidos o excluidos dentro de un grupo tienden a experimentar este tipo de placer con mayor intensidad.

Por el contrario, las personas con altos niveles de empatía y autoconciencia son capaces de reconocer la emoción, pero tienden a regularla o suprimirla conscientemente, evitando expresarla abiertamente o actuar en consecuencia.

Límites entre lo normal y lo patológico

La frontera entre la experiencia ocasional del schadenfreude y su manifestación patológica se define por la frecuencia, la intensidad y la funcionalidad social de esta emoción. Según el Journal of Personality and Social Psychology, cuando el placer ante la desgracia ajena se convierte en una reacción recurrente, intensa o se acompaña de conductas hostiles —como el acoso, la burla sistemática o la promoción activa del daño a otros—, puede estar asociada a alteraciones en la regulación emocional, trastornos de personalidad o déficits empáticos graves.

Los especialistas advierten que el placer recurrente ante el sufrimiento ajeno puede dejar de ser una reacción ocasional y asociarse con problemas de empatía, regulación emocional y conductas hostiles (Imagen ilustrativa Infobae)
Los especialistas advierten que el placer recurrente ante el sufrimiento ajeno puede dejar de ser una reacción ocasional y asociarse con problemas de empatía, regulación emocional y conductas hostiles (Imagen ilustrativa Infobae)

La evidencia reunida por Harvard Health Publishing subraya que la persistencia de schadenfreude puede erosionar las relaciones interpersonales, dificultar la cooperación y alimentar dinámicas de exclusión social. Los especialistas recomiendan prestar atención a la frecuencia con la que surge esta emoción y al contexto en que se expresa, promoviendo el desarrollo de la empatía y la autocrítica como herramientas para gestionar impulsos negativos y construir vínculos sociales saludables.

El resultado de la interacción entre biología, contexto social y desarrollo personal. Reconocer su existencia y analizar sus causas permite no solo comprender mejor la naturaleza humana, sino también intervenir preventivamente cuando su presencia amenaza el bienestar individual o colectivo.

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