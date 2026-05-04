¿Por qué la autoexigencia arruina el disfrute al hacer ejercicio?

La autoexigencia y la obsesión por resultados medibles en el ejercicio físico afectan la satisfacción y el bienestar general (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión por el rendimiento deportivo se ha infiltrado en la experiencia cotidiana del ejercicio físico, al subordinar el movimiento humano a la lógica de la productividad y convertir el bienestar en un producto cuantificable. Esta tendencia, impulsada por la digitalización y el auto-monitoreo, alteró la relación con la actividad física: desplaza el placer intrínseco en favor de la búsqueda incesante de resultados medibles y alimenta una cultura en la que la salud física y mental queda expuesta a nuevos riesgos, según analizaron los profesores Gonzalo Martín Pérez Arana y Antonio Ribelles García, titulares de Anatomía Humana en la Universidad de Cádiz, en The Conversation.

Según los profesores, el ejercicio físico dejó de ser una práctica orientada al bienestar para convertirse en una extensión de la lógica productivista: niños sometidos a entrenamientos estructurados desde edades tempranas, adultos que gestionan su cuerpo mediante métricas digitales y una pérdida generalizada del placer intrínseco en el movimiento. La digitalización del auto-monitoreo —relojes inteligentes, aplicaciones y comunidades en línea— opera como principal vector de esa transformación.

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Mientras que hace algunas décadas el deporte constituía un espacio de recreación espontánea, hoy la infancia enfrenta dinámicas radicalmente diferentes. Niños son sometidos cada vez antes a programas de entrenamiento estructurados orientados a metas impuestas por adultos.

Este cambio tiene efectos fisiológicos y simbólicos: la especialización temprana produce lesiones musculoesqueléticas tradicionalmente asociadas a atletas de alto rendimiento, como fracturas por estrés, tendinitis crónicas y daños en las placas de crecimiento.

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La American Medical Society for Sports Medicine, sociedad médica de Estados Unidos, recomienda limitar el entrenamiento semanal de los menores a un máximo equivalente a la edad del niño en años. Esta advertencia, no obstante, suele ser desoída en la práctica cotidiana.

El impacto trasciende la dimensión física. La presión competitiva priva a los niños de autonomía en el juego y dificulta el desarrollo creativo. Cuando la actividad física se convierte en una obligación reglamentada antes de los 10 años, el fenómeno de abandono o burnout infantil limita la probabilidad de mantener hábitos saludables en la adolescencia y la adultez.

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Esta infografía detalla cómo la autoexigencia y el monitoreo constante en el ejercicio transforman el placer en presión, afectando la salud física y emocional de niños y adultos, y generando fatiga y abandono deportivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando medir reemplaza al placer

La dinámica de cuantificación, que comienza en las primeras etapas de la vida, se acentúa en la adultez. El auge del self-tracking, impulsado por relojes inteligentes, aplicaciones móviles y comunidades en línea, convierte el ejercicio físico en un territorio dominado por métricas: calorías quemadas, distancia recorrida y comparativas con estándares digitales. “Esta obligación medible transforma el propio cuerpo en un objeto de gestión sometido a una evaluación constante”, señalaron los profesores.

El desplazamiento del objetivo del movimiento —del disfrute al rendimiento— altera la recompensa cerebral del ejercicio. Dopamina y endorfinas, marcadores fisiológicos del placer, quedan supeditadas al logro de un objetivo numérico externo. La sensación de bienestar se experimenta ya no durante el proceso, sino al cumplir una meta impuesta, según detallaron los profesores.

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Esta desconexión genera una pérdida de la percepción corporal: las señales internas —la necesidad de descanso o de variar la intensidad— pasan a segundo plano ante la planificación orientada a resultados. La actividad física se convierte así en una tarea pendiente más, sin el halo de libertad y gratificación que la caracterizaba.

Cuando el ejercicio pierde su condición de escape y pasa a ser una segunda ocupación, el estrés y la fatiga sustituyen el bienestar. La demanda de rendimiento incide en el aumento de lesiones por sobreuso también entre aficionados, quienes a menudo ignoran las señales de fatiga corporal en favor de las estadísticas digitales.

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En ese sentido, la acumulación de cortisol derivada del esfuerzo competitivo, sumada al estrés profesional, profundiza los cuadros de fatiga crónica y desincentiva la continuidad de la actividad física.

El aumento del self-tracking con relojes inteligentes y aplicaciones móviles centra el ejercicio adulto en datos como calorías y distancias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moverse sin rendir cuentas

Los profesores invitan a desvincular el deporte y el movimiento de la lógica del beneficio y el rendimiento. En la infancia, esto se traduce en la recuperación del juego libre, no estructurado, que promueve el desarrollo emocional y social sin la presión de la competencia formal. En adultos, implica romper ciclos de autoexigencia vinculados a dispositivos y estándares digitales, y privilegiar la vivencia corporal sobre el registro de datos.

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El ejercicio solo puede cumplir su función integradora y preventiva si recupera su carácter lúdico y placentero. Moverse por curiosidad, explorar nuevas formas de actividad y desligarse, aunque sea parcialmente, de la supervisión tecnológica representa un paso para restablecer la salud integral.