Ángela Fernández, psicóloga: “La autoexigencia sin autocompasión es un castigo”

La autoexigencia puede afectar al bienestar. (Freepik)

La autoexigencia se ha convertido en uno de los motores más valorados en la sociedad actual, ya que impulsa logros académicos, profesionales y personales, pero también puede transformarse en una carga silenciosa capaz de afectar al bienestar emocional. “La autoexigencia sin autocompasión es puro machaque psicológico”, señala la psicóloga Ángela Fernández en una de sus publicaciones, poniendo el foco en una dinámica que muchas personas normalizan, pero que puede tener consecuencias en la autoestima y en la calidad de vida.

Fernández explica que la autoexigencia, en sí misma, no es necesariamente negativa. De hecho, puede ser una herramienta útil para avanzar y alcanzar metas importantes. Sin embargo, advierte de su cara menos visible cuando se convierte en el único motor vital.

PUBLICIDAD

“Puede que la autoexigencia te haya ayudado a llegar muy lejos, a cumplir todos esos objetivos que en su día te propusiste, pero quizás también te está impidiendo disfrutar y vivir una vida plena y auténtica”, señala la psicóloga. El problema aparece cuando el logro nunca es suficiente y se entra en una dinámica de satisfacción inmediata, pero efímera.

“Si solo vives desde la autoexigencia, nunca te va a parecer suficiente. Te esfuerzas, consigues algo, y queremos pasar a lo siguiente. Nunca terminas de reconocer el valor de cada cosa que consigues”, añade. Esta lógica de avance constante, sin pausas, puede generar una sensación persistente de vacío incluso en medio del éxito.

PUBLICIDAD

El problema aparece cuando el logro nunca es suficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del desgaste emocional a no reconocerse

Uno de los aspectos más relevantes del mensaje de Fernández es la desconexión con el propio reconocimiento personal. La psicóloga insiste en que el problema no es solo exigirse, sino no saber detenerse para valorar el camino recorrido. “Te esfuerzas, pero no te reconoces. Te pierdes a ti por el camino. ¿Qué sentido tiene conseguir cosas si me pierdo a mí?”, plantea.

Esta reflexión introduce una cuestión central: el equilibrio entre logro y bienestar no debería romperse en favor de la productividad constante. Para Fernández, la identidad personal y el bienestar emocional deben ocupar un lugar prioritario: “Soy lo más importante de mi vida y de mi camino”. Una idea que contrasta con modelos sociales donde el rendimiento suele ocupar el centro de la identidad.

PUBLICIDAD

Autocompasión frente al autocastigo

La psicóloga subraya la necesidad de incorporar la autocompasión como contrapeso a la autoexigencia extrema. En su opinión, cuando esta falta, la persona entra en una dinámica de autoevaluación constante que se convierte en un desgaste emocional difícil de sostener.

Se debe incorporar la autocompasión como contrapeso a la autoexigencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Puedo parar sin sentirme culpable. Esto que estoy haciendo ya está bien, ya es suficiente. Lo estoy haciendo lo mejor que puedo”, resume Fernández como ejemplo de ese diálogo interno más amable y realista que muchas personas necesitan incorporar.

PUBLICIDAD

Este cambio de enfoque implica una transformación en la manera de relacionarse con uno mismo, donde el valor personal no dependa exclusivamente de los resultados obtenidos, sino también del trato interno y del reconocimiento del propio esfuerzo.

La psicóloga concluye que la vida no puede medirse únicamente en términos de metas cumplidas. “No se trata solo de exigirte y cumplir objetivos. Los objetivos no son nada sin ti, lo primero a cumplir siempre va a ser un buen trato hacia ti... Consigas las cosas o no”. Su reflexión apunta a una necesidad cada vez más presente: priorizarse a sí mismo en un contexto social que premia la productividad.

PUBLICIDAD