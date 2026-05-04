Estudio en animales vincula la inhalación de microplásticos con daño pulmonar persistente

Los microplásticos, detectados en el polvo doméstico y el aire de zonas urbanas, provocan inflamación persistente en modelos animales y cultivos celulares humanos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente liderado por la Universidad de California en San Diego advierte sobre las consecuencias sanitarias de la exposición a microplásticos presentes en el aire, una problemática ambiental en crecimiento a escala mundial. Estas diminutas partículas plásticas, originadas por la fragmentación de productos cotidianos y dispersas tanto en el polvo doméstico como en el aire exterior, han demostrado tener efectos perjudiciales en la salud pulmonar y cardiovascular, según los resultados publicados en la revista Science Advances.

El trabajo, desarrollado a partir de modelos animales y cultivos celulares, constituye una de las investigaciones más completas hasta la fecha sobre la toxicidad de los microplásticos inhalados.

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Durante los experimentos, los científicos expusieron a ratones y a células pulmonares humanas a concentraciones de microplásticos similares a las detectadas en entornos urbanos y domésticos, lo que permitió replicar escenarios reales de exposición.

Los resultados encendieron la alarma: la exposición prolongada generó una inflamación persistente en los pulmones, con aumento de citoquinas proinflamatorias, daño en el epitelio y alteraciones en la función de la barrera pulmonar. Además, se observaron cambios en biomarcadores asociados a enfermedades respiratorias crónicas y una mayor vulnerabilidad frente a infecciones.

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El estudio advierte que estos efectos podrían ser aún más severos en poblaciones vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias previas, lo que refuerza la preocupación por el impacto de los microplásticos en la salud.

Impacto de los microplásticos en la salud pulmonar

La investigación reveló que los microplásticos inhalados no solo se quedan en los pulmones: también pueden atravesar barreras biológicas, ingresar al torrente sanguíneo y acumularse en distintos tejidos, ampliando su impacto en el organismo.

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Este proceso favorece inflamaciones persistentes y eleva el riesgo de desarrollar afecciones como asma, bronquitis crónica y fibrosis pulmonar. Los investigadores advierten que incluso exposiciones a bajas dosis, similares a las registradas en hogares y ciudades, pueden generar daños acumulativos a largo plazo.

Además, informes de Environmental Health Perspectives indican que la concentración de microplásticos en el aire interior puede ser mayor que en el exterior, impulsada por el uso de textiles sintéticos, envases y productos de limpieza, lo que refuerza la preocupación por la exposición cotidiana.

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Los autores del estudio recomiendan adoptar medidas preventivas a nivel doméstico, como ventilar los espacios cerrados, reducir el uso de plásticos y mejorar los sistemas de filtración del aire, para limitar la inhalación de microplásticos y sus efectos adversos en la salud respiratoria.

Investigadores afirman que incluso bajas dosis de microplásticos inhalados pueden desencadenar daños acumulativos a largo plazo en la salud respiratoria - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos cardiovasculares y desafíos para la salud pública

Más allá del impacto en los pulmones, la investigación detectó alteraciones en la función cardíaca tras la exposición prolongada a microplásticos. Entre los efectos observados se incluyen aumento de la presión arterial, estrés oxidativo y cambios en marcadores de inflamación sistémica. Estos resultados sugieren que la acumulación de estas partículas podría favorecer enfermedades cardiovasculares y agravar cuadros preexistentes.

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Especialistas citados por Science Advances y Environmental Health Perspectives advierten que esta exposición constante podría convertirse en un nuevo factor de riesgo global para la salud.

Ante este escenario, los científicos enfatizan la urgencia de profundizar en los efectos a largo plazo y avanzar en políticas públicas que reduzcan la contaminación por plásticos. Entre las medidas clave destacan el impulso a la investigación interdisciplinaria, una mayor regulación de materiales sintéticos y el desarrollo de tecnologías de filtrado y purificación del aire, tanto en entornos urbanos como en espacios domésticos.

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