Crimen y Justicia

La mujer y su bebé que eran buscados en Neuquén aparecieron en Río Negro: se presentaron en una comisaría

Camila Belén Montesino y su hijo de cuatro meses, Carlos Amir Jeremy Araya, eran intensamente buscados desde el 1 de mayo. Ambos están sanos y salvos

Guardar
Camila Belén Montesino, de 27 años, se presentó voluntariamente con su hijo Carlos Amir Jeremy Araya, de 4 meses, en una comisaría de General Roca
Camila Belén Montesino, de 27 años, se presentó voluntariamente con su hijo Carlos Amir Jeremy Araya, de 4 meses, en una comisaría de General Roca

La intensa búsqueda de una mujer de 27 años y su bebé de cuatro meses, que había generado una alerta en la provincia de Neuquén, tuvo un giro clave en las últimas horas: ambos fueron hallados en buen estado en la ciudad rionegrina de General Roca, donde la mujer se presentó voluntariamente en una comisaría junto al menor en brazos.

Según informó TN, la aparición Camila Belén Montesino y su hijo de cuatro meses, Carlos Amir Jeremy Araya, se produjo en la Comisaría 31 de General Roca. Esto permitió desactivar el operativo de búsqueda que se había desplegado en ambas provincias.

PUBLICIDAD

De acuerdo a la información preliminar, tanto la mujer como el bebé se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, fueron derivados a un centro de salud de Río Negro para una evaluación médica integral, mientras la situación queda ahora bajo la órbita de la Justicia y la Defensoría de Menores.

Con la localización confirmada, ahora las autoridades evaluarán el contexto general, en el que se habrían registrado antecedentes de consumo problemático por parte de la mujer, un factor que será tenido en cuenta para definir eventuales medidas de protección para el menor.

PUBLICIDAD

Como parte de la investigación, se revisaban cámaras de seguridad públicas y privadas con el objetivo de reconstruir los movimientos posteriores al 1 de mayo, fecha en la que la mujer y el bebé fueron vistos por última vez en la zona de calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido.

La policía había desplegado rastrillajes y abierto una línea para recibir información sobre el caso
La policía había desplegado rastrillajes y abierto una línea para recibir información sobre el caso

En paralelo, la Fiscalía avanzaba con la toma de declaraciones a familiares y personas del entorno cercano, buscando reconstruir el contexto previo a la desaparición y determinar si existían situaciones que pudieran aportar información clave.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Única de Rincón de los Sauces, en conjunto con la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5.

La desaparición se denunció el mismo 1 de mayo, cuando la expareja de la mujer y padre del bebé se presentó ante la Policía al no poder comunicarse con ambos.

“Se acercó al domicilio y no obtuvo respuesta”, indicó el comisario Marcelo Campos. A partir de esa situación se activó de inmediato un operativo de búsqueda que incluyó distintas áreas especializadas y la implementación de la Alerta Nati, protocolo provincial para menores de edad desaparecidos.

El rol de la Alerta Nati

La activación de la Alerta Nati implica la difusión inmediata de la imagen y los datos del menor desaparecido a través de medios de comunicación y plataformas digitales, con el objetivo de amplificar la búsqueda y acelerar la obtención de información.

Este protocolo fue creado a partir de un caso que marcó a la provincia: la desaparición de Natalia Ciccioli en 1994, en San Martín de los Andes. En aquel entonces, la legislación exigía esperar 48 horas para formalizar una denuncia, lo que generó una fuerte reacción social y derivó en cambios normativos.

Desde su implementación en 2010, la herramienta se convirtió en un recurso clave para actuar con rapidez en casos donde hay menores en riesgo, estableciendo criterios claros para su activación: que la persona desaparecida sea menor de edad, que exista peligro físico y que haya información suficiente para facilitar su identificación.

Temas Relacionados

Camila Belén Montesinoalerta NatiGeneral RocaNeuquénRío Negrodesaparecidaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mató a una mujer con su auto y a los 19 años ya es la segunda muerte que carga en choques

Sucedió en Lobería. Luego del accidente fatal, Gonzalo Frascuelli quedó detenido por orden del fiscal José Luis Cipolletti, quien ahora investiga si el imputado por homicidio culposo agravado participaba de una picada. El siniestro anterior en el que falleció su mejor amigo

Mató a una mujer con su auto y a los 19 años ya es la segunda muerte que carga en choques

Violento robo piraña en una rotisería: encañonaron a los repartidores, los golpearon y les robaron las motos

Ocurrió el jueves pasado en José C. Paz. El ataque fue registrado por las cámaras de seguridad del comercio. “Los vecinos estamos desamparados”, aseguró Romina, la dueña del local, en diálogo con Infobae

Violento robo piraña en una rotisería: encañonaron a los repartidores, los golpearon y les robaron las motos

Impresionante despiste, choque y destrucción en Posadas: conducía alcoholizado y embistió un semáforo

El joven de 28 años, que conducía una camioneta Volkswagen Amarok, tenía 1,96 gramos de alcohol por litro de sangre. Es casi el cuádruple del límite permitido por la Ley Nacional de Tránsito

Impresionante despiste, choque y destrucción en Posadas: conducía alcoholizado y embistió un semáforo

“Pequeño J” llega en un avión de la Fuerza Aérea para responder por el triple crimen: la trastienda de la extradición

Tony Janzen Valverde, acusado de ser una pieza clave en la trama de los brutales femicidios de tres jóvenes en Florencio Varela. La decisión política detrás del viaje y qué pasó entre las autoridades de Buenos Aires y Lima

“Pequeño J” llega en un avión de la Fuerza Aérea para responder por el triple crimen: la trastienda de la extradición

Sigue la búsqueda en Neuquén: intensifican rastrillajes y analizan los últimos movimientos de Camila Montesino y su bebé, ambos desaparecidos

La joven de 27 años y su hijo de 4 meses fueron vistos por última vez el 1 de mayo en la zona de calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido

Sigue la búsqueda en Neuquén: intensifican rastrillajes y analizan los últimos movimientos de Camila Montesino y su bebé, ambos desaparecidos
DEPORTES
Los tres partidos que cerrarán el Torneo Apertura y definirán los cruces de los playoffs: todo lo que hay que saber

Los tres partidos que cerrarán el Torneo Apertura y definirán los cruces de los playoffs: todo lo que hay que saber

El detrás de escena de la visita de Messi a la F1 en Miami: del video de Antonela Roccuzzo al emotivo mensaje de Colapinto

Dolor en el automovilismo: murió Talía Mansilla, la hija del ex piloto argentino rival de Ayrton Senna, en un trágico accidente

“Privacidad”: la declaración del dueño de la agencia del escándalo que ofrecía servicios de prostitución a futbolistas

Una figura del Inter imitó a Michael Jackson en medio de los festejos por el título de la Serie A y causó furor

TELESHOW
La nueva etapa de Marcelo Tinelli: proyectos rumbo al Mundial y un romance confirmado con Rossana Almeyda

La nueva etapa de Marcelo Tinelli: proyectos rumbo al Mundial y un romance confirmado con Rossana Almeyda

Wanda Nara y Kennys Palacios juntos en Uruguay después de rumores de pelea: “Me encontré con una amiga”

El desafío de Oriana Sabatini al publicar su primera novela: “Escribir me enfrentó a emociones intensas”

Ángela Torres recordó la dura traición de una amiga: la indirecta hacia Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto

Relax, playa y amigos de cuatro patas: las mini vacaciones de Eleonora Wexler al lado del mar

INFOBAE AMÉRICA

Tras 27 días de marcha, indígenas llegan a La Paz para exigir la derogación de una ley sobre tierras

Tras 27 días de marcha, indígenas llegan a La Paz para exigir la derogación de una ley sobre tierras

La Corte de Constitucionalidad ordena ajustes inmediatos en procesos de acogimiento y adopción infantil en Guatemala

Los líderes europeos expresan sorpresa tras el retiro de tropas estadounidenses en Alemania

El 79.4% de los salvadoreños que envían remesas desde Estados Unidos tiene entre 28 y 57 años, según el Banco Central de Reserva

El volcán Mayon expulsó ceniza en Filipinas y obligó a evacuar a más de 300 familias