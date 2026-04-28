Ciencia

Un estudio advirtió que hablar e interpretar se encuentran en regiones opuestas del cerebro: qué significa

Una investigación de The Ohio State University mostró que, en la infancia, ambas habilidades dependen de circuitos separados y no comparten una base común. El hallazgo podría influir en nuevas estrategias educativas y en la detección temprana de trastornos del desarrollo

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio de The Ohio State University muestra que el cerebro infantil organiza el lenguaje y la empatía en regiones distintas desde temprana edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un niño puede aprender a hablar con fluidez y, al mismo tiempo, tener dificultades para entender lo que otra persona piensa o siente. Aunque estas habilidades suelen desarrollarse en paralelo, no dependen del mismo sistema en el cerebro.

Un estudio de la The Ohio State University reveló que el lenguaje y la comprensión social se organizan en regiones distintas desde edades tempranas. El hallazgo, publicado en la revista Communications Biology, cuestiona la idea de un origen común y abre nuevas perspectivas sobre cómo se forman estas capacidades clave en la infancia.

PUBLICIDAD

Sistemas cerebrales diferenciados desde la infancia

Desde los primeros años de vida, los niños utilizan circuitos diferentes para hablar y para entender a otras personas. La investigación muestra que el lenguaje —la capacidad de formar y comprender frases— y la llamada teoría de la mente —la habilidad de imaginar lo que otro piensa o siente— no solo ocupan zonas distintas, sino que también funcionan de manera independiente.

Para comprobar esta diferencia, los científicos analizaron el cerebro de 42 niños de entre 3 y 9 años mediante resonancia magnética funcional, una técnica que permite observar qué áreas se activan durante distintas tareas con alta precisión.

PUBLICIDAD

Infografía ilustrando el cerebro humano dividido en dos hemisferios, con áreas destacadas en azul y naranja para lenguaje y empatía, respectivamente.
La diferenciación entre lenguaje y teoría de la mente permanece estable durante la infancia, contradiciendo la idea de que comparten una base común (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo del estudio fue determinar si ambas funciones partían de una base común o si, por el contrario, estaban diferenciadas desde el inicio del desarrollo. Para evaluarlo, cada participante realizó dos tipos de actividades: escuchar frases para activar las regiones del lenguaje y observar caricaturas sin sonido, diseñadas para estimular la comprensión social.

Para asegurar resultados más precisos, los investigadores incluyeron pruebas de control. Por ejemplo, utilizaron palabras sin sentido en el ejercicio de lenguaje y escenas que mostraban dolor en los personajes para diferenciar entre empatía básica y teoría de la mente.

Además, evaluaron a 28 adultos con la misma metodología, lo que permitió comparar los resultados con cerebros ya maduros.

Qué encontraron los investigadores

Los resultados mostraron que las áreas del cerebro encargadas del lenguaje se ubican principalmente en el hemisferio izquierdo, mientras que las vinculadas a la comprensión social se concentran en el hemisferio derecho, especialmente en una zona llamada corteza temporal superior.

En términos simples, esto significa que, desde la infancia, el cerebro utiliza regiones distintas para hablar y para interpretar lo que otras personas piensan o sienten. Además, los científicos comprobaron que estas funciones no se superponen en los niños pequeños, es decir, no comparten las mismas áreas cerebrales.

“Demostramos esto por primera vez en niños. Son realmente distintas en la infancia”, explicó la investigadora Kelly Hiersche.

El estudio también analizó cómo estas áreas se conectan con el resto del cerebro, lo que se conoce como patrones de conectividad cerebral.

Adulto y niño sentados en el suelo, con cerebros luminosos flotando sobre sus cabezas, conectados por rutas de luz que muestran escenas ilustradas.
Los científicos analizaron 42 cerebros de niños entre 3 y 9 años con resonancia magnética funcional para mapear funciones clave del desarrollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos mostraron que cada región mantiene formas de comunicación diferentes con otras zonas, lo que refuerza su independencia funcional. Es decir, la diferencia no depende solo de dónde están ubicadas, sino de cómo interactúan con el resto del cerebro.

“No hay nada en la forma en que estas áreas se conectan que indique que alguna vez hayan estado solapadas”, afirmó Zeynep Saygin.

Otro hallazgo importante es que esta separación no aparece de forma progresiva, sino que se mantiene estable durante toda la infancia. Los investigadores analizaron la evolución de estos patrones en los mismos niños a lo largo del tiempo y comprobaron que la diferenciación entre lenguaje y teoría de la mente no cambia con la edad.

Esto contradice la hipótesis previa que sugería que ambas funciones partían de una base común y luego se separaban gradualmente.

Diferencias entre niños y adultos

Al comparar los resultados con los adultos, los científicos observaron que, en la madurez, las redes del lenguaje y de la comprensión social pueden mostrar cierto grado de interacción en áreas cercanas.

Sin embargo, en la infancia esa conexión es muy limitada o prácticamente inexistente, lo que refuerza la idea de que ambas funciones se desarrollan inicialmente de forma independiente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los resultados revelan que el lenguaje se ubica en el hemisferio izquierdo, mientras la comprensión social se sitúa en el hemisferio derecho en niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta organización ayuda a entender por qué un niño puede desarrollar habilidades lingüísticas sin que eso implique necesariamente una comprensión social avanzada.

Por ejemplo, puede hablar con fluidez, pero aún tener dificultades para interpretar ironías, emociones o intenciones en otras personas. Esto se debe a que ambas capacidades siguen rutas cerebrales distintas.

Implicancias para la educación y la salud

El hallazgo podría tener consecuencias importantes en la forma de abordar el aprendizaje y el desarrollo infantil. Si el lenguaje y la comprensión social dependen de sistemas diferentes, las estrategias educativas podrían adaptarse para estimular cada capacidad de manera específica.

También abre nuevas posibilidades para la detección temprana de trastornos del neurodesarrollo, especialmente aquellos que afectan la comunicación o la interacción social.

Representación realista de la cabeza de un niño en perfil, con el cerebro transparente mostrando neuronas y sinapsis iluminadas en azul, naranja y violeta.
Los investigadores afirman que la separación de sistemas cerebrales dedicados al lenguaje y la comprensión social ocurrió muy temprano en la evolución humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los investigadores, estos resultados sugieren que los sistemas cerebrales dedicados al lenguaje y a la comprensión social se separaron muy temprano en la evolución humana.

En los adultos, estas redes pueden mostrar cierta interacción en zonas cercanas. Sin embargo, en la infancia funcionan de manera más independiente.

El equipo de The Ohio State University planea avanzar en nuevas investigaciones para comprender cuándo y cómo estas redes comienzan a interactuar con mayor intensidad en la transición hacia la adultez.

Temas Relacionados

Teoría de la MenteNeurodesarrolloCerebroInfanciaNewsroom BUEActualidad en Neurociencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo el cerebro recuerda detalles y comprende situaciones al mismo tiempo

Investigadores suecos demostraron que los dos sistemas de memoria trabajan juntos y de forma simultánea, un hallazgo que podría cambiar la manera en que se diseñan las estrategias educativas y las terapias de rehabilitación cognitiva

Cómo el cerebro recuerda detalles y comprende situaciones al mismo tiempo

Investigadores de Harvard crearon un mapa del olfato: cómo la nariz organiza miles de receptores de olor

La investigación realizada en ratones muestra cómo la disposición exacta de los receptores en la nariz replica patrones cerebrales, transformando el modo en que entendemos la pérdida de este sentido. Los detalles publicados en Revista Cell

Investigadores de Harvard crearon un mapa del olfato: cómo la nariz organiza miles de receptores de olor

El fósil de un mamífero del Cretácico hallado en Baja California aporta nuevos datos sobre la evolución de los multituberculados

La recuperación de restos bien conservados en la Formación El Gallo ofrece información relevante sobre la adaptación y diversidad de los organismos previos y posteriores a la desaparición de los dinosaurios en ecosistemas costeros poco estudiados

El fósil de un mamífero del Cretácico hallado en Baja California aporta nuevos datos sobre la evolución de los multituberculados

Narcisismo clínico: pistas sutiles y el peso del entorno familiar en su desarrollo

Investigaciones describen presentaciones menos evidentes del desorden y revelan la influencia de la historia familiar en la manifestación y el abordaje del cuadro. Especialistas analizan cómo estos hallazgos permiten repensar el diagnóstico y la intervención

Narcisismo clínico: pistas sutiles y el peso del entorno familiar en su desarrollo

Cuánto tiempo de plancha hay que hacer por día para tener abdominales marcados

Expertos recomiendan mantenerlas determinada cantidad de segundos por serie para fortalecer el core sin lesionar la zona lumbar

Cuánto tiempo de plancha hay que hacer por día para tener abdominales marcados
DEPORTES
Lanús empata contra Liga de Quito en busca de acomodarse en su grupo de la Copa Libertadores

Lanús empata contra Liga de Quito en busca de acomodarse en su grupo de la Copa Libertadores

Los mejores memes del partidazo entre PSG y Bayern Múnich por la Champions League: de los nueve goles al récord histórico

Boca Juniors dio otro paso clave para las obras en La Bombonera y compartió nuevas imágenes: “El camino hacia nuestro sueño”

En un partido histórico, PSG le ganó 5-4 al Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League

Boca Juniors visitará a Cruzeiro con el objetivo de seguir en la cima de su grupo en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La pareja de Yipio respondió a los comentarios de Eliana Guercio sobre la uruguaya: “Qué fácil es hablar del cuerpo ajeno”

La pareja de Yipio respondió a los comentarios de Eliana Guercio sobre la uruguaya: “Qué fácil es hablar del cuerpo ajeno”

Ricardo Darín contó que está arrepentido de haber dejado el colegio y reveló por qué lo hizo

Así fue la escapada de Ailén Cova y Alexis Mac Allister a Roma: callecitas y atardeceres de cuento

Eliana Guercio desató polémica en televisión con su comentario sobre Yipio en Gran Hermano: “Es un montón”

Carmen Barbieri y Fede Bal recordaron el desmayo en vivo de la conductora: "¡Murió mamá!"

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica marca un hito histórico: mortalidad infantil cae a su nivel más bajo en décadas

Costa Rica marca un hito histórico: mortalidad infantil cae a su nivel más bajo en décadas

El gobierno refuerza la seguridad y la eficiencia en la red de aeropuertos guatemaltecos

El Salvador: las exportaciones textiles registran caída histórica en el primer trimestre de 2026

22 días de angustia en Nicaragua: hallan sin vida a mujer desaparecida y su pareja es el principal sospechoso

Lula promulgó el acuerdo Mercosur-Unión Europea tres días antes de su entrada en vigor provisional