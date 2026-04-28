Ciencia

Cómo el cerebro recuerda detalles y comprende situaciones al mismo tiempo

Investigadores suecos demostraron que los dos sistemas de memoria trabajan juntos y de forma simultánea, un hallazgo que podría cambiar la manera en que se diseñan las estrategias educativas y las terapias de rehabilitación cognitiva

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Render 3D semi-transparente de un cerebro humano con secciones iluminadas por destellos eléctricos internos y ondas de luz azul y naranja.
Investigadores de la Universidad de Lund comprueban que la memoria humana combina detalles y patrones en forma simultánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recordar una charla reciente con un amigo y, al mismo tiempo, saber cómo funcionan ese tipo de encuentros sociales parecen procesos distintos. Sin embargo, el cerebro puede hacer ambas cosas a la vez: guardar detalles específicos y, al mismo tiempo, identificar patrones generales.

Un estudio de la Universidad de Lund, publicado en Nature Communications, demostró que la memoria humana puede combinar estos dos procesos en simultáneo. El hallazgo desafía décadas de teorías en neurociencia y aporta una visión más flexible sobre cómo aprendemos y procesamos la información.

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Una doble función que antes se creía incompatible

El cerebro no solo registra hechos específicos —como una conversación o una situación puntual—, sino que también detecta patrones que se repiten en distintas experiencias. Esta capacidad permite anticipar situaciones, adaptarse y tomar decisiones con mayor eficacia.

Hasta ahora, estos procesos se asociaban a dos sistemas distintos: la memoria episódica, vinculada a recuerdos individuales, y la memoria semántica, relacionada con el conocimiento general. Durante décadas, se pensó que funcionaban de manera independiente e incluso en competencia.

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El nuevo estudio demuestra que no existe ese conflicto. Ambos mecanismos pueden coexistir y activarse de forma dinámica según las necesidades del momento, en lo que los investigadores describen como procesos de “integración” y “separación” de la memoria.

Un joven con electrodos en la cabeza sentado frente a monitores que muestran gráficos de ondas cerebrales, mientras dos investigadores con batas blancas observan la pantalla en un laboratorio.
Los participantes lograron recordar hechos específicos y, al mismo tiempo, identificar patrones generales en actividades cotidianas virtuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo fue desarrollado por los investigadores Zhenghao Liu, Mikael Johansson e Inês Bramão. Para acercarse a situaciones de la vida real, diseñaron un experimento poco convencional: utilizaron escenas del videojuego The Sim, donde 36 jóvenes observaron secuencias en las que personajes virtuales realizaban actividades cotidianas, como cocinar o interactuar con otros.

Este tipo de entorno permite recrear experiencias comunes de manera controlada, lo que facilita analizar cómo el cerebro procesa información nueva y familiar.

Mientras miraban estas escenas, los investigadores registraron la actividad cerebral mediante electrodos colocados en el cuero cabelludo, una técnica que permite detectar señales eléctricas asociadas a la formación de recuerdos.

El diseño incluía escenas que compartían elementos y otras completamente nuevas, lo que permitió analizar cómo el cerebro distingue entre lo familiar y lo novedoso. Este enfoque permitió observar cómo los participantes podían incluso inferir relaciones entre personajes a partir de situaciones conectadas.

Qué ocurre en el cerebro al formar recuerdos

Los resultados mostraron que la memoria funciona como un sistema flexible que integra y separa información al mismo tiempo.

A nivel neuronal, este proceso se refleja en diferentes tipos de actividad eléctrica. Por un lado, las llamadas ondas theta se relacionaron con la integración de experiencias, es decir, con la capacidad de unir información de distintos eventos y generar patrones.

Por otro, las ondas alfa-beta se vincularon con el almacenamiento de detalles específicos. Cuando disminuyen, facilitan la retención precisa de información; cuando aumentan, ayudan a mantener separados recuerdos similares y evitar interferencias.

En términos simples, el cerebro logra equilibrar dos tareas: reconocer lo que se repite y, al mismo tiempo, conservar lo que hace único a cada episodio.

Vista macro de neuronas humanas en render 3D, con conexiones y destellos eléctricos azules y puntos naranjas. Fondo oscuro con desenfoque hacia los bordes.
Ondas theta y alfa-beta muestran cómo el cerebro integra experiencias e identifica detalles únicos de cada episodio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este mecanismo puede observarse en situaciones comunes. Por ejemplo, una persona puede recordar una cena específica —qué comió, con quién estuvo— y, al mismo tiempo, tener una idea general de cómo funcionan ese tipo de encuentros sociales. Esa combinación permite desenvolverse con naturalidad, no solo se evocan experiencias pasadas, sino que se aplican patrones aprendidos para interpretar nuevas situaciones.

Uno de los hallazgos más relevantes es que estos procesos no se excluyen entre sí. A diferencia de lo que sugerían teorías anteriores, el cerebro no necesita renunciar a los detalles para poder generalizar, ni viceversa.

Los investigadores no encontraron evidencia de un “intercambio” obligatorio entre ambos mecanismos. En cambio, observaron que se activan de manera simultánea y adaptable, según lo que requiere cada situación.

Qué cambia en la forma de entender el aprendizaje

El descubrimiento tiene implicancias importantes. Si el cerebro puede manejar información específica y general en paralelo, las estrategias de enseñanza podrían aprovechar mejor esta capacidad. Por ejemplo, combinar experiencias concretas con la identificación de patrones podría facilitar un aprendizaje más profundo y duradero.

Perfil de una persona con ojos cerrados y cerebro transparente mostrando intensa actividad neuronal. Sobre la cabeza, una nube de imágenes difusas en fondo azul/violeta.
La comprensión de cómo la memoria organiza datos ofrece nuevas posibilidades para terapias de rehabilitación cognitiva tras daño cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

También abre nuevas posibilidades en el ámbito clínico. En rehabilitación cognitiva, entender cómo se organizan los recuerdos podría ayudar a diseñar terapias más efectivas para personas con daño cerebral.

El estudio de la Universidad de Lund propone una forma distinta de pensar la memoria humana. En lugar de sistemas separados o en conflicto, plantea un modelo dinámico en el que distintos procesos cooperan.

Según los investigadores, la memoria no se limita a guardar información. También organiza, compara y extrae significado de forma simultánea, lo que permite aprender, adaptarse y tomar decisiones con mayor flexibilidad en la vida cotidiana.

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