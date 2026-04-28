Ciencia

El fósil de un mamífero del Cretácico hallado en Baja California aporta nuevos datos sobre la evolución de los multituberculados

La recuperación de restos bien conservados en la Formación El Gallo ofrece información relevante sobre la adaptación y diversidad de los organismos previos y posteriores a la desaparición de los dinosaurios en ecosistemas costeros poco estudiados

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Una nutria de pelaje gris y marrón oscuro se alza en un bosque con musgo y helechos. Su rostro es visible de cerca, con ojos oscuros y bigotes largos.
El fósil de Cimolodon desosai en Baja California revela estrategias de supervivencia de mamíferos tras la extinción de los dinosaurios (Imagen Ilustrativo Infobae)

El hallazgo de Cimolodon desosai, un mamífero del tamaño de un hámster que vivió hace 75 millones de años, ofrece nuevas pistas sobre cómo ciertos linajes lograron sobrevivir a la extinción de los dinosaurios.

Este fósil, encontrado en la Formación El Gallo, en Baja California, fue descrito recientemente en un estudio de la revista científica Journal of Vertebrate Paleontology.

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Pertenece al grupo de los multituberculados, considerados algunos de los mamíferos más exitosos del Mesozoico, ya que sobrevivieron más de 100 millones de años y cumplieron un rol clave en los ecosistemas antes y después de la extinción masiva.

Dificultades y relevancia del hallazgo fósil en Baja California

Encontrar restos de mamíferos pequeños del Cretácico es un reto, especialmente en zonas como Baja California, donde la erosión y la fragilidad de los huesos dificultan su recuperación. El valor de este fósil radica en la preservación de dientes, fragmentos de cráneo, mandíbulas y huesos de extremidades.

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Nutria de pelaje húmedo y marrón corriendo por el suelo de un bosque. Se ven hojas y tierra levantándose mientras pasa entre árboles cubiertos de musgo y helechos.
La microtomografía computarizada permitió analizar los diminutos restos de Cimolodon desosai sin dañar el material fósil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este nivel de conservación permitió a los investigadores comparar su dentición con la de otras especies, lo que permitió confirmar que se trataba de una forma desconocida, bautizada Cimolodon desosai en homenaje a Michael de Sosa VI, colaborador en el descubrimiento.

La recuperación de piezas tan completas en una región poco explorada en términos paleontológicos refuerza la importancia del hallazgo. Ofrece información sobre un ecosistema costero del Pacífico, menos conocido que el interior de Norteamérica.

Características anatómicas y ecológicas de Cimolodon desosai

Las características anatómicas de Cimolodon desosai reflejan que era un animal pequeño, ágil y capaz de moverse tanto por el suelo como entre ramas y troncos. Su fémur y cúbito indican una locomoción activa y adaptable. La dentición muestra una dieta omnívora, capaz de consumir frutos, semillas, brotes e insectos, lo que le confería gran flexibilidad ecológica.

Un roedor de color marrón grisáceo se para sobre un tronco cubierto de musgo, rodeado de bellotas y hojas secas, con helechos al fondo.
Cimolodon desosai, un mamífero multituberculado del Cretácico, presentaba notoria flexibilidad ecológica y dieta omnívora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta capacidad de aprovechar recursos variados es considerada fundamental por muchos especialistas, quienes señalan que, tras la extinción del Cretácico, los animales pequeños y generalistas sobrevivieron mejor.

Cimolodon desosai ya mostraba estas características millones de años antes de la crisis, lo que sugiere que la selección natural favoreció rasgos preexistentes antes que generar supervivientes nuevos tras la extinción.

Ecosistemas costeros y diversidad del Cretácico tardío

La costa pacífica de Norteamérica durante el Cretácico tardío ofrecía ambientes distintos a los del interior del continente: llanuras costeras, bosques húmedos, deltas y zonas próximas al mar. En la Formación El Gallo convivieron dinosaurios de pico de pato, reptiles, aves primitivas y pequeños mamíferos como Cimolodon desosai, que vivían discretamente entre la vegetación.

El descubrimiento de esta especie refuerza la idea de que los ecosistemas costeros del Pacífico presentaban una diversidad biológica y adaptaciones propias, distintas a las de las regiones interiores.

Primer plano de un roedor de pelaje marrón y bigotes largos sobre una rama gruesa y musgosa en un denso bosque tropical, con luz solar filtrada y plantas exóticas.
Los hallazgos en ecosistemas costeros del Cretácico tardío evidencian una notable diversidad biológica y adaptaciones únicas respecto al interior de Norteamérica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta información contribuye a reconstruir con mayor precisión la distribución y evolución de los mamíferos en el Mesozoico, aportando una perspectiva más completa sobre las diferencias ambientales que influyeron en su desarrollo y supervivencia.

Importancia evolutiva de los multituberculados

Durante el Mesozoico, los multituberculados fueron uno de los grupos de mamíferos más diversificados y longevos. Aunque no estaban emparentados con los roedores, desarrollaron incisivos eficaces y molares complejos que les permitieron ocupar nichos ecológicos variados, desde formas excavadoras hasta corredoras y trepadoras. Algunas especies alcanzaron tamaños comparables a los del castor.

El estudio de estos mamíferos demuestra cómo la convergencia evolutiva permitió que diferentes linajes desarrollaran soluciones anatómicas similares frente a desafíos ambientales semejantes.

Los multituberculados, pese a extinguirse más tarde, sentaron bases funcionales que serían retomadas por otros mamíferos en eras posteriores, subrayando el alcance de los cambios estructurales en la historia evolutiva.

Una nutria de pelaje gris claro está de pie sobre sus patas traseras, sujetando una bellota marrón con sus patas delanteras en un bosque verde con árboles y musgo.
Los multituberculados, grupo al que pertenece Cimolodon desosai, sobrevivieron más de 100 millones de años y se diversificaron ampliamente en el Mesozoico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Innovación tecnológica en paleontología

El estudio de Cimolodon desosai se benefició del uso de microtomografía computarizada (micro-CT), una técnica que permite escanear el interior de rocas y fósiles sin dañarlos. Esto facilitó la observación de estructuras diminutas del cráneo y dientes que serían invisibles a simple vista.

Esta tecnología facilita reconstrucciones digitales detalladas, esenciales en piezas tan frágiles y pequeñas, y representa una transformación en el trabajo paleontológico actual.

El empleo de herramientas digitales no solo posibilita mayor precisión en la descripción anatómica, sino que permite nuevos análisis comparativos y simulaciones. Gracias a estos avances, los paleontólogos pueden compartir modelos tridimensionales con la comunidad científica internacional, acelerando el intercambio de información y el desarrollo de hipótesis sobre la vida en la prehistoria.

Primer plano de una nutria de pelaje marrón grisáceo, con bigotes largos, sentada en el suelo del bosque y comiendo una nuez.
El uso de modelos 3D y análisis digitales contribuye a una mejor reconstrucción anatómica y comparaciones evolutivas en paleontología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones para la supervivencia tras extinción de dinosaurios

El descubrimiento de Cimolodon desosai aporta respuestas sobre por qué algunos linajes sobrevivieron mientras otros desaparecieron después del impacto que acabó con los dinosaurios.

Las extinciones masivas tienden a favorecer ciertos rasgos, como el tamaño pequeño, las dietas generalistas y la flexibilidad ecológica. Este caso muestra cómo la adaptabilidad fue clave: mientras los dinosaurios dominaban, pequeños mamíferos como Cimolodon desosai ya estaban preparados para afrontar cambios bruscos y abrir el siguiente capítulo en la historia de la vida terrestre.

La investigación sugiere que los rasgos que permitieron a Cimolodon desosai sobrevivir no surgieron como una respuesta inmediata a la catástrofe, sino que existían mucho antes del evento de extinción. Esta evidencia apoya la idea de que la evolución prepara a ciertos organismos para resistir crisis globales.

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