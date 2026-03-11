Salud

Hito en el Hospital Posadas: realizaron un trasplante cardíaco a un niño de 3 años con una técnica de vanguardia

La ablación en asistolia controlada incorpora una vía innovadora para ampliar la esperanza en casos complejos


El Hospital Posadas marcó
El Hospital Posadas marcó un precedente histórico al concretar, por primera vez en el sistema público de salud, una ablación de corazón pediátrico en asistolia controlada (Ministerio de Salud)

El avance médico logrado en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas de Buenos Aires representa un hito para la salud pública argentina: por primera vez, un niño de 3 años recibió un trasplante de corazón en un hospital público mediante asistolia controlada y perfusión regional normotérmica, una técnica inédita en el sistema público nacional.

El procedimiento fue posible gracias a la decisión solidaria de la familia donante y al trabajo coordinado de equipos multidisciplinarios, según informó el Ministerio de Salud de la Nación.

El antecedente más reciente en el sistema privado de salud de este tipo de ablación ocurrió en el Hospital Italiano de Buenos Aires el año pasado, como publicó Infobae.

El trasplante cardíaco pediátrico en asistolia controlada en la Argentina consistió en extraer el corazón cuando el donante dejó de latir y, gracias a la perfusión regional normotérmica, restablecer el flujo sanguíneo y oxigenar el órgano para optimizar su viabilidad. Esta técnica amplía significativamente la disponibilidad de órganos para trasplantes de niñas y niños en hospitales públicos del país.

El Hospital Posadas se convirtió en el primer centro médico estatal en este tipo de ablación utilizando perfusión regional normotérmica. El donante fue un niño con una enfermedad neurológica crónica y dependencia tecnológica, estuvo internado durante más de un año. Tras confirmarse la irreversibilidad de su cuadro, su familia autorizó la donación.

El procedimiento se llevó a
El procedimiento se llevó a cabo en un niño de 3 años que se encontraba internado desde hacía más de un año en el Sector de Crónicos de la Terapia Intensiva Pediátrica

Cómo funciona la asistolia controlada y la perfusión regional normotérmica

A diferencia de los procedimientos convencionales, en los que los órganos se obtienen de donantes con muerte encefálica y corazón latiendo por soporte médico, la asistolia controlada implica que el corazón deja de latir antes de la procuración.

La perfusión regional normotérmica restablece de manera temporal la circulación sanguínea, manteniendo los órganos oxigenados y evitando su deterioro. Fuentes oficiales destacaron que esta técnica mejora la viabilidad y el pronóstico de los órganos destinados a la infancia y facilita el acceso a trasplantes pediátricos en el sistema público.

El Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Posadas destaca como referente en la aplicación de este procedimiento tanto en su propia institución como en otros centros sanitarios argentinos.

La técnica utilizada -asistolia controlada
La técnica utilizada -asistolia controlada con perfusión regional normotérmica- representa una modalidad avanzada en el campo de la procuración de órganos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un procedimiento inédito y el trabajo en equipo en el Hospital Posadas

La familia del donante fue acompañada por equipos de Cuidados Paliativos Pediátricos y Terapia Intensiva, que aseguraron el respeto y el alivio del sufrimiento en todo momento. Al confirmarse la irreversibilidad clínica, la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) coordinó la operación junto a CUCAIBA, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y los equipos de ablación, que trabajaron de manera rápida y articulada.

El doctor Juan Kiang, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular Infantil del Hospital, resaltó: “El logro fue demostrar que esta técnica es posible en un hospital nacional, ponerla al servicio del sistema de trasplantes y, sobre todo, generar confianza en otros equipos”

El éxito alcanzado refleja la capacidad de trabajo interdisciplinario y la infraestructura especializada que posee el hospital público nacional.

El antecedente en el Hospital Italiano

En octubre de 2025, Felipe
En octubre de 2025, Felipe Palagani, un niño de Neuquén, volvió a casa luego de 13 meses de internación en el Hospital Italiano de Buenos Aires, al recibir el alta médica tras un trasplante de corazón en asistolia controlada (@uncorazonparafelipe)

El avance registrado en el Hospital Posadas se suma al caso reciente de Felipe Palagani, primer paciente pediátrico trasplantado con un corazón donado en asistolia controlada en Sudamérica, intervenido en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Felipe, un bebé neuquino de un año que dependía de un corazón artificial, recibió el órgano luego de 30 minutos de inactividad cardíaca, en un procedimiento destacado por su coordinación y complejidad. Jorge Barretta, jefe de Cirugía Cardiovascular Pediátrica en el Hospital Italiano, subrayó a Infobae que “llevar adelante un procedimiento inédito en el país requirió el compromiso de un equipo multidisciplinario y la infraestructura hospitalaria de alta complejidad”.

Estos casos reflejan una tendencia de cambio que podría aumentar el acceso a órganos y mejorar el pronóstico de las niñas y los niños que requieren trasplantes pediátricos en Argentina. El procedimiento realizado en el Hospital Posadas demuestra que prácticas validadas internacionalmente pueden implementarse en el sistema público nacional.

