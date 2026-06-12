Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica limita la emisión de certificados en SEDIMEC a cuatro por hora

SEDIMEC permitirá un máximo de cuatro certificados por hora para ajustarse al criterio de consulta médica mínima de 15 minutos por paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica fijó en 15 minutos el intervalo mínimo entre certificados emitidos en la plataforma SEDIMEC y estableció un tope de cuatro por hora, una medida aprobada en junio de 2026 para asegurar que cada documento esté respaldado por un acto médico presencial y ajustado a los parámetros de atención al paciente.

La nueva configuración también bloqueará la emisión de certificados con una periodicidad menor a ese lapso y evitará la generación simultánea o excesiva de documentos desde sesiones abiertas en distintos dispositivos o terminales informáticos. Según el Colegio de Médicos y Cirujanos, el objetivo es reforzar los mecanismos de control, seguridad y trazabilidad dentro de la plataforma digital para médicos colegiados.

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Las disposiciones abarcan los certificados de salud, licencia de conducir, portación de armas y medicina aeronáutica. El cambio sobre los intervalos se ajusta al criterio vigente del Colegio, que establece que una consulta de medicina general o especializada requiere un tiempo mínimo razonable de 15 minutos por paciente.

El Colegio de Médicos y Cirujanos sostuvo que cada certificado médico debe estar respaldado por un acto médico presencial y registrado en el expediente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo límite parte del criterio de que una consulta médica no debe durar menos de 15 minutos

De acuerdo con el Colegio de Médicos y Cirujanos, ese tiempo mínimo incluye toda la consulta: el interrogatorio clínico, el examen físico, la determinación diagnóstica, la definición del tratamiento y el registro correspondiente en el expediente médico. Sobre esa base, la plataforma solo permitirá un máximo de cuatro certificados por hora.

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El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos Elliott Garita Jiménez sostuvo que la decisión busca resguardar la validez del documento y la calidad de la atención. “Los certificados médicos son documentos que gozan de fe pública y, por lo tanto, deben estar sustentados en una valoración médica real, responsable y ajustada a la normativa. Esta medida fortalece la calidad del acto médico y garantiza que la emisión de certificados responda a los estándares éticos y profesionales que exige el ejercicio de la medicina”, afirmó Garita Jiménez.

Otra de las medidas obliga a desplegar una ventana emergente cada vez que un profesional ingrese a SEDIMEC. Según el Colegio, ese recordatorio informará que todo certificado debe derivarse de un acto médico presencial y que quienes se encuentren incapacitados o con licencia no están facultados para emitir esos documentos.

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Dr. Elliott Garita Jiménez, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, explico las razones del cambio en el sistema de emisión de certificados.

El Colegio amplió la autenticación y eliminó una casilla que podía inducir a error

Como tercer ajuste, el Colegio amplió el uso del doble factor de autenticación mediante AppCMC a los certificados de salud, medicina aeronáutica y portación de armas. La decisión incorpora más controles de verificación sobre trámites que ya se gestionan dentro de la plataforma.

La cuarta medida elimina la visualización de la casilla “lugar de creación”. Según el Colegio de Médicos y Cirujanos, ese campo podía generar interpretaciones erróneas sobre el sitio donde se realizó la atención médica.

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El paquete completo de cambios surgió de una propuesta de la Fiscalía del Colegio. De acuerdo con la entidad, la iniciativa se sustentó en el análisis de investigaciones relacionadas con aparentes irregularidades en la emisión de certificados médicos.