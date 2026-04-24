Gabriel Rabinovich inauguró en Barcelona un gran centro de inmunología, acompañado por el rey de España

Gabriel Rabinovich, en diálogo con el rey Felipe VI durante la inauguración del centro de inmunología (Europa Press)

El científico argentino Gabriel Rabinovich ocupa un lugar central en el nuevo CaixaResearch Institute, el mayor centro de investigación en inmunología abierto recientemente en Barcelona. La inauguración del instituto convocó al rey Felipe VI y a referentes de la ciencia, marcando un hito para la investigación biomédica internacional. Rabinovich lidera uno de los grupos pioneros del flamante centro, que aspira a posicionarse como referente mundial en el estudio del sistema inmunológico.

La inauguración refuerza a Barcelona como uno de los grandes polos internacionales en la lucha contra el cáncer y las enfermedades inmunitarias, con un fuerte protagonismo argentino. La presencia de Gabriel Rabinovich en el proyecto suma peso científico y refuerza el vínculo entre la investigación local y los avances globales. Con una inversión institucional inédita y el objetivo de reunir a 500 científicos hacia 2033, el centro apuesta a liderar el desarrollo de terapias avanzadas que podrían tener impacto directo en pacientes de todo el mundo, incluida la Argentina.

El centro, impulsado por la Fundación La Caixa, abarca desde el estudio del cáncer hasta patologías infecciosas, neurodegenerativas y el envejecimiento, con el objetivo de reunir hasta 500 científicos para 2033.

Rabinovich estuvo acompañado en la inauguración por el rey de España Felipe VI, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, la ministra de Sanidad, Mónica García, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, y el líder del Consejo Científico del nuevo centro, el oncólogo Josep Tabernero.

El científico argentino asume un papel clave como líder de uno de los primeros grupos científicos del instituto que busca crear nuevas terapias

El instituto funciona a partir de plataformas compartidas entre equipos y cuenta con un consejo científico integrado por referentes internacionales. De momento, están creados seis grupos investigadores: cuatro de ellos los lideran los doctores Gabriel Rabinovich, Josep Dalmau, Gemma Moncunill y Héctor Huerga-Encabo, a los que se unirán las doctoras Maria Mittelbrunn y María Martínez.

Trayectoria y aportes de Gabriel Rabinovich

Gabriel Rabinovich, bioquímico y doctor en inmunología formado en la Universidad Nacional de Córdoba, es reconocido internacionalmente por tres décadas dedicadas al estudio del sistema inmune y su vínculo con tumores y enfermedades autoinmunes. Es investigador superior del CONICET, profesor titular en la Universidad de Buenos Aires y jefe de laboratorios pioneros en inmunopatología y glicómica.

Rabinovich ha recibido premios destacados, como el Bunge & Born y los Konex en biomedicina

A lo largo de su carrera, Rabinovich ha recibido premios destacados, como el Bunge & Born y los Konex en biomedicina. También integra academias científicas en Argentina y Estados Unidos. En 2023, fundó Galtec, una empresa biotecnológica cuyo objetivo es desarrollar tratamientos personalizados contra cánceres refractarios y afecciones inmunitarias, trasladando los hallazgos científicos a aplicaciones concretas para los pacientes.

Descubrimientos sobre la Galectina-1 y su impacto en la medicina

El aporte distintivo de Rabinovich radica en su investigación de la Galectina-1, una proteína clave para entender cómo los tumores pueden evadir el sistema inmune y producir vasos sanguíneos que los nutran. En 1993, logró identificar y purificar esta proteína de unión a azúcares en células del sistema inmune humano, sentando las bases para nuevas terapias.

Las investigaciones recientes demostraron que la Galectina-1 actúa como biomarcador y reguladora en el entorno tumoral, desempeñando un doble papel en el organismo. “A veces juega el rol de villana, cuando ayuda a los tumores a eludir la respuesta del sistema inmune, y otras el de heroína, al evitar la aparición de enfermedades autoinmunes”, señaló Rabinovich en una reciente entrevista a Infobae. Su equipo desarrolló un anticuerpo neutralizante que bloquea la acción de esta proteína, inhibe la angiogénesis tumoral y refuerza la respuesta inmunológica contra el cáncer.

Estos avances, publicados a mediados de 2025 en revistas científicas internacionales, abren la puerta a nuevas perspectivas terapéuticas. Rabinovich explicó: “Seguimos un enfoque que conecta los programas inmunitarios y vasculares de las células mieloides supresoras. Los resultados aportan nuevas perspectivas terapéuticas para el futuro tratamiento del cáncer”.

La llegada de Rabinovich al epicentro europeo de la biomedicina

La presencia de Rabinovich y otros líderes científicos al CaixaResearch Institute fortalece la proyección internacional del laboratorio. El trabajo sobre plataformas compartidas y la integración de proyectos diversos, bajo la guía de un consejo científico global, favorecen la creación de estrategias innovadoras ante desafíos mundiales de salud.

El nuevo instituto apuesta por la colaboración entre sectores público y privado y busca captar inversiones para apoyar la investigación avanzada y la transferencia de aplicaciones clínicas.

El futuro de la inmunología y el tratamiento del cáncer se orienta hacia terapias personalizadas, capaces de modular de manera precisa el comportamiento de moléculas como la Galectina-1 según las necesidades de cada enfermedad. Este enfoque permite desarrollar tratamientos adaptados mediante la regulación selectiva de los mecanismos inmunitarios involucrados.