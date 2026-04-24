Dos fármacos para enfermedades raras mostraron resultados alentadores contra un tipo agresivo de cáncer de ovario

El fármaco relacorilant, usado para regular el cortisol, redujo el riesgo de mortalidad en pacientes con cáncer de ovario (Canva)

Un medicamento utilizado originalmente para tratar una enfermedad poco frecuente podría ofrecer una prolongación de la supervivencia en pacientes con cáncer de ovario resistente al platino, una de las formas más agresivas y con peor pronóstico, informó el medio británico The Guardian.

El cáncer de ovario resistente al platino se define como la progresión de la enfermedad en los seis meses posteriores al inicio de la quimioterapia con compuestos que contienen este metal. Según la información, la expectativa media de vida para quienes padecen esta variante es de solo un año, con alternativas terapéuticas limitadas y alta tasa de mortalidad.

El uso de relacorilant, una pastilla indicada habitualmente para el síndrome de Cushing, una patología rara provocada por niveles elevados de cortisol, mostró una reducción del riesgo de fallecimiento, según un ensayo clínico publicado en la revista médica The Lancet, cuyos resultados además sugieren la posible incorporación de este medicamento a los estándares terapéuticos.

El cáncer de ovario resistente al platino se asoció a una expectativa media de vida de solo un año y presenta alternativas terapéuticas muy limitadas Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Supervivencia y perfil clínico del uso de relacorilant

El ensayo reclutó a 381 pacientes con cáncer de ovario resistente al platino. Las participantes recibieron tanto la atención estándar como relacorilant en formato de comprimido. Tras un seguimiento medio de dos años, los resultados mostraron que el grupo tratado con el fármaco experimentó una reducción del 35% en el riesgo de mortalidad en comparación con quienes recibieron únicamente el tratamiento convencional. De manera concreta, las pacientes tratadas con relacorilant vivieron, en promedio, cuatro meses más que las del grupo control.

Según la información del artículo publicado, el beneficio en la supervivencia global asociado al tratamiento con relacorilant se mantuvo en todos los subgrupos analizados, incluidas pacientes que ya habían recibido múltiples líneas de tratamiento previo. El 46% de las pacientes tratadas con relacorilant seguía con vida a los 18 meses, en comparación con el 27% en el grupo control, lo que ilustra el impacto sostenido en el tiempo.

Relacorilant actúa al bloquear el receptor de glucocorticoides, una proteína que normalmente ayuda a las células tumorales a resistir la quimioterapia. Al inhibir este receptor, el medicamento elimina esa protección y las células cancerosas se vuelven más susceptibles a los efectos del tratamiento, sin requerir pruebas previas de biomarcadores específicos.

El 46% de las pacientes con cáncer de ovario que recibieron relacorilant seguía con vida a los 18 meses frente al 27% del grupo control (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores concluyeron que los datos avalan a relacorilant como un potencial nuevo estándar terapéutico para las personas diagnosticadas con este subtipo de cáncer de ovario, caracterizado por su resistencia a uno de los tratamientos más empleados.

Inmunoterapia con pembrolizumab

Los resultados del ensayo con relacorilant no constituyen el único avance reciente en este escenario. Paralelamente, en otro ensayo clínico publicado en la revista médica, 643 pacientes con cáncer de ovario resistente al platino recibieron tratamiento con pembrolizumab, un fármaco de inmunoterapia que estimula la respuesta del sistema inmunitario frente a las células cancerígenas, junto con la atención habitual.

En este grupo, la supervivencia promedio alcanzó los 17,7 meses, frente a los 14 meses de las pacientes que solo recibieron los cuidados convencionales.

La infografía ilustra los avances en tratamientos para el cáncer de ovario resistente al platino, destacando cómo fármacos como Relacorilant y Pembrolizumab ofrecen una mayor supervivencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio clínico del tratamiento con el fármaco se mantuvo en distintos subgrupos de pacientes, incluidos aquellos de mayor edad, con antecedentes de tratamiento con inhibidores de PARP o con intervalos cortos desde la última terapia con platino, de acuerdo con el estudio. La tasa de respuestas objetivas alcanzó el 50% en la población general y el 53% en quienes presentaban tumores con expresión de PD-L1, una proteína cuya presencia puede indicar mayor susceptibilidad a la inmunoterapia.

Magnitud y proyección de la enfermedad

El cáncer de ovario figura como el sexto tumor más frecuente entre las mujeres del Reino Unido, generando aproximadamente 7.600 casos nuevos y 3.900 fallecimientos anuales, lo que representa un 4% del total de nuevos diagnósticos oncológicos femeninos, según la información.

Tanto el ensayo con relacorilant como el de pembrolizumab se encuentran actualmente en fase III. Ambas terapias requieren de evaluaciones adicionales antes de considerar su aprobación para uso general en el Reino Unido, aunque la autorización regulatoria ya ha sido otorgada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para el tratamiento del cáncer de ovario resistente al platino, de acuerdo con la información recopilada, señaló el medio británico.