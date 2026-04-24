Anticipar enfermedades antes de los síntomas: “Si podemos ver el cuerpo, ¿por qué esperar a que algo esté mal?"

El podcast The Doctor’s Farmacy examina el impacto de la inteligencia artificial y las tecnologías de imagen en la medicina personalizada y preventiva (YouTube: Mark Hyman, MD)

El podcast The Dr. Hyman Show reunió a dos referentes en medicina preventiva y tecnología de la salud: Mark Hyman, director médico de Function Health, y Daniel Sodickson, físico y jefe científico de la plataforma estadounidense de salud personalizada Function Health, destacado por su trabajo en imágenes médicas y autor del libro El futuro de la visión.

La entrevista analiza cómo la convergencia entre las tecnologías de imagen, la inteligencia artificial y los datos biomédicos está permitiendo identificar enfermedades antes de que se manifiesten, al analizar los datos personales de cada individuo en conjunto con biomarcadores y factores genéticos. Esta transformación favorece diagnósticos más tempranos y personalizados y sienta las bases para decisiones médicas más proactivas y precisas.

Sodickson, cuya trayectoria incluye posiciones en la universidad estadounidense Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la jefatura de innovación radiológica en la Universidad de Nueva York (NYU), afirmó en la conversación: “Estos dispositivos milagrosos que hemos construido van a cambiar nuestras vidas.

Tal vez ya no tengamos que esperar a que un médico detecte un problema”. Según el experto, la posibilidad de explorar el cuerpo mediante plataformas de datos y tecnologías de imagen implica “una transformación cuántica, no un cambio incremental”.

Mark Hyman y Daniel Sodickson exploran cómo los datos biomédicos y los biomarcadores permiten detectar enfermedades antes de que se manifiesten síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación tecnológica en las imágenes médicas

El libro más reciente de Sodickson, El futuro de la visión, examina cómo la humanidad ha expandido su percepción a través de nuevas tecnologías. También explicó: “Cada vez que extendemos nuestra visión, inevitablemente expandimos nuestra mente”.

Sodickson comparó el momento actual con la aparición del telescopio y la revolución copernicana. Señaló: “Los rayos X sacudieron al mundo en su momento, como lo haría luego la tomografía”. El especialista indicó que las tecnologías de imagen modernas “permiten diseccionar el cuerpo sin realizar cortes”, lo que abre la puerta a una medicina más proactiva y menos dependiente de los síntomas.

Antes, las imágenes solían utilizarse cuando los síntomas ya estaban presentes. “El problema es que la información muchas veces llegaba demasiado tarde”, recordó el jefe científico, y agregó que no resulta extraño que “los departamentos de radiología no reciban tantas donaciones filantrópicas. Somos quienes tenemos que dar las malas noticias”.

Daniel Sodickson destaca que las tecnologías de imagen médica transforman la prevención y permiten diseccionar el cuerpo sin intervenciones invasivas ni demoras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención y seguimiento: una visión proactiva de la salud

Sodickson planteó el potencial de la imagen médica desde un enfoque preventivo, acompañando a las personas durante años para diferenciar entre hallazgos relevantes y variaciones normales: “Si podemos ver el cuerpo, ¿por qué esperar a que algo esté mal?”. Reconoció el temor existente al sobrediagnóstico y, especialmente, a los falsos positivos.

El científico profundizó en los riesgos de la sobreinformación al afirmar: “Existe esa sensación de ‘veremos demasiado y no sabremos qué hacer, así que mejor no mirar’”. Añadió que la llegada de la inteligencia artificial y la recopilación de grandes volúmenes de datos biomédicos han cambiado el panorama: al integrar múltiples exámenes, análisis de laboratorio y datos clínicos, “la tasa de falsos positivos puede descender del 64% a menos del 10%”.

Para Sodickson, “la clave está en el seguimiento longitudinal: comparar imágenes del mismo paciente a lo largo del tiempo y añadir exámenes previos y biomarcadores”. Este enfoque, que se consolida como nuevo estándar, reduce el riesgo de provocar ansiedad innecesaria o intervenciones superfluas, y permite avanzar hacia una medicina personalizada y predictiva.

La inteligencia artificial disminuye los costes de los estudios médicos avanzados y permite exploraciones veinte veces más rápidas y económicas para el paciente (YouTube: Mark Hyman, MD)

Inteligencia médica integrada: de los datos al cuidado personalizado

La entrevista concluyó abordando paneles integrados o verdaderos “dashboards corporales” que recopilan imágenes, análisis genéticos y moleculares, señales de dispositivos y biomarcadores para que cada persona tenga acceso constante y personalizado a su información de salud.

Sodickson mencionó en el podcast: “La medicina del futuro será como un GPS para la salud. Necesitamos conocer no sólo el mapa de la biología humana desde un enfoque colectivo, sino también la historia individual del paciente para orientarnos”. Al combinar datos globales y personales, “podemos detectar patrones sutiles, planificar intervenciones y ofrecer predicciones precisas y personalizadas”.

Esta inteligencia médica, impulsada por herramientas de análisis, IA y plataformas como Function Health, propicia que la imagen médica pase de ser herramienta de emergencia a convertirse en una red de seguridad permanente. Sodickson aclaró que la experiencia clínica individual no equivale a un ensayo clínico, pero sostuvo que la lógica del cambio está ampliamente justificada por los beneficios observados.

Los dashboards corporales y la recopilación de análisis genéticos, imágenes y biomarcadores ofrecen un GPS personalizado para el cuidado preventivo y predictivo de la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colaboración entre tecnologías de imagen, inteligencia artificial y plataformas de datos está renovando el enfoque de la prevención sanitaria. Ahora es posible identificar riesgos con antelación, reducir los falsos positivos y adaptar las intervenciones para que sean más precisas, accesibles y continuas.

Hoy, la evolución tecnológica ha generado una red de monitoreo única que, por primera vez, puede ofrecer una protección sin precedentes para el bienestar individual.