Una heredera demanda en Nueva York la restitución de un Klimt expoliado por el nazismo y subastado en 2024

Subasta de la pintura 'Bildnis Fraeulein Lieser' (Retrato de la señorita Lieser) del artista austriaco Gustav Klimt en la Casa de Subastas de Arte Kinsky en Viena, Austria, el 24 de abril de 2024 (EFE/EPA/MAX ESLOVENCIK)

Una mujer estadounidense ha interpuesto una demanda en Nueva York con el fin de lograr la restitución de una obra del pintor austriaco Gustav Klimt de la que afirma ser heredera.

Patricia J. Leahy, que vive en Carolina del Sur, presentó el jueves una querella contra la casa de subastas austriaca Im Kinsky, que en 2024 subastó el cuadro ‘Retrato de la señorita Lieser’ por 37,5 millones de dólares.

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Sin embargo, el comprador acabó retirando su oferta después de la venta, según el medio Artnews.

Leahy afirma en la demanda que ella es la bisnieta de Adolf Lieser, el padre de Margarethe, la mujer que, indica, representa Klimt en el retrato en disputa.

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La obra permaneció perdido durante casi 100 años (REUTERS/Leonhard Foeger)

Además, señala que es la única nieta de Hans, el hermano de la mujer supuestamente retratada, que aparece de pie sobre un fondo rojo y luciendo una capa azul con detalles florales.

Los Lieser eran una familia judía que fue perseguida por los nazis y que perdió casi todos sus bienes a manos del régimen de Adolf Hitler,.

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Entre los objetos que le fueron confiscados por los nazis estaba este cuadro, cuya procedencia fue omitida por Im Kinsky a la hora de sacarlo a subasta, tal y como argumenta Leahy en la denuncia.

Según ella, el subastador dijo que podría haber retratado a una de las primas de Margarethe, Helene o Annie, y en el catálogo de la subasta la casa reconoció que la historia “parcialmente inexplicable” de la pintura podría derivar en peticiones de restitución.

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El cuadro se subastó el cuadro ‘Retrato de la señorita Lieser’ por 37,5 millones de dólares (AFP)

Los abogados de Leahy subrayan además que el precio de venta de la obra, que por ahora permanece en manos de la casa de subastas, estaba “muy por debajo del precio del mercado”.

Recientemente, un retrato de Klimt en el que representa a Elisabeth Lederer se vendió por 236 millones de dólares en una subasta en Sotheby’s, convirtiéndose en la obra de arte moderno más cara y marcando un récord para el autor y para la institución.

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Según Artnews, el hijo de Margarethe y su esposo Henrik Gutmann, William, intentó a lo largo de su vida encontrar esta pintura, hasta que falleció en 2021.

Fuente: EFE