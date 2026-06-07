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“Unos días aprendiendo, escuchando y creciendo”: la decisión de Camavinga tras quedar afuera de la lista de Francia para el Mundial

El mediocampista del Real Madrid buscó sobrellevar la decepción con una experiencia educativa en medio de sus vacaciones

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Un joven sonriente con rastas y camiseta blanca se apoya en un letrero negro que dice "Harvard Business School". Al fondo, un edificio de ladrillo rojo y árboles
El futbolista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, en Harvard (Instagram)

Eduardo Camavinga eligió las aulas de la Harvard Business School cuando Didier Deschamps lo dejó fuera de los 26 convocados de Francia para el Mundial 2026. El mediocampista del Real Madrid se inscribió en el programa The Business of Entertainment, Media, and Sports (BEMS) y compartió imágenes de su experiencia en Boston, Massachusetts, a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 15 millones de seguidores.

"Unos días aprendiendo, escuchando y creciendo. Agradecido por la experiencia en Harvard Business School“, escribió el volante galo, de 23 años, junto a las fotografías que difundió en sus redes sociales y que generaron repercusión internacional al mostrar una faceta del futbolista alejada de los estadios.

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La exclusión de Camavinga de la lista mundialista respondió a criterios deportivos. El cuerpo técnico de Les Bleus priorizó la regularidad y la continuidad de jugadores que llegaron al torneo en mejor estado físico y futbolístico. Una temporada irregular en el Real Madrid, marcada por lesiones frecuentes y por su expulsión ante el Bayern de Múnich —determinante en la eliminación del club español en los cuartos de final de la Champions League—, pesó en la decisión del seleccionador.

En lugar de Camavinga, Deschamps optó por futbolistas con mayor ritmo competitivo. Entre ellos figuran Warren Zaïre-Emery, del París Saint-Germain (PSG), y Manu Koné, volante de la AS Roma, quienes mantuvieron un nivel sostenido durante la última temporada europea.

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Mientras sus compatriotas ultiman la preparación para el debut mundialista, el exjugador del Stade Rennais aprovechó el parate de las competiciones para formarse en el ámbito de los negocios, el entretenimiento y el deporte, disciplinas que el propio programa BEMS de Harvard aborda desde una perspectiva estratégica y ejecutiva.

Francia, que llegó a las últimas dos finales del certamen ecuménico y alzó el trofeo en Rusia 2018, debuta en la Copa del Mundo el 16 de junio ante Senegal en el MetLife Stadium. Luego enfrentará a Irak el 22 de junio en el Lincoln Financial Field y cerrará la fase de grupos el 26 de junio ante Noruega en el Gillette Stadium. El combinado galo afronta este lunes ante Irlanda del Norte su último amistoso de preparación antes del inicio del torneo.

En el umbral del inicio de la competencia, se dieron angunas tensiones entre los jugadores y la federación por la cantidad de entradas disponibles para familiares y el esquema de primas.

La FFF planteó como oferta inicial la entrega de dos entradas por jugador, con la posibilidad de adquirir hasta seis boletos adicionales para cada integrante del plantel, fijando un máximo de ocho localidades por futbolista para los partidos de la Copa del Mundo. Para Kylian Mbappé y compañía, la cifra resultó insuficiente por la cantidad de familiares, amigos y allegados que desean acompañarlos en la aventura en Norteamérica. Y los tironeos persisten.

En cuanto al dinero, la propuesta más cercana a un acuerdo consiste en postergar el pago de premios hasta alcanzar la instancia de semifinales, con el objetivo de aumentar el monto destinado a los jugadores.

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