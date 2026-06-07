Honduras acelera la captación de ingresos aduaneros y fortalece sus perspectivas fiscales

Las autoridades proyectan que Aduanas de Honduras superará la recaudación de 2025 y la meta fiscal de 69.609 millones de lempiras al cierre del año.

La Administración Aduanera de Honduras cerró el primer semestre con casi 29 mil millones de lempiras recaudados, cifra que equivale aproximadamente a 1,087 millones de dólares americanos, según cifras oficiales. El monto supera en 3.400 millones de lempiras lo registrado en el mismo período de 2025, un alza interanual de 13,4%.

El director de Aduanas, Marco Abadie, atribuyó el resultado al aumento en la recaudación del Derecho Arancelario a la Importación (DAI), uno de los tributos que gravan el ingreso de mercancías al territorio nacional.

Abadie dijo: “Llevamos una recaudación casi de 29 mil millones de lempiras, que es una cifra bastante buena, 3,400 millones más que en el mismo periodo del año pasado”.

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Las autoridades sostienen que la tendencia de la primera mitad del año permite prever que la institución superará la recaudación obtenida en 2025 y la meta fijada para el ejercicio fiscal. De acuerdo con las proyecciones oficiales, el objetivo es alcanzar 69.609 millones de lempiras al cierre del año.

“Definitivamente la vamos a pasar. No me cabe la menor duda; vamos bastante bien con la recaudación”, afirmó Abadie, quien también mencionó el desempeño de los distintos puntos aduaneros del país.

Proyecciones fiscales

El crecimiento de los ingresos aduaneros es un indicador de la actividad económica porque refleja el comportamiento del comercio exterior, el volumen de importaciones y el movimiento de mercancías que ingresan al país para abastecer al sector productivo y al consumo interno.

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Diversas actividades comerciales en las aduanas de Honduras

La recaudación aduanera también aporta al financiamiento del Estado hondureño, ya que contribuye a sostener programas de inversión pública, infraestructura, salud, educación y seguridad, además del funcionamiento de distintas instituciones gubernamentales.

Especialistas en materia económica señalan que un aumento en los ingresos aduaneros puede estar asociado a una mayor actividad comercial, mejoras en los procesos de fiscalización, fortalecimiento de los controles tributarios y mayor eficiencia administrativa en los sistemas de recaudación.

Durante los últimos años, la Administración Aduanera impulsó procesos de modernización tecnológica y digitalización para agilizar los trámites de comercio exterior, reducir tiempos de despacho y fortalecer los mecanismos de control contra prácticas de evasión y contrabando que afectan la captación de recursos públicos.

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El seguimiento del sector económico

Las autoridades consideran que estas acciones han contribuido a mejorar el desempeño institucional y a incrementar los niveles de recaudación, en un contexto en el que el comercio internacional mantiene un papel clave para la economía hondureña.

La modernización tecnológica y la digitalización de la Administración Aduanera apuntalaron los trámites de comercio exterior

El comportamiento de las aduanas también es seguido por organismos financieros y sectores empresariales porque funciona como un termómetro de la dinámica económica nacional.

Un mayor flujo de importaciones suele estar vinculado a una mayor demanda de bienes de consumo, materias primas, maquinaria y equipos destinados a la producción.

De mantenerse esta evolución positiva durante los próximos meses, Honduras podría consolidar una mayor capacidad para fortalecer sus finanzas públicas y generar un entorno más favorable para la inversión y el crecimiento económico.

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Asimismo, el cumplimiento de las metas fiscales permitiría contar con mayores recursos para enfrentar desafíos estructurales y responder a las demandas de una población que requiere mejores servicios y oportunidades de desarrollo.