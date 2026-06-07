12 provincias bajo vigilancia por lluvias asociadas a una vaguada en República Dominicana

La combinación de una vaguada y altos niveles de humedad incrementa la probabilidad de inundaciones y deslizamientos en zonas vulnerables.(Cortesía: Diario Libre)

Las lluvias han disminuido en intensidad en República Dominicana, lo que llevó al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) a eliminar la alerta amarilla emitida por el paso de una vaguada y la circulación de sistemas en diferentes niveles de la troposfera. La vigilancia, sin embargo, se mantiene en 12 provincias que continúan bajo alerta debido a la persistencia de condiciones inestables.

El COE mantiene la alerta verde en 11 provincias y el Distrito Nacional. El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) señaló que en horas de la tarde se prevén incrementos nubosos acompañados de aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas acompañadas de ráfagas de viento hacia las porciones noreste y suroeste, la llanura oriental, así como la cordillera Central y la zona fronteriza. Según los informes del INDOMET.

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Las imágenes satelitales y de radar Doppler muestran chubascos pasajeros en zonas de la costa sur. Para la tarde, se espera que los efectos de la vaguada y una onda tropical que transita sobre el Mar Caribe provoquen más precipitaciones y condiciones adversas en sectores específicos.

El COE levantó la alerta amarilla en República Dominicana tras la disminución de las lluvias, aunque mantiene la vigilancia por una vaguada y condiciones inestables. (Foto cortesía COE)

Las provincias bajo alerta verde son: Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Barahona, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Monte Cristi. Estas zonas permanecen vigiladas debido al riesgo de crecidas de ríos, inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra.

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La combinación de la vaguada y la onda tropical ha mantenido la atmósfera inestable sobre la isla. Las lluvias han afectado principalmente a poblados costeros así como regiones del interior, generando acumulados significativos en cortos períodos. Las autoridades meteorológicas continúan monitoreando la evolución del sistema, ya que persisten las probabilidades de precipitaciones intermitentes y condiciones adversas en varios puntos del territorio nacional.

Indomet pronosticó para la tarde incrementos nubosos, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el noreste, suroeste, la llanura oriental, la cordillera Central y la zona fronteriza. (Foto cortesía IDOMET)

Dajabón se queda sin energía en medio de las fuertes lluvias

Durante la tarde del sábado, las intensas lluvias provocaron la interrupción del suministro eléctrico en comunidades fronterizas de Dajabón. Los municipios de Loma de Cabrera y Restauración, así como los distritos de Santiago de la Cruz y Capotillo, quedaron sin energía eléctrica. La interrupción se produjo mientras persistían precipitaciones intensas, ráfagas de viento y abundante nubosidad sobre la región.

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La falta de electricidad generó preocupación entre las familias de las zonas afectadas, quienes se mantuvieron atentas a la evolución de las condiciones climáticas. Hasta el momento, las autoridades no han detallado el alcance de las averías ni cuándo podría restablecerse el servicio eléctrico en su totalidad. Durante las horas críticas del evento, las comunidades tuvieron dificultades para comunicarse y acceder a servicios básicos.

El COE pidió a la población seguir los boletines oficiales, evitar cruzar cuerpos de agua y no usar balnearios en provincias bajo alerta mientras continúen las lluvias.

Recomendaciones a la población

El COE ha solicitado a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales que se están actualizando y seguir las instrucciones de los organismos de protección civil. Las autoridades han señalado la importancia de que quienes residen en zonas vulnerables, especialmente cerca de ríos, arroyos y cañadas, tomen precauciones por el riesgo de crecidas e inundaciones repentinas.

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Además, se ha pedido no cruzar cuerpos de agua con altos volúmenes ni utilizar balnearios en las provincias bajo alerta mientras persistan las lluvias debido al riesgo de crecidas repentinas o estructuras debilitadas.

Las instituciones de emergencia continúan el monitoreo y la coordinación con los gobiernos locales para responder ante cualquier situación que represente peligro para la población. El seguimiento de la evolución climática y la vigilancia de los puntos críticos se mantienen activos durante la transición del sistema atmosférico sobre la isla.