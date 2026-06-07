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La prueba física que un equipo de la Premier League impone a sus jugadores tras las vacaciones

Antes de iniciar la pretemporada, los futbolistas deben completar una carrera de 1.600 metros en un tiempo límite para demostrar que mantuvieron su condición durante el receso. El test busca medir velocidad, resistencia y compromiso individual desde el primer día

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El AFC Bournemouth exige a sus jugadores una prueba física de 1.600 metros antes de iniciar la pretemporada tras las vacaciones (REUTERS)
El AFC Bournemouth exige a sus jugadores una prueba física de 1.600 metros antes de iniciar la pretemporada tras las vacaciones (REUTERS)

Tras regresar de sus vacaciones, los jugadores del AFC Bournemouth se enfrentan a un regreso particular: antes del inicio de la pretemporada, deben pasar una prueba física específica.

No se trata solo de un trámite, sino de una exigencia planteada por el club para confirmar que, incluso lejos de la disciplina diaria del plantel, cada futbolista mantuvo su nivel de forma física durante el receso estival. La responsabilidad individual se vuelve así un requisito indispensable para cualquier profesional que aspire a competir en la Premier League, donde la preparación y el rendimiento son medidos desde el primer día.

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Este tipo de pruebas al regreso de las vacaciones busca evitar que el descanso se convierta en un retroceso físico, algo habitual en otras épocas del fútbol pero cada vez menos tolerado en el máximo nivel. El club, bajo la conducción del entrenador Andoni Iraola, traslada así la presión sobre el rendimiento a cada jugador, recordando que la pretemporada no es solo un período de adaptación sino una fase clave para consolidar el estado físico general del plantel.

Andoni Iraola y el cuerpo técnico del AFC Bournemouth usan el test físico para verificar que los futbolistas mantuvieron la forma durante el receso estival (REUTERS)
Andoni Iraola y el cuerpo técnico del AFC Bournemouth usan el test físico para verificar que los futbolistas mantuvieron la forma durante el receso estival (REUTERS)

Cómo es la prueba física

La evaluación consiste en recorrer 1.600 metros en un tiempo máximo de 5 minutos y 35 segundos. Este criterio no admite excepciones y se ha definido de forma que permita medir, en un único esfuerzo, tanto la velocidad como la resistencia, dos cualidades esenciales para el desempeño futbolístico profesional.

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El objetivo es claro: quien no logre ese tiempo debe trabajar especialmente para alcanzar la marca cuanto antes, ya que solo así podrá integrarse plenamente al grupo en la preparación colectiva.

De acuerdo con Men’s Health, para superar este examen físico, los jugadores deben mantener un ritmo constante de 3 minutos y 28 segundos por kilómetro, lo que equivale a una velocidad de 17,3 km/h. Se trata de una exigencia calculada para situarse en un punto intermedio, evitando que la prueba sea excesivamente larga y desgastante o demasiado fácil y poco representativa del estado real.

Esta distancia y ese ritmo ofrecen una referencia objetiva sobre la capacidad física individual, permitiendo a los entrenadores identificar rápidamente a quienes han cumplido con la autogestión durante las vacaciones.

El club inglés busca que todos los futbolistas lleguen al arranque de la temporada en condiciones físicas similares y sin excepciones (REUTERS)
El club inglés busca que todos los futbolistas lleguen al arranque de la temporada en condiciones físicas similares y sin excepciones (REUTERS)

La posibilidad de extrapolar estos resultados a otras distancias habituales en el atletismo añade valor a la prueba. Por ejemplo, un futbolista que sostenga ese ritmo durante una carrera de cinco kilómetros lograría un tiempo de 17 minutos y 20 segundos, una marca que evidencia una condición física sobresaliente para un deportista de equipo.

Además, el desafío propuesto por el cuerpo técnico tiene una doble función: seleccionar a los mejor preparados y, al mismo tiempo, motivar a todos los jugadores a no descuidar sus rutinas de entrenamiento, conscientes de que serán evaluados en cuanto vuelvan al trabajo conjunto.

Resultados y rendimiento actual del equipo tras implementar el test

La estrategia física definida por el AFC Bournemouth no se reduce solo a la teoría o al control inicial, sino que ha mostrado efectos tangibles en la competición real. El equipo terminó en la sexta posición en la Premier League y cosechó una racha de 16 partidos sin perder. Estos números no solo reflejan el nivel alcanzado por el plantel, sino que también sirven como argumento para defender la efectividad del método y la disciplina que exige.

La continuidad de buenos resultados a lo largo de tantos encuentros consecutivos permite interpretar que el enfoque en la preparación física ha fortalecido tanto la solidez colectiva como la competitividad individual. El hecho de que la plantilla haya sido capaz de mantener un alto rendimiento en el tiempo es visto como un indicio de la eficacia del sistema implementado.

El ritmo exigido por el Bournemouth queda por debajo del récord mundial de maratón de Sebastian Sawe, pero supera lo alcanzable para la mayoría de los aficionados (Reuters)
El ritmo exigido por el Bournemouth queda por debajo del récord mundial de maratón de Sebastian Sawe, pero supera lo alcanzable para la mayoría de los aficionados (Reuters)

La disciplina en cada entrenamiento y el cumplimiento estricto del test parecen estar directamente relacionados con la posición privilegiada en la tabla de la liga inglesa, donde los pequeños detalles pueden marcar la diferencia.

Cómo se compara con marcas de élite

El ritmo requerido para superar la prueba física en el club inglés es especialmente relevante al compararse con marcas de la élite del atletismo. El récord mundial de maratón, logrado por Sebastian Sawe, implica mantener un promedio de 2 minutos y 49 segundos por kilómetro durante más de 42 kilómetros, cifra que supera ampliamente la exigencia para los futbolistas.

Aun así, el desafío físico planteado a los jugadores sigue estando fuera del alcance de la mayoría de deportistas aficionados e incluso de muchos atletas de otras disciplinas. Esta comparación evidencia el alto nivel de exigencia en el fútbol profesional actual y asegura que la condición física no limite el rendimiento competitivo de la plantilla.

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