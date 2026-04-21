El cuerpo podría dar indicios de Alzheimer antes que el cerebro, según un estudio

Un estudio experimental revela que los primeros indicios del Alzheimer pueden surgir en el sistema nervioso periférico antes que en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 57 millones de personas viven con algún tipo de demencia a nivel global, con unos 10 millones de nuevos diagnósticos cada año. Dentro de ese total, el Alzheimer representa entre el 60% y el 70% de los casos.

Las proyecciones indican que, hacia 2050, esta cifra podría triplicarse debido al envejecimiento de la población, lo que plantea un desafío creciente para los sistemas de salud, la economía y las familias.

En este escenario, detectar señales tempranas se vuelve una prioridad. Un estudio reciente sugiere que algunos de los primeros indicios de la enfermedad podrían aparecer fuera del cerebro, lo que abre una nueva vía para su identificación precoz.

Nuevas perspectivas sobre el inicio de la enfermedad

Durante décadas, el Alzheimer fue considerado un trastorno centrado en el deterioro de la memoria y otras funciones cognitivas. Sin embargo, una investigación de la University of Central Florida propone ampliar esa visión.

El trabajo, publicado en The Journal of the Alzheimer’s Association, indica que ciertos problemas motores —como la pérdida de fuerza o dificultades para coordinar movimientos— pueden originarse en el sistema nervioso periférico.

Investigadores de la University of Central Florida identifican alteraciones del movimiento como posibles señales tempranas de la enfermedad de Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sistema está compuesto por los nervios que conectan el cerebro con el resto del cuerpo. Actúa como una red de comunicación que transmite órdenes hacia los músculos. Si esa red presenta fallas, el movimiento puede verse afectado incluso cuando el cerebro todavía no muestra signos evidentes de deterioro.

Los investigadores James Hickman y Xiufang Guo observaron que estos déficits motores pueden desarrollarse sin intervención directa del sistema nervioso central, lo que redefine la comprensión tradicional de la enfermedad.

El papel de la unión neuromuscular en los primeros síntomas

Uno de los puntos centrales del estudio es la “unión neuromuscular”, el sitio donde una neurona motora se conecta con una fibra muscular para generar movimiento. Los científicos comprobaron que, en presencia de mutaciones asociadas al Alzheimer familiar, esta conexión se altera. Como resultado, la señal que el nervio envía al músculo pierde eficacia.

Una forma de entenderlo es pensar en un circuito eléctrico: si el cable está dañado, la corriente no llega correctamente al dispositivo. En el cuerpo humano, este fallo se traduce en debilidad o problemas para coordinar movimientos.

Las mutaciones asociadas con el Alzheimer familiar afectan la unión neuromuscular y alteran la comunicación entre neuronas y músculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de alteraciones podría aparecer antes de los síntomas clásicos relacionados con la memoria, lo que convierte a los cambios motores en una posible señal temprana del Alzheimer. En la práctica, esto podría modificar la forma en que los profesionales evalúan los primeros indicios en personas mayores.

Tecnología innovadora para estudiar la enfermedad

Para analizar este fenómeno, el equipo utilizó una herramienta de vanguardia conocida como “organismo en chip”, desarrollada junto a la empresa Hesperos. Se trata de un dispositivo del tamaño de un pequeño chip —similar a los de una computadora— que contiene células humanas vivas cultivadas en el laboratorio.

En este caso, los investigadores construyeron una “unión neuromuscular en chip”. Para hacerlo, colocaron neuronas motoras (las células encargadas de enviar órdenes) junto a células musculares dentro de este sistema. De ese modo, lograron reproducir en miniatura cómo un nervio le indica a un músculo que se contraiga, es decir, cómo se genera el movimiento en el cuerpo.

Tecnología 'organismo en chip' permite estudiar cómo fallas en los nervios periféricos impactan la fuerza muscular en el Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo más relevante de este modelo es que funciona sin incluir el cerebro ni la médula espinal. Esto permite aislar el problema y observar qué ocurre exclusivamente en los nervios periféricos, sin que intervengan otras partes del sistema nervioso.

Gracias a este enfoque, los científicos pudieron comprobar que las mutaciones asociadas al Alzheimer afectan directamente la comunicación entre las neuronas y los músculos. En otras palabras, incluso sin participación del cerebro, la señal que debería activar el movimiento ya presenta fallas.

También evaluaron cómo estas alteraciones impactan en la fuerza y la resistencia muscular antes de que aparezca la fatiga, replicando pruebas similares a las que se realizan en la práctica clínica. Un ejemplo cotidiano es el reflejo que el médico evalúa al golpear suavemente la rodilla, una respuesta automática que depende del buen funcionamiento de este circuito.

Implicancias para el diagnóstico temprano

El hallazgo abre una posibilidad relevante: utilizar los cambios en el movimiento como señales iniciales del Alzheimer. Estos indicadores, conocidos como biomarcadores, son herramientas que permiten detectar una enfermedad antes de que se manifieste de forma evidente. Incorporar el análisis del sistema nervioso periférico podría ampliar el conjunto de recursos disponibles para el diagnóstico.

En lugar de centrarse exclusivamente en la memoria, los profesionales podrían prestar atención a alteraciones sutiles en la movilidad. Esto resulta clave en una enfermedad donde el tiempo de detección puede marcar la diferencia en la evolución.

Detectar cambios sutiles en la movilidad podría convertirse en un biomarcador clave para el diagnóstico precoz del Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también plantea interrogantes sobre las estrategias terapéuticas actuales. Si parte del problema se origina fuera del cerebro, los tratamientos dirigidos únicamente a este órgano podrían no ser suficientes.

En este sentido, los investigadores sugieren que proteger el sistema nervioso periférico podría ser una vía complementaria. Mantener la función motora no solo mejora la calidad de vida, sino que también podría contribuir a preservar la salud cerebral a largo plazo.

El uso de modelos basados en células humanas permite, además, evaluar con mayor precisión cómo responden los tejidos a distintos tratamientos, lo que podría acelerar el desarrollo de terapias más eficaces.

Los resultados obtenidos por la University of Central Florida marcan un punto de inflexión en la investigación de esta enfermedad. Al demostrar que algunos síntomas pueden originarse fuera del cerebro, se amplía el campo de estudio y se abren nuevas líneas de trabajo.

Este enfoque más integral, que contempla tanto el sistema nervioso central como el periférico, podría mejorar la comprensión del Alzheimer y favorecer el desarrollo de intervenciones más precisas.