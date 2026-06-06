En ‘Dataland’, Refik Anadol convierte datos del Amazonas en un show de arte con inteligencia artificial

Dataland abrirá en el centro de Los Ángeles como un museo dedicado al arte generado por inteligencia artificial fundado por Refik Anadol

“Esto es una locura”, dijo uno de los estudiantes en voz baja.

“Una locura total”, murmuró el tipo que estaba a su lado. “Locura” era una forma extrema de “impresionante”.

Estábamos en el centro de Los Ángeles, en Dataland, el museo que pronto abrirá sus puertas y que está dedicado al arte generado por inteligencia artificial, y sí, fue una experiencia increíble. Los estudiantes, de una clase de IA de la Universidad de California en Los Ángeles, tuvieron la oportunidad de ver el museo por adelantado gracias a la invitación de su profesor, la estrella del arte digital Refik Anadol.

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Fundado por Anadol y su esposa, la pintora Efsun Erkiliç, Dataland es una incorporación muy esperada a la floreciente escena artística y tecnológica de la ciudad, y posiblemente el museo de arte de IA más ambicioso hasta la fecha. Pero por ahora, los más de veinte estudiantes de Anadol y yo éramos los únicos visitantes en una vasta galería de paredes negras y 6,7 metros de altura, inundada de luz, color y sonido.

En un instante, fotografías de colores brillantes de la flora y la fauna de la Amazonia brasileña se deslizaban por la pared y el suelo; luego, fotos similares se desplazaban hacia nosotros en 3D antes de acelerar y desacelerar bruscamente; franjas y círculos de luz blanca aparecían formando intrincados patrones; pinceladas abstractas de verde y amarillo, rojo y amarillo salpicaban la habitación.

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“Preciosos diseños inspirados en las alas de las mariposas”, explicó Anadol.

¿Alas de mariposa? Pues sí. La inteligencia artificial que él y su estudio han creado para el nuevo museo está transformando datos sobre mariposas de la selva tropical en imágenes en constante movimiento que sus alumnos llaman “una locura”.

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Un vistazo al interior de Dataland, un espacio dedicado exclusivamente al arte generado por Inteligencia Artificial

«Los datos no son solo números», señaló Anadol. Antes sí lo eran, pero con la explosión de información que comenzó en la década de 1960, casi cualquier cosa puede considerarse dato: fotografías, vídeos, audio, incluso alas de mariposa. Los datos de Anadol sobre las mariposas —sus orígenes, su esperanza de vida, sus patrones de color, su comportamiento— provienen principalmente de la Enciclopedia de la Vida, un repositorio en línea compilado por el Museo Americano de Historia Natural.

Según Anadol, utilizando esta información, “pudimos modelar algorítmicamente el movimiento de las mariposas”. Al introducir estos datos en el software extraordinariamente sofisticado que impulsa Dataland y en la inteligencia artificial que lo hace funcionar —un software que, según Anadol, consta de más de 10 millones de líneas de código—, el resultado es una obra de arte hipercinética.

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Anadol comenzó a hacerse un nombre hace una década con exhibiciones mucho más pequeñas y meditativas de patrones abstractos: olas de color que se extendían por una pantalla, cuyos remolinos y espirales reflejaban datos meteorológicos y otros fenómenos. Su gran éxito llegó en 2018 con un encargo de la Filarmónica de Los Ángeles para proyectar sus archivos recién digitalizados —cada interpretación de cada sinfonía, cada trompeta, cada oboe, cada nota que la orquesta haya tocado— sobre el ondulante techo de acero de su sede diseñada por Frank Gehry, el Walt Disney Concert Hall.

“WDCH Dreams”, una innovadora instalación de Refik Anadol, se proyectó en 2018 sobre la ondulada fachada de acero inoxidable del Walt Disney Concert Hall, mostrando los archivos de la Filarmónica de Los Ángeles, incluyendo fotos, vídeos, grabaciones de audio y carteles. A sus cuarenta años, Anadol ya no tiene rostro juvenil, pero sigue siendo irreprimiblemente jovial y siempre vestido de negro; rara vez se queda quieto. Su obra ha sido prácticamente omnipresente en el circuito museístico: el Museo Guggenheim Bilbao, las Galerías Serpentine de Londres, el Museo Hammer de la UCLA y otros en España, Francia, Bélgica, Corea del Sur y su Turquía natal. Sin embargo, su primer gran encargo para un museo, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, lo dejó envuelto en la polémica.

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La muestra inaugural de Dataland, “Machine Dreams: Rainforest”, transforma datos del Amazonas en imágenes, sonido, aromas y sabores con inteligencia artificial

Unsupervised, su instalación de 2022-23 en el vestíbulo del MoMA, fue tan popular que se prorrogó casi un año. Los visitantes del museo, y sus hijos, quedaron fascinados por la dinámica de fluidos en constante cambio que se proyectaba en su pantalla de 7,3 x 7,3 metros. En The Washington Post, Sebastian Smee la declaró “una obra maestra temprana del arte generado por IA”. Otros críticos no quedaron tan impresionados. En The New York Times, Travis Diehl concluyó que era “solo un protector de pantalla”. En la revista New York, Jerry Saltz la desestimó como “una enorme lámpara de lava tecno” que ofrecía “una masa viscosa psicodélica y grumos bacterianos”.

Si las formas amorfas no son lo tuyo, Anadol puede ser un blanco fácil. Sin embargo, "Unsupervised" se ha unido a la colección permanente del MoMA, gracias a un regalo de tres coleccionistas de Anadol.

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Las críticas lo han colocado a él —y a Dataland— en el centro de la brecha digital del mundo del arte. Por un lado, varios críticos prominentes; por el otro, destacados curadores y directores de museos. «No habrá un futuro en el que este tipo de trabajo no exista», afirmó Michael Govan, director del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, en una entrevista. «Es como Marcel Duchamp: si sabes lo que hay detrás, estás abierto a comprenderlo». Y si no, no lo estás.

Efsun Erkiliç, cofundadora de Dataland, pasea por un paisaje de luz y musgo en Dataland, con pájaros en el suelo que aparecen en respuesta a tu estado de ánimo, calibrado mediante una pulsera especial.

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Con "UNSUPERVISED“, quizás no quedaba claro si Anadol había perdido el rumbo o si sus críticos simplemente no lograban comprenderlo. La exposición inaugural de Dataland, "Machine Dreams: Rainforest“, pone la historia en primer plano.

Hace cinco años, Erkiliç lo animó a acompañarla al Amazonas en busca de inspiración. Tras una travesía que incluyó aviones, coches y diez horas en canoa motorizada, llegaron a la comunidad Yawanawá, un pueblo indígena cuyo principal contacto con el mundo exterior se realiza a través de Starlink y WhatsApp. Anadol y Erkiliç fueron recibidos con música sagrada, danzas sagradas y ayahuasca, una bebida alucinógena sagrada. Pronto, Anadol comenzó a colaborar con sus nuevos amigos en "Vientos de los Yawanawá“, una obra de arte basada en datos cuyo lanzamiento en Grecia en 2023 estuvo acompañado de la venta de 1000 NFT para beneficiar a la tribu.

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La Sala Infinita de Dataland, con vistas a la selva tropical interpretada por la IA.

“Me sentí muy inspirado”, recordó. “El pueblo Yawanawá, su forma de vida en el bosque… simplemente no puedo olvidar esa sensación. Pero claro, no deberíamos ir a la selva todos los días. La pregunta era: ¿puede venir a nosotros?”.

En Dataland, existe una versión similar. La pieza central de "Machine Dreams: Rainforest" es su Sala Infinita: un gran cubo donde se proyecta continuamente en las paredes un cortometraje de ocho minutos generado por IA, reflejado en un suelo y techo espejados. El cortometraje muestra un colibrí de cristal y un “árbol de la sabiduría” inspirado en uno del Amazonas.

Refik Anadol utiliza datos de mariposas de la selva tropical, obtenidos en parte de la Enciclopedia de la Vida, para modelar movimientos y crear arte en constante cambio

Un brazo robótico crea una pintura al óleo basándose en los datos recibidos durante su visita. Por $15,000, un brazo robótico llamado Qualia puede crear una pintura al óleo basada en los datos recibidos de tu visita. Ya hay lista de espera.

«En mis sueños veía este colibrí de cristal», dijo Anadol. «Le pregunté al jefe por qué veía este pájaro. Me explicó que era un pájaro especial que solo cantaba en el bosque cuando volaba para exhalar el último aliento del árbol de la sabiduría». En la Sala del Infinito, uno se acerca a su ojo y entra en un paisaje onírico fantástico de flores, tuberías y datos. «Folclore algorítmico», lo llamó Anadol. «Una nueva forma de narración».

Mariposas, pájaros, luciérnagas, todo tipo de árboles en el Amazonas: los datos que componen "Machine Dreams: Rainforest" han sido recopilados por el propio Anadol sobre el terreno o por el equipo de artistas, científicos, arquitectos e ingenieros de su laboratorio, Refik Anadol Studio, a través de colaboraciones con el Laboratorio de Ornitología de Cornell, el Museo de Historia Natural de Londres y otras instituciones similares.

Los visitantes reciben una pulsera con pantalla digital y un collar que dirige una bruma perfumada hacia el rostro. La pulsera, de grado médico, monitorea tu ritmo cardíaco y respuesta galvánica de la piel, enviando los datos a los sistemas de Dataland para que las pantallas respondan en tiempo real. La IA, con intervención humana, se utiliza para generar los aromas de Dataland, creados en colaboración con la división Luxe de L’Oréal, y sus sabores (chocolates creados con Valerie Confections). «Podemos mirar un Rothko y sentir emociones increíbles», dijo Anadol, «pero esa obra de arte nunca nos corresponderá». A diferencia de las obras de arte en Dataland.

Los datos que Dataland recopila se eliminarán a menos que los solicites al salir.

Una mañana en el estudio Refik Anadol, la fuente de toda esta maravilla tecnológica, Erkiliç y yo salimos a caminar. El estudio ocupa la mayor parte de una antigua fábrica de ventanas en el distrito de Frogtown de Los Ángeles, entre la autopista I-5 y las orillas de hormigón del río Los Ángeles.

Si bien su exposición inaugural se inspiró en su viaje al Amazonas, Dataland es, en sí misma, un producto de la pandemia. La vida normal se detuvo repentinamente. Los senderos para excursionistas se cerraron. Incluso las playas cerraron. Se hablaba mucho del metaverso, un mundo totalmente digital al que se podía acceder mediante unas gafas de realidad virtual.

El estudio Refik Anadol está cerca del río Los Ángeles, en Frogtown.

“Pero pensábamos que nadie iba a abandonar su vida física para pasarse al espacio digital”, dijo Erkiliç. “Eso no va a suceder. Necesitamos encontrar algo que conecte lo digital con lo físico. Así nació Dataland”.

Dataland es una institución con fines de lucro. Anadol concibió la idea durante unas vacaciones en México, tras su primera excursión por la selva. Luego pensaron en un nombre, pero eso era todo lo que tenían. «Soy realista», dijo Erkiliç. «Él es un soñador. Me estaba contando su sueño, y yo pensaba: ¿cómo podemos hacerlo realidad?». Necesitarían dinero, mucho dinero. Entonces, las cosas empezaron a encajar.

El espacio, ubicado en un enorme complejo de hotel y apartamentos de nueva construcción diseñado por Frank Gehry, quedó disponible cuando un multicine se canceló debido a la pandemia. Nvidia aportó chips. LG y Epson ofrecieron grandes descuentos en productos electrónicos. Google Arts & Culture financió cuatro residencias de 25 000 dólares para artistas que querían explorar la IA. L’Oréal Luxe colaboró ​​en la creación de las fragancias. También se sumaron inversores privados. Tras 19 meses, la construcción finalizó en abril.

Dataland incorpora pulseras biométricas y collares aromáticos para que las pantallas, las fragancias y la experiencia física respondan en tiempo real a los datos del visitante

Y ahora, para todos los datos en Dataland, tu experiencia se desarrolla en el mundo físico. No hay gafas de realidad virtual entre tú y la fantasía. Incluso hay objetos para llevarte a casa, como chocolates con aromas de la selva tropical. Se podía comprar una edición de 1000 “pinturas vivientes” con una impresión de archivo por 5000 dólares cada una, pero se agotaron en línea en 34 minutos. Por 15 000 dólares, los VIP pueden obtener un brazo robótico llamado Qualia para pintar un lienzo abstracto guiado por sus datos personales; pero ya hay lista de espera.

Dataland, el nuevo museo, es el elemento central del complejo Grand LA, con un hotel y apartamentos que se alzan imponentes detrás.

A la noche siguiente me invitaron a la casa de Anadol y Erkiliç, en lo alto de las colinas de Hollywood. La casa es elegante y sencilla y, por insistencia de Erkiliç, completamente blanca. Grandes puertas y ventanas de cristal ofrecen vistas a un cañón repleto de árboles y matorrales. La pareja compró la casa hace tres años por más de 3 millones de dólares. Pero no han tenido mucho tiempo para amueblarla, por lo que el comedor cuenta con una mesa minimalista pero sin sillas.

Mencioné la Sala del Infinito. En un momento dado, te encuentras en un arroyo rocoso y poco profundo; casi esperaba mojarme los pies. Y el colibrí de cristal me había impactado de maneras que no terminaba de comprender. Fue inesperadamente maravilloso, sobre todo ese instante en que te acercas a su ojo y te encuentras en un universo de flores y tuberías. «Los llamo túneles de la memoria», dijo Anadol. «Para mí, son una transformación mágica que muestra cuán interconectada está la naturaleza», consigo misma y con todo.

Al final de la película, el colibrí canta una melodía diferente: el canto de apareamiento de un ave ya extinta en Hawái. La última grabación conocida de su canto, la que se escucha en la Sala Infinita, se realizó en 1987.

«Es una historia muy triste», dijo Erkiliç. «Ves a un pájaro cantando sin cesar, y no recibe respuesta. ¿Qué lo impulsa a seguir cantando?». Entonces comprendió: «Esa era la misión de ese pájaro: cantar su última canción. El pájaro estaba cumpliendo con su deber. Por eso me conmueve tanto».

En cierto modo, Anadol y Erkiliç consideran Dataland como su deber. Puede sonar ingenuo, pero ambos son soñadores y han logrado que personas muy importantes —entre ellas Govan, Gehry y el exdirector del MoMA, Glenn Lowry— sueñen con ellos.

Pronto nos encontramos hablando sobre la velocidad del cambio y la resistencia que encuentra. «Nos esforzamos muchísimo por mantener las cosas como están», dijo Erkiliç. «La energía está estancada. Y ahora, como civilización, nos vemos obligados a cambiar, y eso genera una crisis. Por eso necesitamos gente audaz que dé ejemplos audaces para sacudir un poco el mundo. Dataland puede ser esa sacudida».

[Fotos: Sela Shiloni/The New York Times]

Fuente: The New York Times