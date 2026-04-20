Le diagnosticaron Parkinson a los 37 años: el emotivo video de su recuperación gracias a la estimulación cerebral

Así es cómo una mujer con Parkinson de inicio temprano recuperó su autonomía con estimulación cerebral profunda adaptativa (Cleveland Clinic)

“Siento que puedo volver a ser simplemente madre”, expresó la estadounidense Jessica Krauser al describir el giro en su vida tras recibir estimulación cerebral profunda adaptativa para tratar la enfermedad de Parkinson de inicio temprano.

Diagnosticada a los 37 años, Jessica enfrentó síntomas que complicaron desde tareas cotidianas hasta su relación familiar, hasta encontrar alivio con una tecnología de neuromodulación avanzada, según informó la Clínica Cleveland, de EEUU.

En 2017, Jessica notó el primer temblor en su mano mientras hacía presentaciones en el trabajo o leía en la iglesia. Aunque en ese momento tenía solo 35 años y atribuía sus molestias al estrés o al entrenamiento para una media maratón, la progresión de la rigidez y la dificultad para realizar tareas simples la llevaron a consultar con especialistas. El diagnóstico oficial llegó dos años después.

A pesar de que la enfermedad de Parkinson suele asociarse a personas mayores —la edad promedio de aparición ronda los 60 años—, la Fundación Parkinson de Estados Unidos estima que cerca del 4% de los pacientes presentan un inicio temprano, como el caso de Jessica.

Jessica Krauser fue diagnosticada con Parkinson a los 37 años, una década antes que la edad promedio de aparición de la enfermedad (Cortesía de Cleveland Clinic)

Sus síntomas más incapacitantes, como rigidez y tensión muscular, a menudo no eran visibles para el entorno, lo que dificultaba la comprensión y el apoyo social.

En una etapa inicial, el equipo médico de la Cleveland Clinic optó por un tratamiento farmacológico. Sin embargo, la eficacia de los medicamentos disminuyó con el tiempo y aparecieron efectos secundarios como discinesias —movimientos involuntarios—, lo que llevó a considerar alternativas quirúrgicas.

La estimulación cerebral profunda (DBS, por sus siglas en inglés) es una técnica que consiste en implantar electrodos en regiones cerebrales responsables del control motor, conectados a una batería alojada en el tórax, que envía impulsos eléctricos para modular la actividad cerebral anómala. “Cuando los medicamentos no son tan efectivos, podemos considerar la estimulación cerebral profunda como una posible opción de tratamiento”, explicó el doctor Richard Rammo, neurocirujano de la Cleveland Clinic.

La DBS adaptativa ajusta la intensidad de la estimulación en tiempo real, según la actividad cerebral del paciente (Cortesía de Cleveland Clinic)

Jessica fue sometida a un protocolo de selección para determinar si era candidata a la intervención. El procedimiento, realizado en tres etapas, permitió implantar los electrodos y activar posteriormente el dispositivo. La diferencia clave en el caso de Jessica radica en la implementación de la estimulación cerebral profunda adaptativa (aDBS), que ajusta la intensidad de la estimulación en tiempo real según los patrones de actividad cerebral detectados. “Si sus medicamentos comienzan a perder efecto, el dispositivo puede detectarlo y aumentar la estimulación para controlar mejor sus síntomas”, detalló Ellen Walter, enfermera especializada en programación.

Tras el ajuste de parámetros en varias sesiones, Jessica experimentó una reducción significativa de la rigidez y la tensión muscular, síntomas que antes la mantenían despierta por la noche. Gracias a la aDBS, pasó de requerir medicación cada pocas horas a solo dos veces al día, logrando un mejor control de la enfermedad y mayor independencia en su vida diaria. “Ahora, mis síntomas están tan bien controlados que me despierto cada mañana sin tener que pensar en el Parkinson”, afirmó Jessica, quien continúa bajo seguimiento médico para ajustes periódicos.

¿Cómo funciona la estimulación cerebral profunda adaptativa y en qué se diferencia de la tradicional?

La estimulación cerebral profunda (DBS) consiste en implantar electrodos que envían impulsos eléctricos a regiones cerebrales responsables del control motor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estimulación cerebral profunda convencional administra una señal continua, mientras que la versión adaptativa incorpora sensores que permiten modificar la intensidad en función de la actividad cerebral, mejorando la respuesta terapéutica y reduciendo efectos secundarios.

De acuerdo con el equipo de la Cleveland Clinic, esta modalidad representa un avance para pacientes en quienes los tratamientos farmacológicos pierden eficacia o generan complicaciones motoras.

Evidencia científica: avances recientes en la personalización de la DBS

Las investigaciones publicadas en Nature Neuroscience refuerzan la eficacia de la DBS para normalizar la conectividad cerebral (Nature Neuroscience)

El abordaje de Jessica se enmarca en una tendencia respaldada por investigaciones recientes. Un estudio de neuroimagen realizado por la Universidad de Tsinghua y el Laboratorio Changping —publicado en Nature Neuroscience— analizó el efecto de la DBS en la conectividad cerebral de 14 personas con Parkinson, comparando sus imágenes con las de 27 participantes sanos. Utilizando resonancia magnética funcional y estructural, los investigadores demostraron que la DBS normaliza la conectividad en redes motoras clave y que la magnitud de estos cambios predice la respuesta clínica individual.

Según los autores del trabajo, “la conectividad funcional cortical objetivo predice los resultados clínicos”. La publicación destaca la importancia de estos datos de alta resolución para avanzar hacia tratamientos cada vez más personalizados y efectivos.

Resultados clínicos y calidad de vida a largo plazo

El Parkinson de inicio temprano afecta a cerca del 4% de los pacientes diagnosticados en Estados Unidos, según la Fundación Parkinson (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eficacia de la estimulación cerebral profunda fue respaldada por múltiples estudios internacionales. Un seguimiento de casi 200 pacientes realizado en el Instituto Norman Fixel de Enfermedades Neurológicas de la University of Florida Health, publicado en JAMA Neurology, demostró mejoras sostenidas en la función motora y una reducción del 28% en la necesidad de levodopa —el medicamento estándar— durante cinco años, junto con una mejoría significativa en la calidad de vida.

Paralelamente, un estudio de la Universidad de California-San Francisco publicado en npj Parkinson’s Disease mostró que personalizar la DBS según los patrones de marcha y actividad cerebral optimiza los resultados motores, reforzando la importancia de los sistemas adaptativos.

Desafíos, comunidad y futuro de la terapia

El acceso a nuevas tecnologías de neuromodulación impulsa el desarrollo de tratamientos más precisos y personalizados (Canva)

Además de los avances médicos, Jessica promovió espacios de apoyo y educación a través de un pódcast y una organización sin fines de lucro, con el objetivo de informar y acompañar a otras personas con Parkinson. “Muchos pacientes desconocen que la estimulación cerebral profunda es una opción de tratamiento. Debemos seguir concienciando sobre todas las herramientas disponibles para ayudar a los pacientes a vivir plenamente”, sostuvo el doctor Rammo.

La integración de nuevas tecnologías de monitoreo y bases de datos avanzadas permite prever un futuro con dispositivos más inteligentes, programación automatizada y una personalización aún mayor en la estimulación cerebral profunda. Para Jessica, la combinación de tratamiento innovador y red de apoyo le ha permitido recuperar actividades cotidianas y renovar su proyecto de vida. “Recuerda que no tienes que afrontar esto solo”, concluye.