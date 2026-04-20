Cáncer de páncreas: una píldora mostró resultados alentadores en fases avanzadas de la enfermedad

El estudio incluyó a 501 pacientes de Estados Unidos, Europa y Japón previamente tratados con quimioterapia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por primera vez, una terapia dirigida contra la familia de proteínas RAS, responsables de más del 90 % de los casos de cáncer de páncreas, logró duplicar la supervivencia de los pacientes en estadio metastásico, tanto en tiempo de vida como en el periodo en que la enfermedad no progresa.

El cáncer de páncreas es uno de los diagnósticos más letales y difíciles de detectar de forma precoz, ya que suele avanzar de forma asintomática en la mayoría de las personas.

El fármaco oral daraxonrasib (también llamado RMC-6236), desarrollado por la biotecnológica estadounidense Revolution Medicines, demostró resultados alentadores en la supervivencia de personas con cáncer de páncreas metastásico, un tipo de tumor con baja tasa de supervivencia a nivel global.

El medicamento experimental, que se toma por vía oral una vez al día, actúa bloqueando las proteínas RAS y fue evaluado en un ensayo clínico internacional con 501 participantes.

En el estudio de fase III los pacientes tratados con daraxonrasib vivieron una mediana de 13,2 meses, frente a los 6,7 meses alcanzados con quimioterapia estándar. Este avance representa una reducción del 60 % en el riesgo de muerte respecto del grupo control. La tasa de supervivencia a cinco años para el cáncer de páncreas en estadio 4 es solo del 3 %, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cómo actúa el fármaco contra el cáncer de páncreas

Especialistas destacan que el avance podría transformar el futuro abordaje del cáncer de páncreas (Wikimedia Commons)

El fármaco actúa bloqueando la actividad de las proteínas RAS, consideradas responsables del crecimiento tumoral en la mayoría de los cánceres de páncreas.

RAS es un gen cuya mutación provoca cáncer y comprende una familia de genes como KRAS, HRAS y NRAS.

Esta estrategia terapéutica abre una nueva vía para tratar tumores que hasta ahora solo respondían parcialmente a la quimioterapia tradicional, con opciones limitadas y efectos secundarios considerables.

Los expertos subrayan que, si bien el daraxonrasib no cura la enfermedad en fase metastásica, logra duplicar el tiempo de vida y el periodo sin progresión del tumor, lo que representa un avance clínico relevante.

¿Cómo se desarrolló el ensayo clínico y cuáles son sus implicancias?

La terapia abre una vía para tratar tumores que no responden a inmunoterapia ni a otros tratamientos dirigidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ensayo de fase III incluyó a 501 pacientes de Estados Unidos, Europa y Japón, todos con cáncer de páncreas metastásico previamente tratados con quimioterapia.

Aproximadamente la mitad de los participantes continuó con el tratamiento convencional, mientras que la otra mitad recibió daraxonrasib una vez al día por vía oral.

Entre los efectos secundarios más frecuentes, se reportaron erupciones cutáneas, úlceras bucales, diarrea, náuseas y vómitos, aunque la compañía destaca que el perfil de seguridad es manejable y no se identificaron nuevas señales de alarma.

De acuerdo con Revolution Medicines, el fármaco fue “generalmente bien tolerado” y su eficacia se reflejó además en una caída significativa de los marcadores tumorales.

Proyecciones regulatorias y próximos pasos

Tras los resultados del ensayo, Revolution Medicines solicitó la revisión prioritaria ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que, como contó Infobae, ya le había otorgado al daraxonrasib la designación de Terapia Innovadora (Breakthrough Therapy).

Estos mecanismos aceleran el proceso de evaluación y podrían reducir el plazo de aprobación. La empresa prevé presentar la solicitud de autorización formal una vez se publiquen los datos completos del ensayo RASolute 302, previstos para el próximo congreso de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica.

Además, Revolution Medicines está explorando la aplicación del daraxonrasib en otros tumores con mutaciones RAS, como el cáncer de pulmón de células no pequeñas y el colorrectal, que también presentan altas tasas de estas alteraciones genéticas.

Los expertos remarcan la importancia de atacar las proteínas RAS que son el motor del 90 % de los tumores de páncreas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto internacional y antecedentes regulatorios

Según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), cada año el cáncer de páncreas es diagnosticado en más de 500.000 personas al año y causa cerca de 470.000 muertes.

Es la sexta causa de fallecimiento por cáncer a nivel global, a pesar de ser el duodécimo tumor más frecuente. Su escasa supervivencia se debe en gran parte a diagnósticos tardíos y a la falta de terapias eficaces.¿

El daraxonrasib representa el primer avance significativo en décadas para un subgrupo amplio de pacientes, al demostrar que es posible inhibir con éxito proteínas que hasta ahora se consideraban inabordables.

Los especialistas advierten, sin embargo, que será necesario esperar a la publicación completa de los datos y a la aprobación regulatoria en otras jurisdicciones antes de su uso generalizado.

Otro hallazgo prometedor: combinación experimental también duplica la supervivencia

El cáncer de páncreas casi nunca se detecta en sus primeras etapas, que es cuando las probabilidades de curarlo son mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un antecedente relevante publicado por Infobae mostró que otra terapia experimental que combina un fármaco innovador con quimioterapia estándar, también logró duplicar la supervivencia de pacientes con cáncer de páncreas metastásico en un ensayo internacional.

Un ensayo liderado por la Universidad Northwestern, en Estados Unidos, evaluó un medicamento experimental llamado elraglusib en combinación con quimioterapia convencional. La investigación abarcó a 233 pacientes con cáncer de páncreas metastásico en 60 centros de América del Norte y Europa.

La administración de elraglusib junto con la terapia estándar duplicó la tasa de supervivencia a un año: el 44% de los pacientes tratados con el nuevo fármaco alcanzó los doce meses de vida, mientras que en el grupo que solo recibió quimioterapia, ese porcentaje fue del 22%. Además, el riesgo de muerte se redujo en un 38% y la mediana de supervivencia pasó de 7,2 meses en el grupo control a 10,1 meses en el grupo experimental. El 13% del grupo experimental seguía con vida a los dos años, algo que no se observó en el grupo control.

El ensayo, de fase II y aleatorizado, arrojó que los efectos secundarios fueron similares a los de la quimioterapia tradicional, permitiendo que la mayoría de los pacientes mantuviera su rutina diaria. El mecanismo de acción delraglusib se basa en bloquear la proteína GSK-3 beta que favorece el crecimiento del tumor y debilita la respuesta inmune, lo que permite que el propio sistema inmunológico ataque el cáncer. El equipo científico planea realizar un ensayo de fase III para confirmar estos resultados.