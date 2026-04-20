Un hongo desafía los protocolos de la NASA: riesgo de contaminación en Marte y misiones espaciales

Las esporas de Aspergillus calidoustus sobrevivieron a pruebas que simulan las condiciones extremas de Marte y el espacio exterior, según un estudio en la NASA./Archivo NASA/via Reuters

Un hongo microscópico desafió todas las reglas dentro de uno de los laboratorios más controlados del mundo.

Las esporas de Aspergillus calidoustus, halladas en las salas limpias de la NASA, sobrevivieron a pruebas que simulan las condiciones extremas de Marte y del espacio exterior.

Ese hallazgo, que fue publicado en la revista Applied and Environmental Microbiology, sorprendió a los investigadores.

A su vez, generó preocupación porque las esporas del hongo podrían sobrevivir a los métodos de limpieza actuales y a las condiciones extremas del espacio.

El hongo microscópico desafió los métodos de descontaminación actuales en las salas limpias de la NASA. Plantea riesgos para la protección planetaria./Freepik

Según los expertos, esto implica el riesgo de que se contamine al planeta Marte o cualquier cuerpo celeste que explore a través de las misiones espaciales.

La investigación fue realizada por científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro del Instituto de Tecnología de California (Caltech), la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la Universidad de Mississippi, la Universidad Libre de Berlín, la Universidad Estatal de Colorado y otros centros de Estados Unidos y Alemania.

El reto silencioso de proteger otras fronteras

Se detectó la necesidad de actualizar los protocolos de descontaminación en misiones a la Luna, Marte y asteroides. NASA/JPL-Caltech/MSSS/Handout vía REUTERS

En la actualidad, hay decenas de misiones espaciales en planes o ejecución, incluyendo lanzamientos a la Luna, Marte, asteroides y telescopios espaciales de diferentes agencias como NASA, ESA, China, Japón e India.

Las agencias espaciales tienen en cuenta que se debe evitar que los microbios terrestres viajen en naves y contaminen otros cuerpos celestes.

Desde hace décadas, la NASA emplea métodos de descontaminación enfocados especialmente en bacterias.

De acuerdo con lo divulgado por los autores, se sospechaba que algunos hongos podían resistir ciertos tratamientos. Pero no se conocía a fondo la capacidad de las esporas fúngicas para sobrevivir a las condiciones extremas del espacio y de Marte.

De este modo, los investigadores que publicaron en la revista Applied and Environmental Microbiology se pusieron a evaluar si las esporas de hongos como Aspergillus calidoustus podían sobrevivir a las condiciones simuladas del viaje espacial y del ambiente marciano.

Los expertos buscaron evaluar si los protocolos actuales de descontaminación eran suficientes o debían actualizarse.

El viaje extremo del hongo terrícola

Científicos recomiendan incluir la vigilancia y eliminación de hongos en los procedimientos para evitar la contaminación de cuerpos celestes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de investigación aisló 27 cepas de hongos de las salas limpias utilizadas en la preparación de componentes para misiones espaciales. Entre todas, Aspergillus calidoustus resultó ser la especie más resistente, según precisaron en el estudio.

Las conidias, que son las esporas reproductivas de este hongo, se expusieron a una serie de pruebas que imitaban las condiciones de Marte y del espacio.

En el laboratorio, enfrentaron radiación ultravioleta, temperaturas por debajo de los 60 grados, presión atmosférica baja, regolito marciano simulado y radiación ionizante.

Los investigadores también aplicaron el método de reducción microbiana por calor seco, una técnica estándar para esterilizar instrumentos de naves. Tal como publicaron, solo la combinación de frío extremo y radiación intensa pudo eliminar todas las esporas del hongo.

El equipo observó los resultados con recuentos celulares y microscopía y detectó daños severos en las conidias solo cuando se sumaron el frío extremo y la radiación.

En el resto de las pruebas, las esporas resistieron, incluso frente a una dosis de radiación equivalente a seis meses de viaje interplanetario.

El estudio publicado en Applied and Environmental Microbiology advierte que la protección planetaria debe contemplar la amenaza de hongos resistentes como Aspergillus calidoustus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los autores, el hallazgo dejó en claro que los hongos pueden soportar ambientes extremos y que los métodos de limpieza actuales no logran erradicar completamente a estos microorganismos.

Esto plantea nuevos desafíos para la protección de otros mundos frente a la contaminación por vida terrestre.

Por eso, los científicos recomendaron actualizar los protocolos de descontaminación para incluir la detección y eliminación de hongos, no solo bacterias, en las salas limpias y naves espaciales. Señalaron que la vigilancia de hongos debe ser parte esencial de la protección planetaria en futuras misiones.