A más de 70 años de su muerte, cómo el cerebro de Einstein puede revelar nuevos secretos sobre genialidad y música

Una imagen dividida presenta al icónico físico Albert Einstein pensativo junto a una representación digital de un cerebro humano con actividad neuronal, simbolizando la relación entre el intelecto y la ciencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de científicos identificó cómo las características anatómicas en el cerebro de Albert Einstein pueden arrojar pistas sobre las capacidades cognitivas del físico alemán, incluso a más de 70 años de su muerte (ocurrida el 18 de abril de 1955).

A través del análisis de registros históricos que incluyen fotografías inéditas y reconstrucciones microscópicas originalmente presentadas en la revista Brain, la ciencia ha logrado identificar áreas de configuración inusual en el cerebro de Albert Einstein, particularmente en la corteza prefrontal, los lóbulos parietales y el cuerpo calloso.

Estos hallazgos, que revelaron que sus lóbulos parietales eran un 15% más anchos que la media y presentaban un patrón de fisuras único en la cisura de Silvio, continúan siendo el eje de investigaciones contemporáneas sobre la conectividad neuronal y el razonamiento espacial. Según detalla el equipo de la antropóloga Dean Falk, la presencia de una cuarta circunvolución en el lóbulo frontal derecho —una anomalía frente a las tres que posee la norma humana— sugiere una superficie cortical expandida para funciones ejecutivas críticas.

La vigencia de estos descubrimientos es tal que, según destaca un artículo de enero de 2025 publicado en la revista Neurosurgery, el análisis de las particularidades anatómicas de Einstein sigue siendo fundamental para definir los estándares modernos y el desarrollo académico de las neurociencias en el presente.

Un estudio internacional revela que el cerebro de Albert Einstein presenta configuraciones anatómicas únicas, especialmente en la corteza prefrontal y lóbulos parietales - (Imagen ilustrativa Infobae)

Bajo esta nueva luz clínica, estructuras como el cuerpo calloso —notablemente más grueso en el físico que en los grupos de control— se reinterpretan hoy como piezas clave que habrían potenciado la comunicación interhemisférica, permitiendo una integración sin precedentes entre sus capacidades analíticas y visuales.

El análisis morfológico también identificó otras particularidades: una mayor proporción de células gliales respecto a neuronas en la región parietal izquierda y la existencia de un “nódulo” peculiar en la corteza motora vinculada con el control de la mano izquierda.

Este último rasgo es frecuente en músicos virtuosos; Einstein fue un entusiasta violinista desde la niñez, lo que sugiere que la plasticidad cerebral asociada a la práctica musical pudo influir en ciertas configuraciones anatómicas. Estos hallazgos, según las publicaciones en Science y PsyPost, amplían décadas de investigaciones sobre la base biológica del genio de Einstein.

Debate científico y conexiones funcionales

El estudio detalló un aumento en la proporción de células gliales respecto a neuronas en la región parietal izquierda del cerebro de Albert Einstein, un hecho que la neurocientífica Marian Diamond atribuye a una mayor demanda metabólica y a intensa actividad sináptica. La especialista, citada en PsyPost, comparó estos datos con cerebros de control y confirmó que el incremento era estadísticamente significativo en la zona que integra información y pensamiento abstracto.

Los lóbulos parietales de Albert Einstein son un 15% más anchos que el promedio, lo que podría potenciar la conectividad neuronal para el razonamiento matemático y espacial - (Dominio público)

Un aspecto destacado por los investigadores fue la detección de un “nódulo” específico en la corteza motora, relevante en el control de la mano izquierda. Según Dean Falk y el neurólogo Frederick Lepore, este rasgo se ha observado en músicos experimentados, y la afición de Einstein al violín podría haber influido en su plasticidad cerebral.

Los análisis liderados por equipos científicos de Estados Unidos, Canadá y China resaltan que, si bien existen correlaciones claras entre determinadas anomalías estructurales y las habilidades cognitivas de Albert Einstein, la comunidad científica permanece cautelosa. El estudio publicado en Science recoge opiniones de especialistas que advierten acerca de la dificultad para establecer un vínculo causal directo entre la anatomía cerebral y la genialidad del científico, debido a la gran variabilidad humana y las limitaciones de los datos disponibles.

Influencia de la práctica musical y la plasticidad cerebral en el desarrollo cognitivo de Einstein

Diversos investigadores han señalado que la afición de Albert Einstein por la música, especialmente su dedicación al violín desde la infancia, pudo haber influido en el desarrollo de ciertas áreas de su cerebro.

El análisis morfológico detectó la presencia de un “nódulo” peculiar en la corteza motora, vinculado al control de la mano izquierda, una característica que suele observarse en músicos experimentados. Esta particularidad sugiere que la práctica musical regular pudo favorecer la plasticidad cerebral de Einstein, estimulando conexiones neuronales y el desarrollo de habilidades como la coordinación motriz fina, la memoria auditiva y la integración sensorial.

Estudios citados por Science y PsyPost indican que la estimulación multisensorial que implica tocar un instrumento musical puede promover cambios estructurales en el cerebro, como el refuerzo de áreas relacionadas con la planificación, la atención y la creatividad.