El consumo de cannabis en adolescentes afecta la memoria y la función cognitiva

el consumo ocasional de marihuana en adolescentes aumenta los riesgos escolares y emocionales (ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

El cannabis es una planta cuyas sustancias principales son el THC y el CBD y que se usa con fines recreativos y medicinales.

Científicos de los Estados Unidos y Australia descubrieron que los adolescentes que empezaron a consumir cannabis mostraron menores habilidades de memoria y pensamiento en comparación con sus pares que no consumieron.

Consideraron que estas diferencias en el desarrollo cognitivo se asociaron al consumo, aunque los investigadores señalaron que no se puede afirmar que el cannabis cause directamente esos cambios.

El estudio se publicó hoy en la revista Neuropsychopharmacology.

El consumo de cannabis se relaciona con diferencias en memoria, atención, lenguaje y rapidez mental entre los 9 y los 17 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo cerebral adolescente es muy sensible y cualquier factor que acompañe al consumo puede influir en la memoria, la atención y la rapidez mental.

En la investigación participaron científicos de la Universidad de California en San Diego, la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, Huestis & Smith Toxicology y la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos. También colaboró la Universidad de Sidney en Australia.

Cuando el cannabis cruza la adolescencia

Los adolescentes con rastros de THC presentaron menor avance cognitivo, según análisis de cabello, saliva y orina/ Freepik

La inquietud sobre cómo el cannabis puede influir en el desarrollo cerebral adolescente motivó este trabajo. El consumo y la aceptación social de la planta aumentan, pero no existían datos claros sobre sus posibles riesgos durante los años de mayor plasticidad cerebral.

El grupo de investigación buscó saber si el consumo de cannabis se asocia con cambios en el desarrollo de habilidades como la memoria, la atención, el lenguaje y la rapidez mental.

Parte del desafío fue separar el impacto del consumo de otros factores, como el entorno, la salud mental o el contexto familiar.

Un objetivo relevante fue diferenciar los efectos de los compuestos principales del cannabis: el THC, responsable de los efectos psicoactivos, y el CBD, que no tiene este efecto. El equipo buscó descubrir si uno de estos compuestos influía más que el otro en el desarrollo cognitivo.

La meta fue entender si el uso de cannabis entre los 9 y 17 años se vincula con diferencias en el avance de funciones mentales, y si el THC tiene un papel más destacado en esas diferencias.

Lo que el cerebro adolescente revela en cifras

Natasha Wade, autora, recomienda retrasar el inicio del consumo de cannabis para resguardar la salud cerebral juvenil./Archivo

La investigación incluyó a 11.036 jóvenes, desde los 9 o 10 años hasta los 16 o 17, dentro del estudio Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente.

Se aplicaron pruebas de memoria, atención, lenguaje y velocidad mental, y se utilizó tanto autoinformes como análisis de cabello, orina y saliva para detectar consumo de cannabis.

Al inicio, algunos adolescentes que consumieron cannabis después mostraron resultados similares o mejores que sus pares. Pero en el seguimiento, quienes consumieron cannabis tuvieron una menor mejora en habilidades cognitivas que el resto.

Los investigadores observaron los efectos de los componentes del cannabis. En un grupo reducido, adolescentes con rastros de THC presentaron menor avance en memoria. Quienes solo tenían rastros de CBD no mostraron ese patrón, pero el grupo fue pequeño y los resultados deben interpretarse con cautela.

Distintos factores sociales y familiares también influyen en el desarrollo cerebral, más allá del consumo de cannabis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Natasha Wade afirmó: “La adolescencia es un momento crítico para el desarrollo cerebral, y lo que vemos es que los adolescentes que comienzan a consumir cannabis no mejoran al mismo ritmo que sus pares”.

“Estos resultados apuntan al THC como un probable motor de los cambios que estamos viendo”, señaló.

El equipo resaltó que, si bien las diferencias observadas fueron modestas, hasta pequeños cambios pueden afectar el rendimiento escolar y la vida cotidiana.

Además, advirtieron que algunos productos etiquetados como CBD pueden contener THC, lo que complica el análisis de sus efectos.

Decisiones, dudas y caminos abiertos

El estudio se publicó en la reconocida revista Neuropsychopharmacology (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo científico recomendó retrasar el inicio del consumo de cannabis para proteger el desarrollo cerebral. Sugirió que familias y adolescentes tomen decisiones informadas, dado el aumento en la disponibilidad de la sustancia.

Aclaró también que el estudio no prueba que el cannabis cause directamente los cambios observados. Reconocieron otros factores podrían influir, a pesar de que se controlaron muchas variables como antecedentes familiares, salud mental y consumo de otras sustancias.

La adolescencia es un momento crítico para el desarrollo cerebral(Imagen ilustrativa Infobae)

Una de las limitaciones fue el tamaño pequeño del grupo expuesto solo a CBD, lo que impidió extraer conclusiones sólidas sobre ese compuesto.

Informaron que el seguimiento continuará en la adultez joven para conocer los efectos a largo plazo del cannabis.

Tras publicar el estudio, Wade subrayó: “Retrasar el uso de cannabis respalda el desarrollo cerebral saludable”.