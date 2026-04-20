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Nueva ciclogénesis en el AMBA: regresan las lluvias y se espera una fuerte baja de las temperaturas

Las primeras precipitaciones llegarán durante el cierre de este lunes y continuarán durante todo el día de mañana. Para cuándo regresará el buen tiempo a la zona metropolitana

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Tormentas en Buenos Aires
Una nueva ciclogénesis afecta al AMBA y se esperan fuertes lluvias durante la noche de este lunes (Adrian Escandar)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está atravesando su tercera ciclogénesis dentro del último mes y se espera tanto el regreso de la lluvia como de una fuerte baja de la temperatura. La proyección del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que todo podría comenzar en las próximas horas y se mantendrán durante el martes.

El lunes inició con una atmósfera cargada de humedad, producto de vientos del sector este que llegan con velocidades de entre 23 y 31 km/h. El SMN anticipa probabilidades de precipitaciones en el transcurso de la tarde, con valores que oscilan entre el 10% y el 40%, alcanzando hasta un 70% durante la noche.

Cielo - lluvia - tormenta - Buenos Aires
El martes lloverá en gran parte de la jornada, según el SMN (Maximiliano Luna)

Las temperaturas mínimas se ubicarán en 19 °C, mientras que la máxima asciende a 23 °C. El ambiente se mantiene templado, pero el ingreso de aire frío desde latitudes más altas, advertido por el modelo europeo ECMWF, comienza a hacerse presente. La sensación térmica podría mostrar diferencias respecto a la temperatura real, especialmente en las primeras horas, como consecuencia del viento persistente y la humedad elevada.

El martes, la inestabilidad se intensifica. Las previsiones muestran una probabilidad de lluvia más significativa, con valores entre el 40% y el 70% en las primeras horas del día, descendiendo hacia la noche. La temperatura mínima se elevará levemente a 19 °C, y la máxima se mantendrá en 23 °C. El cielo permanecerá cubierto, con nubes que dificultarán el ingreso solar y mantendrán la sensación de humedad constante. Los vientos rotarán entre el este y el sudeste, sosteniendo la posibilidad de ráfagas moderadas.

Gráfico del pronóstico del tiempo para CABA del 20 al 26 de abril de 2026, mostrando íconos de lluvia, sol y nubes, con temperaturas y velocidades de viento para cada día
El descenso térmico se vuelve perceptible a mitad de semana y marca la diferencia con días previos

Para el miércoles, el pronóstico señala un quiebre en el patrón de precipitaciones. La probabilidad de lluvias descenderá a valores prácticamente nulos, el cielo se despejará parcialmente y la temperatura mínima bajará a 12 °C, mientras que la máxima alcanzará los 21 °C.

Este día, la sensación térmica podría ubicarse por debajo de la temperatura real, especialmente en zonas abiertas y durante la mañana. El índice de humedad relativa disminuirá, lo que ofrece una jornada más fresca y seca.

El jueves se mantendrá la tendencia de estabilidad. El SMN prevé cielo algo nublado por la mañana y ligeramente cubierto en la tarde, con temperaturas entre 13 °C y 23 °C. Los vientos, de componente sur y sudeste, reforzarán la sensación de frescura y se sostendrá un ambiente más seco.

Según el sitio especializado Meteored, el ingreso de aire frío se consolidará sobre el centro del país, y el modelo ECMWF anticipa anomalías térmicas negativas de hasta -4 °C en algunos sectores de la región Pampeana. Si bien en la capital federal estos valores extremos no se registrarán, el descenso térmico es perceptible respecto a la semana anterior.

Un mapa meteorológico de Argentina dividido en regiones de color verde, amarillo y naranja, con la fecha 'Lunes 20' resaltada y fecha de emisión '20/04/2026'
Hay 4 provincias que se encuentran bajo alerta naranja por lluvias, mientras que la zona cordillerana mantiene alertas por nevadas

El viernes seguirá con cielo algo nublado y temperaturas que oscilarán entre 15 °C y 23 °C. La persistencia del aire frío, sumada a la baja probabilidad de precipitaciones, generarán condiciones favorables para el desarrollo de noches frescas y mañanas frías. La humedad relativa continuará en valores moderados, y la ventilación del sector sur limita la recuperación térmica durante el día.

El sábado cerrará la semana con condiciones estables. El pronóstico indica temperaturas mínimas de 15 °C y máximas de 23 °C, cielo parcialmente nublado y ausencia total de lluvias. Los vientos predominarán del este y sudeste, con baja intensidad. La amplitud térmica diaria se incrementa, reflejando la influencia de masas de aire más secas y frías.

El mapa de alertas meteorológicas vigente para el lunes muestra una distribución de advertencias de nivel amarillo y naranja en varias regiones del país. El norte y parte del centro presentan alertas por fenómenos que incluyen lluvias intensas y posibles tormentas, abarcando sectores de las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, norte de Santa Fe y Santiago del Estero. Áreas del oeste y noroeste, como Mendoza y San Juan, también cuentan con alertas amarillas y naranjas, pero en este caso por posibles nevadas

El escenario climático de Buenos Aires para los próximos días estará marcado por la alternancia de lluvias aisladas, descenso térmico y condiciones estables hacia el final de la semana. La circulación atmosférica meridional y la influencia de sistemas frontales fríos configuran una semana con temperaturas más bajas que el promedio y humedad variable, factores que definirán el pulso meteorológico porteño de cada jornada.

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