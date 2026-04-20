Tras la gira por España, Kicillof retoma la agenda y los posibles candidatos del PJ a la gobernación aceleran definiciones

Kicillof estuvo en España para participar de la Movilización Progresista Mundial. En la misma estuvieron presentes presidentes de otros paíes como Lula (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Claudia Scheinbaum (México) y el anfitrión Pedro Sánchez (España)

Luego del viaje por España, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, retomará la agenda de gestión y política. El gobernador se prepara para lo que será este martes la audiencia entre representantes del Ejecutivo bonaerense en la Corte Suprema de Justicia en el marco de una nuevo encuentro por el reclamo que la Provincia presentó ante el máximo tribunal por el recorte de fondos previsionales vía ANSES -de parte del gobierno nacional- hacia el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires. Pero la mira al 2027 no se corre.

Otro tema, de carácter político, es el devenir del PJ bonaerense, del que Kicillof es presidente. Uno de los asuntos pendientes es asumir formal y gestualmente la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense. Se espera que en algunas semanas el mandatario provincial dé un gesto en este sentido y reúna a la nueva composición del Consejo partidario, que desde el 15 de marzo preside en el marco del intercambio de autoridades y del acuerdo sellado con el cristinismo, que implicó que el saliente presidente, el diputado nacional Máximo Kirchner, quede al frente del Congreso del PJ.

Según pudo saber este medio, posiblemente en mayo sea la convocatoria de Kicillof al partido. No en lo inmediato. Hasta hace algunos días se estaban terminando de definir quién ocuparía las secretarías del partido. De no haber cambios en la carta magna, son 45 lugares a repartir. Será un terreno para apaciguar tensiones y demandas. En lo procedimental, conocedores de la dinámica del PJ aseguran que el gobernador se apoyó en tres figuras para los asuntos partidarios: la vicegobernadora, Verónica Magario; el intendente de La Plata, Julio Alak y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Estos dos últimos tuvieron una intensa agenda el fin de semana. El intendente de la capital provincial asumió la presidencia del PJ de su ciudad. Con un acto de fuerte contenido político, Alak llamó a construir un frente bonaerense de cara a las elecciones del año que viene y hacer lo propio a nivel nacional, con Kicillof como candidato a presidente. No es la primera vez que unge al gobernador para la disputa nacional. Kicillof viene esquivando esa definición de manera explícita. Lo volvió a manifestar durante su gira por España. En las distintas entrevistas que brindó desde España ratificó que para el peronismo “o el campo nacional y popular” éste era un año de construcción política, pero sin pronunciarse sobre una candidatura propia. De hecho, en un diálogo con Clarín, remarcó: “No voy a forzar una candidatura y provocar una ruptura total del peronismo”. Pero en simultáneo, a 10 mil kilómetros de distancia, Alak planteaba que “nos merecemos nuestro Frente Bonaerense. Debemos y merecemos ir al frente. Y así como dice nuestra marcha, todos unidos triunfaremos y todos juntos daremos un grito de corazón, Axel Kicillof Presidente de la Nación”.

Con el respaldo de distintos sectores, Alak asumió al PJ de La Plata y buscará ser candidato a la gobernación en 2027

Alak quedó a cargo del PJ de su ciudad. Reemplazó al diputado por La Cámpora, Ariel Archanco. Sin embargo, el intendente platense, sumó a todos los sectores del peronismo. De hecho, en el acto, estuvo Archanco y también la titular del Instituto Cultura, Florencia Saintout; otra figura del cristinismo y que, según supo este medio, decidió acentuar las recorridas por la ciudad de La Plata, también en clave electoral, si el jefe comunal de no va por su reelección.

Es que Alak es uno de los nombres que tiene el peronismo para competir a la gobernación. “Está para más”, dijo Larroque en el acto de asunción sobre el jefe comunal de la capital bonaerense. Semanas atrás, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, también había ponderado al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, como eventual candidato a la gobernación provincial. “Tenemos que poner en la Rosada a un hombre que tenga la sensibilidad necesaria para devolverle la alegría al pueblo. Para nosotros ese hombre es Axel. Y para continuar esta enorme gestión en la Provincia de Buenos Aires seguro hay muchos compañeros y compañeras, pero si hay uno que lo merece, es Jorge Ferraresi”, había dicho Larroque semanas atrás en un acto en el distrito de la Tercera sección electoral.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, propuso a Ferraresi como sucesor de Kicillof y también ponderó la figura de Alak para ese lugar

Al otro día de haber asumido el intendente de La Plata participó de la 14.ª Maratón que organiza la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a beneficio del Hospital de Niños de La Plata. Alak no corrió, pero la intendenta en uso de licencia de Quilmes y diputada por la Tercera sección electoral, Mayra Mendoza, formó parte de la competencia. Allí se juntó con el intendente platense y compusieron una foto que tuvo como objetivo mostrar una especie de acercamiento dentro del peronismo. Al igual que el jefe comunal de La Plata, Mendoza tiene intenciones de ser uno de los nombres para competir por la sucesión de Kicillof.

En las próximas semanas podría haber más gestos de la referente de Cristina Kirchner con alguna recorrida por la provincia de Buenos Aires.

Julio Alak, Mayra Mendoza y el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aies, Guido Lorenzino

En el peronismo también tiene luz verde para mostrarse como posible candidata la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. La jefa comunal del populoso distrito de la Primera sección electoral trabaja en ampliar el escenario y sumar voluntades para una posible disputa por la sucesión de Kicillof. A la renombrada reunión que mantuvo con el diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto, -quien está en desplegando un operativo de reconciliación con distintas figuras del peronismo y particularmente del kirchnerismo, que comenzó tras la reunión con Cristina Kirchner-, Fernández se juntó días atrás con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray; un intendente del peronismo que mantiene sus diferencias con el kirchnerismo y tampoco es parte activa del esquema del MDF.

Uno que sostiene las giras por territorio bonaerense es el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, que pivotea entre el cristinismo y el MDF de Kicillof. Días atrás el lomense fue uno de los intendentes que participó del Congreso Provincial de Salud (COSAPRO) que se llevó adelante en el Hotel Provincial de Mar del Plata. Allí, además de respaldar la política sanitaria de la gestión provincial, habló con guiños al futuro. “Imagínense, tan solo por un momento, lo que sucedería en la provincia de Buenos Aires, si estuviese gobernada por esa motosierra, si en vez de Axel, en vez de Nico (Kreplak, ministro de Salud PBA), hubiese un empleado de Milei destrozando el sistema público de la Provincia”, dijo durante el congreso. También pidió “defender a la provincia de Buenos Aires y entre todos generar esa alternativa nacional”.

Otermín es vicepresidente del PJ bonaerense y en su paso por Mar del Plata se reunió con las autoridades del justicialismo de General Pueyrredón, un espacio referenciado en la senadora provincial y figura de La Cámpora, Fernanda Raverta. Antes había participado de la asunción de autoridades del Partido Justicialista de San Vicente, donde gobierna su amigo Nicolás Mantegazza.