Sigue el malestar en River por el penal no cobrado: apuntan también contra Sebastián Habib, designado como AVAR

Héctor Paletta quedó en el centro de las críticas tras no convocar al árbitro principal, Darío Herrera, a revisar en el VAR el empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta al final del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors disputado este domingo en el estadio Monumental. Esta omisión generó reclamos inmediatos entre los jugadores, el director técnico y los simpatizantes del Millonario, que ya habían mirado de reojo la designación de Paletta por sus antecedentes y su vinculación con el Xeneize, dado que su hermano Gabriel jugó para el elenco en La Ribera y supo confesar: “Toda la familia es de Boca”.

Sin embargo, por estas horas el malestar en River también recayó en quien lo acompañó en la cabina en el complejo de Ezeiza: Sebastián Habib. Árbitro de experiencia mayoritaria en las categorías menores, es señalado en la Casa Madre del fútbol como “fanático de Boca”.

Sin una trayectoria de proyección en el Ascenso, en la Dirección Nacional de Arbitraje, a cargo de Federico Beligoy, convidaron a Habib a hacer el curso del VAR, algo muy poco común en jueces en desarrollo. A lo largo de 2026, fue elegido para desempeñarse en diferentes encuentros, tanto al frente de la tecnología como en el rol de asistente, pero su designación en el Superclásico llamó la atención, sobre todo teniendo en cuenta que hay jueces con mucha más experiencia y rodaje para un compromiso de tamaña envergadura.

Héctor Paletta, hermano del ex central de Boca Juniors

Las suspicacias alrededor del penal no sancionado y el desempeño del VAR se agigantaron a partir de los antecedentes de Paletta. El episodio se produjo menos de tres meses después de un incidente similar protagonizado también por el hermano del ex central de la selección italiana: durante el encuentro Barracas Central–River por la primera fecha del Torneo Apertura, disputado en el estadio cuyo nombre rinde homenaje al presidente de la AFA, Claudio Tapia, el árbitro no llamó a revisar una mano burda de Gastón Campi que debió haber significado un penal para River Plate.

En los pasillos del estadio Monumental predominaba una sensación de descontento; fuentes del entorno afirman que “Paletta es de los que están en la joda”, frase con la que se insinúan presuntas conexiones directas y una supuesta dependencia de las instrucciones de Claudio Tapia y Pablo Toviggino durante los encuentros relevantes.

Volviendo al Superclásico, en las cabinas del predio Lionel Messi no estuvo el presidente de la AFA, pero sí Sergio Viola, junto a Sergio Zoratti, hombres de confianza de Tapia en lo que respecta al arbitraje.

La decisión que terminó en escándalo ocurrió sobre el final del partido, cuando Lautaro Blanco cometió un empujón dentro del área sobre Lucas Martínez Quarta. Para el ex árbitro Javier Castrilli, esa acción merecía la sanción de penal.

“Un empujón no requiere que sea realizado con fuerza tal que haga caer al adversario, sino que resulte suficiente para desestabilizarlo. Blanco sorprende a un Martínez Quarta con ambos pies apoyados en la misma línea notándose claramente el impacto en los movimientos”, analizó el Sheriff en sus redes sociales.

Por su parte, el director técnico de River Plate, Eduardo Coudet, sostuvo en conferencia de prensa que la polémica fue agravada por la inconsistencia de criterio, ya que minutos antes se había cobrado una falta similar en favor de Boca Juniors por un empujón de Maximiliano Salas en el área adversaria.

Héctor Paletta ya había quedado en el blanco de los aficionados en otros Boca-River. En el Superclásico disputado en 2024 en la Bombonera, tampoco intervino desde el VAR ante tres jugadas que pudieron haber supuesto expulsiones para futbolistas de Boca Juniors: un escupitajo de Marcos Rojo a Colidio, una agresión adicional de Rojo y un pisotón de Miguel Merentiel a Adam Bareiro, por entonces delantero millonario.

Sebastián Habib construyó su carrera en el Ascenso, hasta que lo invitaron a hacer el curso del VAR

Las voces contra el desempeño de Paletta se multiplicaron. Por ejemplo Leonardo Astrada, ex jugador y técnico de River, fue concluyente: “El VAR estaba durmiendo, estaba tomando café tranquilo“.

También fue crítico Oscar Ruggeri, campeón del mundo con la selección argentina y ex jugador del Xeneize y el Millonario: “Si cobran el penal Boca no gana. Los jugadores no tienen que seguir el partido hasta que el árbitro no vaya a ver la jugada. Si vos lo rodeás, no va a poder seguir. Que te echen a todos”.